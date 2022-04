‘Analoog fotograferen is écht fotograferen’

In de garage van Jan en Nelly van den Berg liggen „zeker een miljoen” Mamiya-onderdelen opgeslagen. Boven, op zolder, worden die onderdelen gebruikt om analoge camera’s van dit Japanse merk – tegenwoordig „bijna antiek” volgens Jan (74) – te repareren. De zolder is er speciaal voor verbouwd, vertelt hij. „Eerst was er een schuin dak. Met een schuin dak kun je niet werken.”

De reparaties doet Tijn Geurts (72), de laatste Mamiya-reparateur in Nederland. Hij herstelt al 45 jaar camera’s – alléén van Mamiya. Hij werkte voor Mamiya Services and Repairs Nederland, dat jaren geleden werd overgenomen door Van den Berg, toen het failliet dreigde te gaan.

Dat was ongeveer 25 jaar geleden. Van den Berg had toen „een man of vijf, zes, in de dagelijkse reparatie”. Uiteindelijk bereikten ze allemaal de pensioengerechtigde leeftijd en stopten met werken. Behalve Geurts, zwager van Van den Berg – hij vond het té leuk om te stoppen.

Rond die tijd verhuisde het bedrijf naar de zolder van Van den Berg in Uden. Daar doet Geurts dus de reparaties en runt Van den Berg het bedrijf. „Alhoewel, bedrijf: het is meer een hobby. Zolang Tijn het leuk vindt en ik nog onderdelen heb, blijven we het doen. Het scheelt dat we verder met pensioen zijn en er niet van hoeven te leven.”

Want een vetpot is het niet: de mannen repareren ongeveer twee camera’s per week en „de prijzen zijn een schijntje”. „Soms zijn we drie dagen aan het werk voor 50 euro. Dat komt omdat Tijn dit werk ziet als zijn eer: als een camera hier komt, gaat hij honderd procent goed terug, hoe lang het ook duurt. En als het je hobby is, is dat niet erg.”

Een kwestie van klikken

In 2015 werd camerafabrikant Mamiya overgenomen door Phase One, en sindsdien worden er geen originele Mamiya’s meer gemaakt. Dat betekent dat de camera uiteindelijk uitsterft in Nederland. Nieuwe komen er niet bij, en ooit zal Geurts de oude exemplaren niet meer kunnen repareren. „We hebben niet het eeuwige leven.”

De voorraad Mamiya-onderdelen kregen Van den Berg en Geurts opgestuurd uit Japan toen het bedrijf werd overgenomen. Dat zijn dus ook de laatste onderdelen. „Al kunnen wij zolang we leven daar nog wel mee voort, hoor.”

Hoewel hun werkzaamheden zich in de hobbysfeer bevinden, wordt het wel steeds méér, vertelt Van den Berg. „Die analoge camera’s, die zijn weer helemaal teruggekomen. Toen de eerste camera’s digitaal werden, zag je ze nergens meer. Maar ja, analoog fotograferen is écht fotograferen, ik snap dat mensen dat gingen missen.”

Digitaal fotograferen noemt Van den Berg „een kwestie van klikken, bewerken en centen verdienen”. In analoge fotografie kan een fotograaf „zijn eigen ‘ik’ kwijt”, zegt Van den Berg, „je moet het zien als een schilder met een penseel, ezel en doek”. Digitaal, daarentegen, doet volgens hem en Geurts geen recht aan het oude ambacht van de fotograaf – van de kunstenaar. „Vroeger was het zo: als je tien fotografen had en je liet ze allemaal een foto maken, kon je van elke foto zeggen door wie die gemaakt was.”

Hij noemt nog een verklaring voor de toegenomen populariteit van analoge camera’s: ze kwamen op de hobbymarkt terecht, toen alles digitaal werd. „Je weet wel, op Marktplaats en zo. Dat maakte het goedkoper voor de hobbyist die er geen boterham aan verdiende. En professionele fotografen wilde uiteindelijk ook weer een analoge, voor naast het werk.”

Jan en Nelly van den Berg en Tijn Geurts (rechts) tijdens de pauze. Jan: „Zolang Tijn het leuk vindt en ik nog onderdelen heb, blijven we de Mamiya-camera’s repareren.”

Ambacht

Die hobbyisten én professionele fotografen kloppen bij Van den Berg en Geurts aan bij mankementen. „Soms probeer ik mensen telefonisch te helpen. Lukt dat niet, dan zeg ik: stuur maar op. Dan komt ie bij ons op de werkbank te staan en maakt Tijn de camera open om te kijken wat eraan scheelt. Je wil niet weten wat daar allemaal in zit: veertjes, tandwieltjes, hendeltjes. Dat moet allemaal goed in elkaar schuiven voordat je een scherpe foto kan maken. Soms is er niets meer aan te doen en kun je ’m beter in de sloot gooien.”

Het ambacht van Mamiya-reparatie stopt met Van den Berg en Geurts. „Er zijn geen vervangers.” Wel zijn er nog „van die types die alles repareren”, zegt Van den Berg. „Wij noemen dat beunhazen.”

Die „beunhazen” werken niet met originele onderdelen, maar halen iets uit een andere camera om een kapot onderdeel te vervangen. „Dat is een beetje kalibreren. Meestal gaan ze uiteindelijk alsnog kapot.”

Zolang ze kunnen, gaan Van den Berg en Geurts door. „Tijn kan zichzelf er helemaal in verliezen. Dat is schitterend.”

Mamiya’s zijn uitgegroeid tot ware collector’s items, iconen van de analoge fotografie. Wat er zo bijzonder aan is? „Ze zijn technisch gewoon keigoed. Een fotograaf die eenmaal Mamiya heeft, zweert erbij.”

De RB67 is bij Van den Berg favoriet. Vooral het geluid doet iets met hem. „Het échte geluid van een mechanische camera, dat is zo mooi. Het is geen klik, maar een slinger. Je hoort ’m gaan: hop, vooruit, en naar de volgende foto. Beter kan ik het niet uitleggen hoor, dat moet je echt zelf horen.”

Wat als je over, zeg, dertig jaar met een kapotte Mamiya zit? „Dan wens ik je veel succes. Al zijn die dingen moeilijk kapot te krijgen, hoor: ze zijn mechanisch, niet elektronisch. Ze zijn heel sterk. Maar toch zou ik er zuinig op zijn.”