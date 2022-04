De fotografe die de Sicilianen over de maffia leerde praten

Een kind richt zijn pistool, in een steegje van Palermo. Het zwart-witbeeld werd geschoten in 1982, door de Siciliaanse fotografe Letizia Battaglia, die wereldberoemd zou worden met haar foto’s van bloedige maffia-afrekeningen op Sicilië, in de jaren zeventig en tachtig.

Battaglia was al enkele jaren ziek, en overleed woensdagavond laat, op 87-jarige leeftijd, in haar geboorteplaats Palermo. Haar dood brengt een golf van meeleven op gang op de sociale media in Italië, waar talrijke antimaffia-activisten delen wat ze heeft betekend voor de bewustwording rond de maffia, en het verzet ertegen.

In Corleone, een door de maffia geteisterd stadje niet ver van Palermo, is een indrukwekkende permanente tentoonstelling aan haar werk gewijd. Jonge vrijwilligers lichten haar foto’s uitgebreid toe, en zeggen meteen erbij dat zó openlijk praten over de Siciliaanse maffia voor vroegere generaties totaal ondenkbaar was. Het taboe en de angst waren lange tijd te groot.

Pijnlijke beelden

Nog belangrijker dan haar uitgebreide archief over het maffiageweld is daarom het debat over de maffia dat ze met haar krachtige, pijnlijke beelden op gang heeft gebracht. Zo leverde Letizia Battaglia ook een belangrijke bijdrage aan het verzet tegen de georganiseerde misdaad.

Letizia Battaglia in 2010 Foto EPA/Luciano del Castillo

De bekende Duitse schrijfster en journaliste Petra Reski leerde haar kennen in 1989, tijdens een allereerste bezoek aan Palermo. Battaglia was toen al gestopt met persfotografie, en was in de lokale politiek gestapt. „Tijdens een rit met haar dienstwagen wilde ze het niet hebben over haar beroemde foto’s, maar somde ze me wel de namen van politici en maffiosi op die met elkaar vandoen hadden”, blikt Reski terug. Battaglia vertelde tijdens die autorit uitvoerig over de verwevenheid van misdaad en politiek, zodat de Duitse erover zou berichten in de buitenlandse pers. Die autorit had impact; Petra Reski schreef later ettelijke boeken over de georganiseerde misdaad in Italië.

Reski: „Ze was tijdens die autorit ook onophoudelijk aan het roepen in haar telefoon – die had ze al, in 1989. Tijdens ieder telefoontje hoorde ik haar luidkeels ‘Amore mio’ roepen, voor ze van wal stak, en het was daarbij voor mij onmogelijk te weten of ze nou sprak met haar geliefde, met de tuinman of met een andere antimaffia-activist. Letizia Battaglia was één brok engagement.”