‘Woonplaats bepaalt te veel of ondernemer uit schulden kan komen’

Of een zelfstandig ondernemer uit de schulden kan komen, hangt in grote mate af van zijn of haar woonplaats. De manier waarop ondernemers met schulden financiële hulp krijgen, verschilt namelijk flink per gemeente. Tot die conclusie komt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een donderdag gepubliceerd rapport. „Zelfstandigen in dezelfde winkelstraat krijgen, als ze in verschillende gemeenten wonen, soms heel andere hulp”, stelt Van Zutphen.

Lees ook: Ondernemen in crisistijd: ‘Je merkt dat de mensen nu wel een beetje uitgesteund zijn’

In oktober 2020 waren 614.000 Nederlandse huishoudens geregistreerd met schulden; op 27 procent van die adressen woonde een zelfstandige ondernemer. Een deel van hen kon op de been blijven dankzij de coronasteunpakketten van het kabinet. Maar nu die zijn stopgezet, moeten ze bij hun gemeente aankloppen voor hulp. Vanaf oktober moeten kleine zelfstandigen een gezamenlijke schuld van 3,4 miljard terugbetalen.

Het is voor gemeenten wettelijk verplicht om zelfstandigen in financiële nood schuldhulpverlening te bieden, maar ondernemers weten in veel gevallen niet bij welk loket ze moeten zijn en kunnen daardoor vroegtijdig afhaken. Ook is de gemeentelijke bijstand in sommige gevallen uitbesteed aan een commerciële partij. De ombudsman noemt geen namen van gemeenten, maar vindt het in algemene zin „niet uit te leggen” dat de mate van schuldhulpverlening zo afhankelijk is van een woonplaats.

Schaamte

In 2018 concludeerde de ombudsman al dat de gemeentelijke schuldhulp voor veel zelfstandigen niet altijd even toegankelijk was. Nog steeds realiseren veel gemeenten zich volgens Van Zutphen te weinig dat zelfstandigen met schulden veel stress en schaamte ervaren. Doordat verschillende lokale afdelingen betrokken zijn bij schuldhulpverlening, kan het te lang duren voordat de juiste deskundige in contact komt met de ondernemer. Ook verzandt de hulp vaak in administratieve handelingen, terwijl gemeenten eerst het gesprek zouden moeten aangaan.

Daarom raadt de ombudsman gemeenten aan om één loket in te stellen, waar alle zelfstandigen terecht kunnen voor advies van een medewerker met basiskennis over schuldhulpverlening. Ook adviseert Van Zutphen aan gemeenten om te investeren in specifieke expertise voor de begeleiding, ook als ze schuldhulpverlening aan commerciële partijen uitbesteden. Genoeg kennis binnen de organisatie voorkomt namelijk dat ondernemers voortijdig zullen afhaken.