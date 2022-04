Web3 lijkt na de megahack van deze cryptogame steeds meer op het Wilde Westen

Het lijkt op elke andere game: je stelt een team samen van schattige monstertjes, bindt daarmee de strijd aan met anderen, en als je wint krijg je punten om nieuwe, sterkere beestjes te maken. Alleen krijg je in Axie Infinity geen punten, maar cryptomunten die écht geld waard zijn. En je inleg voor je eerste monstertjes? Dat kan gemakkelijk honderden euro’s zijn.

Al jaren gold Axie Infinity als dé grote speler binnen de cryptogamewereld. Vorig jaar behaalde de makers een omzet van 1,2 miljard euro. De belofte: elke speler kan een salaris verdienen door dagelijks games te spelen.

Zo leek het. Na maanden economische sores werd Axie Infinity eind maart getroffen door een enorme hack: de daders gingen er met zo’n 600 miljoen dollar (552 miljoen euro) aan cryptomunten vandoor. Allemaal netjes afgeschreven via een ‘blockchain’, het gedigitaliseerde grootboek dat aan de basis ligt van crypto- en NFT-technologie. Omdat inkomsten en uitgaven via de blockchain gewoon door experts te volgen zijn als ze weten waar het geld staat, kunnen de daders er nu weinig mee.

Het was een mokerslag die de game nu net even niet kon gebruiken. Maker Sky Mavis ronselde dan ook bliksemsnel crypto-investeerders zoals Binance om het verdwenen geld zoveel mogelijk te dekken.

Om snel te kunnen groeien „hebben we keuzes gemaakt die ons kwetsbaar maakten voor een aanval”, verzuchte het Vietnamese Sky Mavis in een blogpost. Hackers slaagden erin speciale rechten te krijgen voor het gebruik van een digitale brug die het mogelijk maakt om de Axie-cryptomunten te verhandelen voor de veelgebruikte cryptomunt Ethereum. Enkele dagen lang wisten ze zo geld naar de eigen portemonnee te sluizen.

Kort daarop werd ook een brug van de veel kleinere game WonderHero gehackt. De daders maakten zo’n 300.000 dollar (276.000 euro) buit. De koers van WonderHero’s munt zakte in.

Vermoedelijk kregen de hackers in beide gevallen toegang tot cruciale infrastructuur door medewerkers te foppen met een nepwebsite of email, een zogenoemde phishingaanval.

Droom van decentraal internet

De mens blijkt zo de grote zwakte van ‘Web3’, de vaag omlijnde droom van een gedecentraliseerd internet gebaseerd op blockachaintechnologie. Web3 vat de economische waarde van allerlei goederen in een complex web van verschillende ‘tokens’. Enerzijds heb je gewone tokens, een soort betaalmunt, zoals Bitcoin. Anderzijds heb je ‘non-fungible’ tokens (NFT’s), die nog het meeste lijken op een soort digitaal bonnetje, bijvoorbeeld om te bewijzen dat je betaald hebt voor een Axie-monstertje. Iedereen bezit zijn eigen stukje internet en kan vrij handelen: zo worden we samen een groot netwerk van individuen online. Centrale machten als banken, sociale media en zelfs overheden hebben het nakijken. Dat is het ideaal van het decentrale internet.

Voorlopig blijft Web3 echter het Wilde Westen. Op fora en in YouTube-video’s proberen crypto-experts elkaar te waarschuwen voor malafide projecten, bedoeld om snel geld te verdienen over de ruggen van argeloze investeerders. De hack op Axie onderstreept dat klanten van wél goedbedoelende NFT-gamebedrijven ook risico lopen.

Zelfs zonder de hack is het crisis voor Axie Infinity. Om de waarde van aangeschafte monsters op peil te houden, moeten er genoeg spelers zijn die nieuwe monsters nodig hebben. Maar sinds begin dit jaar groeit de game niet meer. De koers van de aan Axie gekoppelde cryptomunten kelderde: kreeg je in juli vorig jaar nog dertig dollarcent voor een van Axie’s munten, inmiddels ben je met één ‘SLP’ een enkele cent rijk.

Een instortende bubbel, of hoort het erbij? Op YouTube halen enthousiaste experts de schouders op: cryptogames zijn een beleggingsmarkt. Daalt de inlegprijs genoeg, dan komen er weer nieuwe spelers, redeneren ze.

Even leek de verstrengeling tussen games en NFT’s ook door te dringen tot de bredere game-industrie. Grote gamebedrijven lieten vorig jaar doorschemeren dat ze wel interesse hadden in de blockchain. Maar een uitgesproken groep gamers ziet geen heil in NFT’s: wéér een manier waarop gamegiganten proberen om geld uit hun zakken te kloppen, en nu ook nog eens via risicovolle speculatie, klinkt het. Boze reacties leidden tot het vroegtijdig einde van ‘Metaworms’, een reeks NFT’s op basis van de populaire Worms-games. Een introductiefilmpje over NFT’s in de game Ghost Recon Breakpoint werd na verbolgen reacties van fans onzichtbaar gemaakt. De duizend NFT’s die maker Ubisoft uiteindelijk gratis beschikbaar stelde werden slechts 96 keer doorverhandeld. Nu houdt Ubisoft op om de onderliggende game te ondersteunen. De NFT’s van geweren en helmen zijn zo praktisch waardeloos.

Vervelend voor de eigenaars? Ach, ze moesten maar vooral trots zijn, suste het bedrijf op zijn website. „Jullie hebben je voetafdruk achtergelaten op de geschiedenis van deze game.”