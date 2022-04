Zwaar weer? Dat maakt Europa juist sterker

Als het ergens oorlog is en er slachtoffers te betreuren zijn, kun je de klok erop gelijk zetten: de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy arriveert en laat zich leunend tegen de verwrongen staketsels van een kapotgebombardeerd huis filmen. ‘BHL’ doet dit al decennialang. Hij dook in Libië op, in Georgië, Bosnië en Syrië. In een openhangend, hagelwit overhemd van Saint-Laurent citeert hij Sartre, waarschuwt hij tegen het totalitarisme en bepleit hij westerse humanitaire interventies. Dat hij in maart in de Oekraïense havenstad Odessa zou opduiken, lag in de lijn der verwachting. Op de Avenue Richelieu spoot hij, in blauw en geel, de woorden liberté, fraternité, égalité – het devies van de Franse revolutie – op betonblokken van een wegversperring.

De Franse intellectueel vertelde dat hij niet verbaasd was, toen de Russische president Poetin Oekraïne binnenviel. Hij had eens met een van Poetins ideologen, Aleksandr Doegin, een debat gedaan. Hij hoorde „een mix van antisemitisme, puur fascisme, geweldsverheerlijking en euraziatische dromerij. Toen wist ik dat Poetin van plan was Oekraïne kapot te maken”.

Maar als dit allemaal zo duidelijk was, vroeg Die Zeit, waarom had Europa en vooral Duitsland het gevaar dan zo onderschat? Anders dan Russen en veel Oost- en Midden-Europeanen die sterk met de geschiedenis leven, antwoordde Lévy, hebben West-Europeanen lang in een roes van historisch optimisme verkeerd: „Europeanen zijn hun gevoel voor tragiek en de werkelijkheid kwijtgeraakt. […] Nu betalen we een hoge prijs voor de illusie dat je de tragiek van het leven simpelweg kunt oplossen door handel met elkaar te drijven.”

Lévy kreeg (tot nog toe) zijn zin niet: het Westen steunt Oekraïne financieel, vangt vluchtelingen op, stuurt wapens – maar humanitaire interventies en no-flyzones komen er niet omdat iedereen bang is dat Poetin met kernwapens gaat gooien en dat de NAVO in een vernietigingsoorlog met Rusland terechtkomt. In ander opzicht heeft de Fransman echter wél gelijk: het gevoel voor tragiek is terug in Europa.

Morbide klucht

Ons idee dat naoorlogse instituties sterk genoeg zijn om de ergste menselijke driften te bedwingen, heeft een knauw gekregen. We zien de gruwelijke beelden van de oorlog, elke dag, en vragen: waarvoor dient internationaal recht? Waar is de Verklaring van de Rechten van de Mens voor, als die zo met voeten wordt getreden als in Oekraïne? Poetin beukt die kwetsbaarheid er ook in, door deze oorlog voor te stellen als een aanval van „satanisch” westers neonazisme op Rusland. Alsof het Westen Rusland aanvalt. In Poetins entourage dragen sommigen Davidsterren, ten teken dat hier een genocide gaande is waarin de Russen niet de daders zijn, maar de slachtoffers. De tragische werkelijkheid, omgeploegd tot morbide klucht.

Dat we in een gevaarlijke wereld leven, wordt er ook door andere dingen ingeramd. Er is geen houden aan. Het onheil komt van alle kanten. De stijgende inflatie die, hoewel hij in de Verenigde Staten veel hoger is, onze koopkracht bedreigt. Bosnië, dat opnieuw op imploderen staat nu Servische paramilitairen weer paraderen en de Daytonakkoorden van 1995, met Russische zegen, buiten werking worden gesteld. Servië zelf, waar de nationalistische president Aleksandar Vucic is herkozen – een man die Europa behendig tegen Rusland en China uitspeelt. Ontploft de Balkan straks? Welke rol gaat Vucic daarin spelen? Oudere Bulgaren waarschuwen jongere familieleden met minder historisch besef dat er chaos kan komen. Dat ‘Oekraïne’ kan overslaan. En dat ze zich moeten voorbereiden. Een soortgelijk alarm gaat in Finland en Zweden af, twee EU-landen die altijd formeel buiten de NAVO wilden blijven, maar nu aangeven dat ze binnenkort toch het lidmaatschap willen aanvragen.

Donkere wolken

Ook boven de Europese Unie pakken donkere wolken zich samen. De Hongaarse premier Orbán is met absolute meerderheid herkozen. Daarmee gaat zijn gevecht tegen de Europese rechtsstaat een nieuwe fase in – de Europese Commissie diende inderdaad meteen een zogenaamde artikel-7-procedure in tegen Boedapest, een procedure die kan leiden tot schorsing van een lidstaat die de beginselen van de rechtsstaat schendt.

Net als begin 2017 houden velen er rekening mee dat de Franse, radicaal-rechtse presidentskandidaat Marine Le Pen, hoewel ze in de eerste ronde overtuigend werd geklopt door president Macron, komende week alsnog de tweede ronde wint. Na de eerste ronde, toen Macron Le Pen op meer afstand bleek te hebben gehouden dan menigeen had voorspeld, overheerste geen opluchting maar somberheid. In radiotalkshows verkenden analisten de manieren waarop Le Pen straks, met hulp van de al even pro-Russische Orbán, de EU wil uithollen. Ze wil misschien de doodstraf – verboden in Europa – weer invoeren, ze wil van Europese klimaatregels af (ze wil zulke regels zelf bedenken), ze wil uit de Europese elektriciteitsmarkt.

Alsof dat niet genoeg was, waarschuwde de oud-chef van Gaz de France in dagblad Les Échos voor „Lehman Brothers-achtige toestanden” op de Europese gasmarkt.

In sommige opzichten lijkt de sfeer op die in 2016, het jaar van Brexit en Trump, vlak nadat een miljoen Syriërs Europa was binnengelopen. De zekerheden van ons vredige, veilige wereldje leken ineens niet zo solide meer. Mensen herlazen ijlings herdrukte boeken van Stefan Zweig en Joseph Roth over de val van het Habsburgse Rijk, en zagen parallellen. Conferenties over Europa hadden thema’s als ‘The End of Europe’. Velen dachten eind 2016 dat de FPÖ’er Norbert Hofer president van Oostenrijk zou worden, dat Geert Wilders de Nederlandse verkiezingen zou winnen en dat Macron in de eerste ronde zou stranden – wat dacht hij wel, die verwaande kwast met zijn Europese plannen.

Maar Macron won, overtuigend. Hofer verloor. Wilders kreeg 20 zetels, Ruttes VVD 33. Soms hebben we in Europa moeite om onze eigen weerbaarheid goed in te schatten. De Unie heeft 27 landen die op allerlei manieren aan elkaar vast zitten – juridisch, monetair en zelfs op buitenlands politiek gebied dat puur intergouvernementeel is (‘Brussel’ heeft weinig te zeggen), doordat één land een besluit kan vetoën waar de andere 26 achter staan. Die verknooptheid maakt alles tot een collectief risico.

Implosie blijft uit

Maar verkiezingen kunnen niet altijd overal goed gaan. Omgekeerd is er geen wet die zegt dat alles overal op hetzelfde moment van de rails moet lopen. Donkere wolken waaien soms over. En als het gaat regenen, kunnen we paraplu’s pakken. Afgelopen jaren hebben we dat vaak gedaan: tijdens de financiële crisis, eurocrisis, Brexit, de pandemie. Steeds als er een bui losbarstte, voorspelden sommigen de implosie van de EU. Steeds gebeurde dat niet. Waarom? Omdat regeringsleiders, als puntje bij paaltje kwam, liever moeilijke compromissen sloten dan dat ze de EU in de afgrond lieten vallen.

De Europese integratie is bedacht om te zorgen dat Europese landen, die allemaal andere geschiedenissen, culturen, hangups en geografische karakteristieken hebben, elkaar niet meer naar de strot vliegen. Iedereen komt naar Brussel met andere wensen en verlangens. Altijd. Vraag een Est naar de grootste Europese uitdaging, en hij geeft een ander antwoord dan een Portugees of Nederlander. Elke uitdaging, intern (een euroland met te veel schuld) of extern (Covid, oorlog in Oekraïne), verstoort de fragiele onderlinge balans. Iedereen wil iets anders. Toch moeten ze beleid maken. Dus gaan ze onderhandelen. Soms duurt het eindeloos, soms gaat het sneller, maar meestal vinden ze compromissen. De EU is bedacht om dit proces te faciliteren. Juist voor als het moeilijk wordt, zoals nu met Rusland.

Sommigen zeggen dat Europa alleen vooruit komt door crises, omdat lidstaten alleen dingen Europees doen als het echt niet anders kan en ze de problemen niet alleen op kunnen lossen. Jean Monnet, de ‘vader’ van de Europese eenwording, zei het zo: „Europa wordt sterker omdat er momenten zijn waarop onze leiders niet meer weten wat ze moeten doen.”

Dit is zo’n moment. Europese regeringsleiders, die in Brussel de beslissingen nemen, beseffen meer dan ooit dat ze samen verder moeten. Juist vanwege de oorlog. Door Poetin. Door de massamoorden in Boetsja en Marioepol. Iedereen valt over Duitsland heen, dat geopolitiek stekeblind was (‘Nord Stream 2 heeft niets met politiek te maken’). Maar Duitsland probeert nu een enorme draai te maken. En blind waren we allemaal – denk aan de Amsterdamse Zuidas.

Europese manier van leven

Twee jaar geleden kreeg de Griekse eurocommissaris de portefeuille ‘Europese manier van leven’. Iedereen vond dat belachelijk – onze manier van leven, wat was dat voor onzin? Nu, tijdens de oorlog, klinkt het een stuk minder stupide. Europeanen willen zich beschermen tegen wat daar gebeurt. Afschuw verenigt hen. Ze weten waar ze bij willen horen, en wat ze delen. Tijdens NAVO-vergaderingen gaat zelfs Orbán zo akkoord.

Deze week had iedereen het over Finland, Zweden en de NAVO. Intussen wil Denemarken meedoen met EU-defensieprojecten. Tot nu toe had het een opt-out. Zo zien veel hoofdsteden Europa nu: elk extra laagje geeft bescherming.

Er zijn altijd grote ruzies geweest in Europa. Er zullen nog grote ruzies komen. Nogmaals, daar is Brussel voor uitgevonden: om ruzies uit te vechten. Misschien krijgen de pessimisten gelijk, en wint Le Pen op de 24ste en slaagt Duitsland er niet in om echt te veranderen. Maar hoe gecompliceerd de Europese politiek dan ook wordt – en de EU draait in essentie om Frankrijk en Duitsland –, dat betekent hoogstwaarschijnlijk niet het eind. Het betekent dat iedereen extra tanden moet bijzetten, dat bepaalde plannen stranden, dat er meer spanning komt. De Britse diplomaat Robert Cooper, die lang in Brussel werkte, schreef in zijn boek The Ambassadors dat je in de EU „nooit met iemand kunt breken, hoeveel mot je ook hebt. Vandaag heb je slaande ruzie over Irak, morgen vecht je zij aan zij voor melkquota. Dit is een systeem van compulsory friendship.”

Cooper voegde daaraan toe: „Je weet nooit wie je morgen weer nodig hebt.”

Door alles wat er in Oekraïne gebeurt, doordat de tragiek in Europa terug is en de EU toch om meer blijkt te draaien dan om doux commerce alleen – daardoor heeft precies dit ene regeltje de afgelopen weken extra betekenis gekregen.