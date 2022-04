Alstublieft, hier is uw gratis geld

Het is elf uur in de ochtend en ik zit met Lena te wachten in de hal van Stadsloket Zuid, Amsterdam. Een jongetje van een jaar of zeven marcheert met een denkbeeldig geweer rond en komt een meisje van een jaar of vijf tegen. Ze heeft een grijs geruit jurkje aan, een witte maillot met beertjes op de knieën, witte schoenen. Ze begint tegen hem te praten en Lena zegt: „Ze komen uit Oekraïne. Dat jurkje” – ze luistert mee – „heeft ze hier gekregen en ze is er heel blij mee en nu zegt dat jongetje dat hij de bewaker is”. Ja, dat zie ik. Hij spreidt zijn armen en springt heen en weer, het meisje mag er niet door. O nee? Ze maakt een snoekduik en zet het op een rennen, de hal door, het jongetje achter zich aan. Stoj! Stoj! Ja ochrannik! Ze schateren van plezier.

Een paar mensen komen voor hun rijbewijs of paspoort, maar verder – alleen maar Oekraïners, meest vrouwen, mooi aangekleed, uitbundig opgemaakt. Ik moet denken aan wat Lena’s dochter Masja zei toen ze laatst met mijn zoon Tobias bij ons logeerde en we het aan tafel over de toestand in Berlijn hadden. Er komen daar al wekenlang duizenden Oekraïense vrouwen per dag aan en volgens Masja kon je ze op straat herkennen aan hun nagels. „Altijd gelakt, meestal rood.” Ze liet haar eigen nagels zien, ook gelakt, vuurrood. Dat was een paar dagen voordat die foto van de vrouwenhand uit Boetsja de wereld over ging. Een dode vrouwenhand met rood gelakte nagels, in het straatvuil. Die van de ringvinger was afgebroken.

Lena’s nagels zijn blank gelakt. Ze draagt weinig make-up, alleen wat lippenstift, zacht van kleur. Haar haar is kort en niet geverfd en ze draagt altijd een lange broek en stevige schoenen, waarop ze flink kan doorlopen. „Wat denk je?”, zegt ze als er bijna een uur verstreken is en we nog steeds niet aan de beurt zijn. „Zou dit wel kloppen?” Vorige week is ze ingeschreven op het adres van onze benedenburen – ze woont in hun souterrain – en vandaag moet ze terugkomen voor nog wat formaliteiten, zodat ze straks een Nederlandse bankrekening kan openen.

Het klopt niet. We zijn naar de verkeerde rij verwezen en de mensen van Stadsloket Zuid vinden dat zo vervelend voor ons dat we nu meteen door mogen naar de juiste afdeling. We worden ontvangen door twee jonge vrouwen achter een computerscherm. „U bent mevrouw eh… Olena eh… Vladymyrova?”

„Dat ben ik.”

We zijn allebei een beetje gespannen, want wát moet er allemaal nog gebeuren voordat die bankrekening geopend kan worden?

„Goed, mevrouw eh… Vladymyrova, dan heb ik hier voor u” – een van de twee jonge vrouwen schuift een kaartje onder de glazen scheidingswand door – „een bankpas waarop de gemeente Amsterdam met terugwerkende kracht uw leefgeld zal storten…”

„Huh?”, zegt Lena.

„…en dan op 1 mei weer, 475 euro per maand.”

„Zo eenvoudig?”, vraag ik.

„Zo eenvoudig”, zegt de vrouw. „Daartoe heeft de gemeente Amsterdam onlangs besloten. Het scheelt u en ons een hoop rompslomp.”

„Prachtig”, zegt Lena, in het Nederlands, en als we naar buiten lopen, de zon in, zegt ze het nog een keer. „Prachtig.” Ook de keelklanken komen er goed uit. Ze stelt voor om koffie te gaan drinken. Zij betaalt.

Daarna wandelen we door de stad terug naar huis. De Japanse kers bloeit en hoog tegen de blauwe hemel krijsen de meeuwen. „Ze krijsen hier anders dan in Dnipro”, zegt Lena. „Daar doen ze ááh, ááh, ááh en hier àh, àh, àh.” Op de Krim, waar ze vroeger met vakantie ging, klinken ze weer anders. Dan versnelt ze haar pas, want het is al bijna half een, haar cheffin zal niet weten waar ze blijft. Haar cheffin? Sinds maandag is ze weer aan het werk, via een beveiligde internetverbinding. Ze heeft deze ochtend vrij gevraagd. Lena is accountant bij een Oekraïense bank. Een paar collega’s zitten in Polen, eentje is naar Frankrijk gevlucht en zij zit dus in Amsterdam. „Geen probleem, die afstand”, zegt ze. „Door corona waren we er al aan gewend.”