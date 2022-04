Boeren trekken zich terug uit stikstofoverleg met overheid

Boerenvertegenwoordigers uit zeker vier provincies hebben zich teruggetrokken uit het stikstofoverleg dat door het Rijk wordt georganiseerd. Dat blijkt vrijdag uit brandbrieven die vertegenwoordigers uit verschillende gebiedscommissies woensdag naar ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) hebben verstuurd.

De boeren vinden dat de overheid te veel nadruk legt op opkoop- en onteigeningsprocedures. In Drenthe, Flevoland, Friesland en Overijssel willen vertegenwoordigers pas weer aan de onderhandelingstafel verschijnen wanneer de ministers duidelijkheid geven over bijvoorbeeld meetdata, opties voor innovaties en een realistisch economisch toekomstperspectief.

Kritisch

Een woordvoerder van Van der Wal laat desgevraagd weten dat in alle twaalf provincies nog onderhandelingen gaande zijn. De woordvoerder erkent dat boeren kritisch zijn over het verloop van de onderhandelingen, maar stelt dat het „beter” is als zij „aan tafel blijven zitten” aangezien de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofcrisis „gewoon doorgaat”.

De gebiedsgerichte aanpak houdt in dat provincies per gebied moeten bekijken hoe de landbouw kan worden getransformeerd. Niet alleen om de stikstofuitstoot te verlagen, maar ook om de waterkwaliteit te verbeteren en waarborgen, natuurgebieden te herstellen en de biodiversiteit te versterken.

Vinger aan de pols

Boerenvertegenwoordigers in Groningen schrijven weliswaar ontevreden te zijn over de houding van de ministeries, maar blijven aan tafel zitten. Zo zegt de Groningse boer Henk Wortelboer tegen NRC dat hij een „vinger aan de pols” wil houden en het geplande meetproces — dat komende zomer van start moet gaan — niet wil vertragen. Wortelboer is initiatiefnemer van een gezamenlijke aanpak door de verschillende gebiedscommissies.

Hij zegt verder dat boeren een „eerlijk en goed onderbouwd verhaal” willen van de ministers. Wortelboer verwacht dat de geplande metingen zullen „aantonen wat de werkelijke invloed is” van boeren op de stikstofuitstoot. Het zit hem niet lekker dat Van der Wal „veel haast” heeft in de stikstofaanpak. Die komt volgens hem „alleen voort uit dat de bouw stil komt te liggen”.

In februari bleek uit een rondgang van NRC langs de provincies dat zeker vijf provincies tijdelijk geen bouwvergunningen meer afgeven, vanwege handel in de stikstofruimte. Uit onderzoek van de krant is naar voren gekomen dat provincies stikstofrechten van bedrijven die al jarenlang niet meer actief zijn opnieuw laten gebruiken of doorverkopen.