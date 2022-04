‘We hebben nog maar een aandachtsspanne van drie minuten’

De laatste jaren merkte schrijver Johann Hari bij zichzelf hoe moeilijk het werd om een boek uit te lezen. „Of een film te kijken zonder mijn telefoon er tussendoor bij te pakken. Of een lang gesprek te voeren zonder onderbrekingen van binnenkomende berichtjes. Het voelt alsof je omhoog probeert te lopen op een roltrap die steeds harder naar beneden gaat.”

Johann Hari: De aandacht verloren. Waarom we ons niet meer kunnen concentreren. Nijgh & Van Ditmar, 368 blz. €24,99

De Brits-Zwitserse auteur, voormalig journalist van de Britse krant The Independent, schrijver van onder meer de bestseller Lost Connections (2019) over depressie, interviewde ruim tweehonderd aandachtsexperts over de hele wereld en vlocht ook zijn eigen worsteling met zijn afnemende concentratievermogen in die zoektocht. Het leidde tot zijn nieuwe boek Stolen Focus, in het Nederlands net uitgebracht als De aandacht verloren.

Zijn conclusie: „We leven in een aandachtscrisis zonder weerga”, vertelt hij aan de telefoon vanuit Engeland. „Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de gemiddelde Amerikaanse kantoormedewerker zich gemiddeld slechts drie minuten lang op één ding kan concentreren. En studies die aantonen dat de gemiddelde tiener zelfs maar 65 seconden zijn aandacht ergens bij kan houden.”

Hari merkte het dus ook aan zichzelf, omdat hij soms zelfs de simpelste taken niet meer kan afmaken, terwijl dat vroeger toch echt anders was. „Mijn reactie was steeds: wat is er mis met je, je bent zwak, waar is je wilskracht gebleven?” Maar na het schrijven van zijn boek denkt hij daar totaal anders over. „Stel dat iemand een emmer modder over de voorruit van je auto gooit. Dan kun je wel boos worden op jezelf dat je niets ziet, maar je moet je ook erkennen dat er iemand is die die modder erop heeft gekieperd.”

Er is volgens hem nogal wat modder op de voorruit van onze aandacht gegooid de afgelopen jaren. In zijn boek zet hij twaalf maatschappelijke ontwikkelingen op een rij die slecht zijn voor het concentratievermogen, trends die elkaar soms ook nog eens versterken. Bijvoorbeeld de afgenomen slaapkwaliteit in veel westerse landen de laatste jaren, dat mensen meer stress hebben, voeding met te veel suiker en vet, en vooral de opkomst van de aandachtseconomie rondom de smartphone: alle sociale media en pushberichten die constant onze aandacht opeisen.

Kleinschalige onderzoeken

Hari is bepaald niet de eerste schrijver die spreekt van een collectieve aandachtscrisis. De kritiek vanuit academische hoek is vaak: hoe meet je nou de afname van concentratie over de hele bevolking? Dat lijkt vrijwel onmogelijk. Of het nou met onze collectieve aandachtsspanne echt meetbaar slechter is gesteld dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden, is niet goed vast te stellen. „Nee dat klopt, die data bestaan simpelweg niet, omdat er vroeger vrijwel geen onderzoek naar werd gedaan.”

Ook bij sommige cijfers die Hari aanhaalt, zoals de drie minuten aandachtspanne van kantoormedewerkers, of de 65 seconden die tieners zich kunnen concentreren, zijn kanttekeningen te plaatsen. Het zijn vaak kleinschalige onderzoeken, moeilijk te repliceren, die bovendien in heel specifieke omgevingen en voor heel specifieke taken zijn uitgevoerd: de studies zijn niet een op een te vertalen naar de hele bevolking.

Maar er is zoveel rook dat Hari wel degelijk vindt dat hij ‘brand’ mag roepen. Neem alleen al de wel meetbare verslechtering van de slaapkwaliteit. Er zijn studies die vaststellen dat mensen in veel westerse landen gemiddeld 20 procent korter slapen dan een eeuw geleden, vertelt hij. „Van weinig slaap zijn uitgebreid de negatieve effecten op concentratie onderzocht. Dus zelfs als er naast slechter slapen verder niks veranderd was, zou dat de aandachtsspanne van veel mensen al serieus beïnvloeden, volgens Hari.

„Denk eens na over die ene prestatie in je leven waar je écht trots op bent”, zegt Hari. „Of het goed gitaarspelen is, of het hebben van een fijne relatie, het afronden van een groot project: dat vereist allemaal langdurige aandacht en focus. Als je aandacht wordt aangetast, gebeuren er twee dingen: de kans dat jij je eigen doelen bereikt wordt kleiner, en de kans dat je problemen kunt oplossen, wordt ook kleiner.” We worden minder competent als onze aandacht versnipperd is, zegt hij. „Je wordt een schim van jezelf.”

„We hebben zichtbaar grotere moeite om met elkaar te praten, om naar elkaar te luisteren. En dat is in deze tijd van grote mondiale problemen extra zorgwekkend, denkt hij, omdat aandachtsgebrek beïnvloedt hoe goed we al die andere crises kunnen oplossen. „Hoe ga je klimaatverandering tegenhouden als je nergens je aandacht langer dan een paar minuten bij kunt houden?”

Hari biedt ook oplossingen. Hij vertelt hoe het hem hielp zijn schermtijd te beperken door harde afspraken met zichzelf te maken. Hij raadt onder meer aan om je telefoon in een afgesloten kistje te bewaren op de momenten dat je van tevoren hebt bedacht even offline te willen zijn, als een soort ‘pre-commitment’ aan jezelf. „Voor mij helpt dat goed.” Hij geeft ook tips om beter te slapen en om gezonder te eten (ook dat heeft een positief effect op je concentratie). Maar hij benadrukt dat het geen zelfhulpboek is.

Jeukpoeder in ons hoofd

De aantasting van aandacht is een breed maatschappelijk probleem, volgens hem, en zo moet het dan ook worden benaderd: niet als individueel probleem dat je met een paar tips kun oplossen. „Het is alsof iemand constant jeukpoeder in ons hoofd strooit, en dat diegene vervolgens tegen ons zegt: ‘Je moet eens leren mediteren!’

Hij maakt in het boek de vergelijking met het feit dat het begin 20ste eeuw de normaalste zaak van de wereld was dat er loden waterleidingen waren en benzine met lood werd gebruikt. Dat giftige lood bleek naar verloop van tijd enorme effecten op de gezondheid te hebben, vooral bij kinderen.

„Lood is uiteindelijk aan banden gelegd in wetgeving, vooral nadat vanuit de samenleving groepen burgers in opstand kwamen, bijvoorbeeld ouders van kinderen van wie de gezondheid werd aangetast.” Hij roept op tot een attention movement, een attention rebellion die bedrijven en politici tot actie aanzet.

Maar gaat die vergelijking met lood wel op? Is het aanpakken van de aandachtscrisis niet veel complexer, omdat je niet simpelweg één ding kunt verbieden? Wat pak je aan om de concentratie te verbeteren? Algoritmes? Sociale media voor kinderen? Slaaptekort? Reclames voor ongezond eten?

„Ja, het is inderdaad ingewikkelder dan bij lood. Een goed beginpunt zou kunnen zijn om maatschappelijke en politieke aandacht te richten op het verdienmodel van socialemediabedrijven. Dat verdienmodel, het ‘surveillancekapitalisme’, draait om het vasthouden van de aandacht, hoe langer je je telefoon vasthoudt, hoe vaker je zit te scrollen, hoe meer geld ze verdienen.”

Bedrijven als Facebook, TikTok en Google nemen de maatschappelijke gevolgen van hun producten niet serieus genoeg, vindt Hari. „Onze aandacht is in economische termen een ‘externaliteit’, net als milieuvervuiling. Als je een oliebedrijf als Exxon Mobil vraagt: wíllen jullie de poolkappen laten smelten, is het antwoord nee: niemand wil de poolkappen smelten.” Maar omdat zo’n bedrijf geen rekening houdt met de onbedoelde neveneffecten, gebeurt het toch. Techbedrijven doen dat met onze aandacht: ook aandacht is een externaliteit, blijkbaar vinden deze bedrijven het niet erg genoeg om iets tegen te doen, omdat ze er te goed aan verdienen, zegt Hari.

De opgave om onze aandacht terug te veroveren is zo veelomvattend dat het makkelijk is er cynisch van te worden: gaat dit ooit lukken? Hari vergelijkt het met andere maatschappelijke bewegingen die in het verleden ook grote veranderingen hebben gebracht, zoals de introductie van het vrouwenkiesrecht, of zelfs het aanleggen van riolering in steden. „Ik denk dat het heroveren van onze focus een maatschappelijke opgave is van die orde”, zegt hij. „Die zaken waren ook erg complex, en bepaald niet in een paar jaar gefixt. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Omdat we het belangrijk genoeg vonden.”