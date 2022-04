Om mijn kennis wat bij te houden bezoek ik, gepensioneerd huisarts, mijn oude praktijk regelmatig. Om wat medische tijdschriften op te halen en een kopje koffie te drinken. Onlangs ben ik met goed resultaat geopereerd aan twee liesbreuken en ik ben daar heel content mee. De laatste keer dat ik op bezoek was, vroeg mijn assistente hoe het met mij ging. Ik heb haar verteld over de geslaagde ingreep met de opmerking dat ik er nu aan de onderkant weer jong uitzie.

Zij riposteerde: „Dan nu nog de bovenkant.”

