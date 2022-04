Benzema telt voor twee

Wat heb ik de afgelopen weken genoten van de Champions League. Om te beginnen van de wedstrijden tussen de twee ploegen die zich nog nooit de beste club van Europa mochten noemen. Manchester City moest voor eigen publiek in het eerste duel tegen Atlético Madrid vooral schaken en geduld betrachten. Dankzij het winnende doelpunt van De Bruyne gingen de Spanjaarden met een ongemakkelijk gevoel de thuiswedstrijd in. Coach Simeone liet de Madrileense ploeg in dat duel niet volop aanvallen. Als Griezmann dichter bij João Felix had gespeeld, had Atlético wellicht meer kansen kunnen creëren. Félipe viel alleen maar op met stomme overtredingen. Omdat Atlético er maar niet in slaagde de achterstand uit de eerste wedstrijd weg te werken, kon je wachten op een relletje. Dat kwam er en in de slotfase gaf de scheidsrechter kaarten die hij al eerder had moeten geven. City-coach Guardiola vond het wel goed zo. City plaatste zich voor de halve finale en kon zich gaan voorbereiden op de halve finale van de FA Cup, zaterdagmiddag op Wembley tegen Liverpool. Die ploeg schakelde in de Champions League Benfica uit en treft in de halve finale Villarreal, dat tegen alle verwachtingen in Bayern München uit het toernooi kegelde.

Real Madrid had al in de eerste wedstrijd tegen Chelsea laten zien waarom er dertien bekers voor de beste ploeg van Europa in de prijzenkast staan; in Londen maakte Real een vliegende start, met goals op het juiste moment. Onder druk recht overeind blijven staan en fouten van de tegenstander afstraffen. Kortom, Real Madrid.

Maar Chelsea ging er ook na de 3-1-nederlaag voor eigen publiek vanuit dat het in Bernabéu ten minste twee keer zou kunnen scoren. Het mooie van de spelregelwijziging dat uitgoals bij een gelijke stand na twee wedstrijden niet meer dubbel tellen, zorgt ervoor dat de spelers minder calculerend te werk gaan. In Madrid greep Chelsea Real bij de strot en maakte de ploeg verdiend de twee doelpunten die nodig waren om de stand gelijk te trekken. Met de derde goal stevende Chelsea tegen de absolute grootmacht in het voetbal af op de perfecte uitwedstrijd. Maar na die 0-3 gebeurde er wat ik verwachtte: toen het moest stonden er bij Real een paar spelers op. Allereerst Modric. Wat gaf die een fantastische assist, een voorzet die ik na de wedstrijd voortdurend terugzag op zenders in binnen- en buitenland. Elke keer weer genoot ik van zijn geniale pass op Rodrygo, die de voorzet verzilverde.

Het leek alsof bij de spelers van Chelsea vanaf dat moment motivatie voor een stunt in druk was veranderd. Los Blancos stonden weer op gelijke hoogte met The Blues, en in de laatste minuten van de reguliere speeltijd en in de verlenging is het dan toch een voordeel om thuis te spelen, in het gezelschap van de twaalfde man. Eigenlijk was het Madrileense publiek de dertiende man, omdat Benzema voor twee telde – voor de derde achtereenvolgende keer op het Europese podium. Op aangeven van Vinícius jr. kopte hij Real naar de halve finale, tegen Manchester City.

Maakt Villarreal de sensatie compleet en wordt dit net zo’n editie van de Champions League als het jaar waarin het Porto van Mourinho verrassend ‘de cup met de grote oren’ won? We zien in elk geval Champions League-voetbal op z’n best.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.