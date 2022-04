Braziliaanse botanici boos op Bolsonaro

Het is niet een tekst die je in een botanisch artikel verwacht: „Brazilianen vechten voor hun overleven onder een criminele, nalatige en inefficiënte regering, nu meer dan half miljoen mensen zijn gestorven aan SARS-CoV-2.”

De aanklacht staat in een artikel dat deze week verscheen in botanisch vakblad Phytotaxa . Braziliaanse botanici beschrijven daarin een nieuwe plantensoort in het geslacht Eugenia. Hoe komt een politieke hartekreet daarin terecht?

Eugenia’s zijn alleskunners uit de Amazone. De planten komen voor in alle vormen en maten. Als boom, als struik. Sommige zijn zeldzaam, andere gewoontjes. Sommige soorten groeien in het hart van het regenwoud, andere juist aan de rand. De kleurrijke vruchtjes zijn eetbaar en trekken vogels aan. Er zijn inmiddels 256 soorten beschreven.

Wrattige vruchtjes

Botanicus Bruno Amorim van de Universidade do Estado do Amazonas in Manaus verzamelde als student Eugenia-planten in het noordoosten van Brazilië, tussen 2009 en 2013. „Ik had toen te weinig kennis om deze Eugenia als nieuwe soort te herkennen”, mailt Amorim. „Pas recent werk ik met Augusto Giaretta samen aan dit geslacht, hij promoveerde op Eugenia’s.”

Bij nader onderzoek aan de verzamelde planten bleek dat de samengevoegde kelkbladeren afwijken van andere Eugenia’s, net als de stamper en wrattige vruchtjes. Een nieuwe soort, kortom. En wie een nieuwe soort beschrijft, mag een soortnaam kiezen.

Amorim en zijn team gaven de plant Eugenia quilombola, als eerbetoon aan Quilombo-gemeenschappen die bestonden uit Afrikanen die aan slavernij ontsnapten uit handen van Portugese en Nederlandse kolonisten. Dansvechtkunst capoeira zou in Quilombo-dorpen zijn ontstaan. In het moderne Brazilië worden Quilombo’s gediscrimineerd en gemarginaliseerd.

Als reden voor de vernoeming dragen de botanici aan dat het leefgebied van deze Eugenia overlapt met de locatie van Quilombo-nederzettingen. Maar de botanici zien de naam ook nadrukkelijk als ‘eerbetoon aan verzet’. „Onder president Bolsonaro staan de rechten van Quilombo verder onder de druk”, zegt Amorim.

In de uitleg over de naamgeving, de etymologie, verwerkten de botanici ook hun aanklacht tegen de regering. Amorim maakt zich geen zorgen dat de politieke boodschap zijn wetenschappelijke geloofwaardigheid schaadt. „We gebruiken wetenschap als schreeuw om hulp. We moeten wel, om verandering af te dwingen. Wat is het alternatief? Een extreem-rechtse regering steunen die verantwoordelijk is voor 662.000 doden? Zou dat onze geloofwaardigheid helpen? Nee, bedankt, dat wil ik echt niet. Als wetenschappers moeten we in dialoog treden met de samenleving, dit is een manier om dat te doen. Ik ben trots op mijn collega's die dit plan vanaf het begin hebben gesteund.”

En hoe zal het Eugenia quilombola vergaan, nu de Amazone ontbost en het klimaat opwarmt? „Er zijn weinig populaties bekend, de soort nu al bedreigd”, zegt Amorim. „En als er een vogel of zoogdier afhankelijk is van de vruchtjes van deze soort, zijn ook zij in gevaar. Alles is verbonden.”

