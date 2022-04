Compensatie vermogenstaks kan bijna 12 miljard kosten

Compenseren van spaarders die de afgelopen jaren vermogensbelasting betaalden in box 3, gaat tussen de 2,4 en 11,7 miljard euro kosten. Dat heeft staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit, CDA) vrijdag bekendgemaakt.

Het ‘rechtsherstel’ waarbij spaarders en beleggers met een vermogen in box 3 gecompenseerd moeten worden over hun belastingaangiftes sinds 2017, gaat hoe dan ook miljarden euro’s kosten. Dat dwingt het kabinet tot „lastige keuzes”, aldus Van Rij tijdens een persbijeenkomst.

De Hoge Raad zette eind vorig jaar een streep door de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3, omdat deze belasting gebaseerd is op een fictief rendement over inkomsten uit sparen en beleggen. Volgens de Hoge Raad is dat onrechtmatig. Vermogende Nederlanders die hun geld voornamelijk op een spaarrekening hielden, betaalden zo relatief veel belasting, terwijl hun werkelijke rendement door de lage spaarrente vrijwel nihil was. Een groep van ruim 60.000 mensen maakte met succes bezwaar tegen de fictieve vermogenstaks.

Twee opties

Het kabinet broedde sindsdien op een oplossing om de benadeelde spaarders te compenseren. Van Rij presenteerde vrijdagochtend de mogelijke oplossingen die het kabinet nu voor zich ziet.

Volgens de staatssecretaris zijn er twee opties. In de eerste, die het kabinet de ‘spaarvariant’ noemt, worden mensen met spaargeld belast op basis van de actuele spaarrente, die de afgelopen jaren nul was. Bij beleggingen wordt uitgegaan van een meerjarig gemiddeld rendement.

Bij de tweede optie, de ‘forfaitaire variant’, hanteert de fiscus bij beleggingen het gemiddelde rendement per jaar. In beide gevallen komt de betaalde belasting volgens Van Rij dichter in de buurt bij het werkelijk behaalde rendement. Het kabinet denkt daarmee recht denkt te doen aan de uitspraak van de Hoge Raad.

Rechtsherstel

De totale kosten voor het rechtsherstel kunnen, afhankelijk van de keuzes, wel sterk uiteenlopen, aldus Van Rij. Wordt alleen de groep van 60.000 spaarders die bezwaar maakte gecompenseerd én gebruikt de fiscus daarbij de spaarvariant, dan blijven de kosten relatief beperkt. Compenseert het kabinet echter alle ruim 2 miljoen Nederlanders die de afgelopen jaren aangifte deden in box 3 met inzet van de forfaitaire variant, dan lopen de kosten op tot bijna 12 miljard euro.

Van Rij wilde geen uitspraken doen over waar dat geld vandaan moet komen. Premier Rutte zei donderdag op de wekelijkse persconferentie dat het kabinet zich vanwege meerdere tegenvallers vermoedelijk verplicht ziet belastingen te verhogen.

De Tweede Kamer debatteert vanaf dinsdag over de compensatie van spaarders in box 3.