‘Anders was ik ook onder die brug beland’

Karin: „Mijn vriend Anthoon en ik hadden een droom. We wilden zelfvoorzienend wonen, buitenaf. We zijn wel van de beestjes uit de natuur en de beestjes in huis. En toen hebben we in 2000 ons huis verkocht en zijn we op de Veluwe in een jarendertighuisje gaan wonen.

„We hadden ons bedrijf daar, mijn vriend was grafisch ontwerper. We hadden een moestuintje, kippetjes die we zelf slachtten. En we hadden een stukje land, met geitjes. In de eerste tien maanden hebben we tijdens de verbouwing nog in een caravannetje gewoond met de baby. Mijn zoon, het enige leuke kind op de wereld.

„Ik was ‘de vrouw van’, zal ik maar zeggen. Deed de administratie en zo. Dat was super. Heel veel mensen hebben me voor gek verklaard. Ik heb de balletacademie gedaan en tien jaar lesgegeven. Zijn bedrijf was booming. Ik heb mijn werk opgezegd om bij hem te gaan werken. Flauwekul dat dat niet zou kunnen. Ik ben niet anders geworden. We hebben altijd lol gehad. Tussen de middag zaten we altijd aan een grote tafel, met het personeel. Hij kookte heel erg lekker. Mijn vriend was altijd van de verhalen.

„Anthoon kreeg in 2011 kanker. In april kregen we de mededeling dat het niet te verhelpen was en eind juli is hij gestorven. Gelukkig niet van de ene op de andere dag. Het kan altijd erger, hè?

„We hadden een generale repetitie gehad, twee jaar ervoor had ik kanker. Dat was ook kantje boord. We hebben heel goed afscheid genomen, alles voor het laatst gedaan. En elkaar aangekeken: moeten we verder nog iets zeggen? Nee.”

In het kort Karin Mooijekind (56) woont in een benedenwoning in Arnhem. Haar zoon Anthoon (21) is uit huis. Karin studeerde aan de balletacademie, gaf jarenlang balletles. Ze werkt nu zeven jaar in een dierentehuis in Velp, waarvan twee jaar als manager. Ze verdient net beneden modaal.

Karin: „Ik werk nu als manager van een dierentehuis. Ik ben nog drie jaar op de Veluwe gebleven voor mijn zoon, toen heb ik faillissement aangevraagd. De brandnetels werden echt te hoog. Dat was verschrikkelijk. Ik ben verhuisd naar Apeldoorn. Ik moest werk vinden. Lesgeven ging niet meer, ik heb twee kunstheupen. Dus ben ik gaan poetsen, in slachterijen lopendebandwerk gaan doen. Dat was pijnlijk en zwaar. Ik heb heel veel hulp gehad van vrienden en mijn broer. It takes a village, zeggen ze weleens – nou, dat is echt zo. Ik had een vriend die in het dierentehuis werkte. Ik heb er gesolliciteerd op een functie op het secretariaat. Daarna werd ik co-manager, en nu ben ik manager voor 38 uur in de week.

„Ik sta om kwart voor zeven op. Dan knuffelen Jackie, mijn hond, en ik eerst tien minuten. Da's ons vaste ritueel. Ze is twee jaar geleden bij me komen wonen. Haar fokker kreeg haar terug. Haar genen zijn prima, maar er is wel wat aan de hand. Ze wordt helemaal gek als de bel gaat, als er post komt, dan vreet ze de deur op. Ze slaapt bij mij. Want ’s nachts waakt ze te veel.

„Ik douche iedere dag koud. Dat doe ik sinds een jaar. Eerst was het verschrikkelijk, nu heerlijk. Het is goed voor je ademhaling in stresssituaties.

„Dan kleed ik me aan, maak een klein rondje met de hond. Om acht uur ga ik de deur uit. Da’s iedere dag weer een race tegen de klok. Dan hoop ik ergens mijn auto in de buurt te vinden. En dan ga ik naar kantoor. De hond gaat mee.

„Ik ben de nuchtere in het asiel. Ik houd wel van dieren. Maar ik houd ook heel erg van mensen. Er komen mensen die hun hond kwijt zijn, niet meer voor katten kunnen zorgen. Ik zie heel veel schrijnende situaties. Dat heeft me veel geleerd. Een kat is voor iemand die lang in de schulden zit een houvast.

„Ik heb zelf door het sterven van mijn vriend op de rand gezeten, ik heb ook enveloppen van de belasting gekregen, ze niet opengemaakt en daar buikpijn van gehad. Ik had gelukkig een vangnet, iemand die zei: nou maak je die enveloppen open. Als jij het niet doet, kom ik naar je huis. Anders was ik ook onder die brug beland.

„Ik ben rond vijf uur, zes uur klaar. Dan ga ik na het werk eerst met Jackie naar het park, effe lekker lopen. Voor het hoofd. Ik kook rond zeven uur. Ik kijk weinig tv. Dat prikkelt me ook te veel. En ik kan eigenlijk niet zo goed tegen alle ellende op het nieuws. Ik luister soms wat klassieke muziek, lees NRC en houd wat contact met vrienden. Om kwart over negen begin ik al af te bouwen en loop ik het laatste rondje met de hond.”

Karin: „Vorig jaar had ik de illusie dat ik mijn vrienden meer ging zien. Mijn vrienden zijn heel belangrijk. En mijn oudere broer Frank is onmisbaar voor mij. Maar er is niemand die ik heel veel zie. Iedereen weet dat ik slecht contact zoek. Daarom komen ze bij mij op de lijn, da’s echt fantastisch.

„Ik vond het verschrikkelijk dat mijn zoon zo’n anderhalf jaar geleden uit huis ging. Ik heb mijn vrienden zelfs niet verteld dat mijn zoon op kamers ging. Ik ben een beetje een einzelgänger. Tegelijk is het mijn grootste nachtmerrie om alleen te blijven. Ik ben nu elf jaar alleen. Heb wel iets aan relaties gehad tussendoor. Maar ik moest voor een baan en voor mijn zoon zorgen, zelfstandig kunnen zijn. Ik wilde per se niet afhankelijk zijn. Dat is me ook gelukt.

„Als ik nu bedenk dat ik op mijn vijfenzeventigste nog alleen ben... Ik verveel me nooit, hoor, maar het is soms eenzaam. Want je moet het altijd regelen. Je bent nooit vanzelf met iemand, hoeveel vrienden je ook hebt. Ik geloof niet in een tweede Anthoon. Daar ben ik niet naar op zoek. Er is een hoop gebeurd en ik ben heel erg gegroeid. Maar mijn ‘ik’ bestaat nog. En daar kan best wel iemand anders bij.”

Hoe doen zij het? Hobby’s Karin wandelt veel, houdt van de natuur en gaat graag naar balletvoorstellingen in de schouwburg. Ook heeft ze een fascinatie met de dood. Ze heeft allerlei opgezette dieren in huis. De urnen van haar moeder en vorige hond staan er ook. Bijzondere uitgave Nieuwe kunststof kozijnen. „Je kon hier eerst niet zitten, dan waaide je weg. Het was oud en rot en slecht.” Vakantie Eén keer per jaar. Eerst kamperen, maar dat gaat lastig met hond Jackie. Met haar zoon maakte ze een aantal stedentrips, een traditie nadat haar vriend was overleden. Nu gaat ze vaak buiten het seizoen in een huisje. „Twee jaar geleden ging ik voor het eerst alleen. Ik was bang dat ik zielig zou worden, maar heb het echt heerlijk gehad.” Naar bed Rond half 11.

