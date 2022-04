19-jarige gedetineerde doodgestoken in jeugdgevangenis Breda

Een 19-jarige gedetineerde in de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is vrijdag overleden nadat hij werd neergestoken. Dat meldt de politie Breda. Een andere, 20-jarige gevangene is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 18-jarige gedetineerde opgepakt.

De politie meldde eerder op de dag dat er rond 15.15 uur vanmiddag een melding binnenkwam van een steekincident in de gevangenis. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen zegt tegen NRC dat de 18-jarige gevangene tijdens het koken „een waas voor zijn ogen” kreeg, waarna hij de twee slachtoffers neerstak. Hier ging volgens hem geen ruzie tussen de gevangenen aan vooraf. Er zouden meerdere jongeren getuige zijn geweest van het steekincident.

Volgens Omroep Brabant liepen na de melding meerdere politieagenten op het gevangenisterrein rond met kogelwerende vesten. Ook zou er een traumahelikopter zijn geland.

Vaker incidenten

In januari ontsnapte een 21-jarige man nog uit de Bredase jeugdgevangenis. Hij had medewerkers van de gevangenis onder bedreiging van een wapen gegijzeld. Later op de dag kwam hij om het leven bij een vuurgevecht met de politie in België.

In januari zei Yntse Koenen, FNV-bestuurder voor Veiligheid en Justitie, tegen Omroep Brabant dat het personeel in de gevangenis zich niet veilig voelde. Het grote aantal incidenten - in de afgelopen jaren ontsnapten er meerdere gevangenen, en in 2017 pleegden twee mannen uit de inrichting een woningoverval - komt volgens Koenen door het personeelstekort en de daarop volgende hoge werkdruk. Gevangenen die in de fout gaan worden volgens de bestuurder „maar mild gestraft”, omdat ze nog jong en in behandeling zijn.

In een jeugdinrichting zitten jongeren tot 23 jaar. Zij zijn veroordeeld of preventief geplaatst in afwachting van een rechtszaak. De gemiddelde leeftijd bij een plaatsing is 17 jaar. De straf die jongeren daar uitzitten, duurt maximaal twee jaar.