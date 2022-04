Voormalig Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer (70) overleden

Voormalig Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer is overleden. Dat meldt de Europese Rekenkamer, waarvan Brenninkmeijer lid was, donderdag op Twitter. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Brenninkmeijer was van 2005 tot 2014 Nationale Ombudsman. In die functie kwam hij op voor burgers die onrechtmatig zijn behandeld door de overheid. Daarbij schuwde hij de confrontatie met de politiek niet. Het Nederlands Juristenblad karakteriseerde hem eens als typische „luis in de pels”. Brenninkmeijer maakte meer dan zijn voorgangers gebruik van interventies, zoals direct contact opnemen met die overheidsorganen waarover burgers klachten indienden.

Criticaster

Zijn aangenomen rol als criticaster van de overheid werd hem in politiek en bestuurlijk Den Haag niet in dank afgenomen. Zo noemde hij in 2009 in een evaluatie van de strandrellen bij Hoek van Holland het politieoptreden „excessief” en gevaarlijk voor omstanders, wat hem op scherpe repliek van het kabinet-Balkenende IV kwam te staan. In het televisieprogramma Buitenhof stelde hij verder dat in Den Haag een racistische politieke koers wordt gevaren, waar buitenlanders het onderspit zouden delven. In een interview met NRC zei hij over die uitspraak: „het is misschien wat scherp. Het politieke tij is erg individualistisch en elitair, zou ik nu zeggen”.

In 2012 ontstond wrevel tussen hem en toenmalig staatssecretaris Fred Teeven (Justitie, VVD), omdat Brenninkmeijer had gesteld dat slachtoffers van zware misdrijven zich opnieuw slachtoffer kunnen voelen in hun contact met de overheid. Die zou te weinig oog hebben voor het slachtofferbelang tijdens het politieonderzoek en in het strafproces. Teeven vond dat het oordeel van Brenninkmeijer „geen recht” doet „aan al die agenten, officieren, parketmedewerkers en anderen die zich met hart en ziel inzetten”.

‘De burger deugt’

Brenninkmeijer was ook een vroeg vertolker van de later door historicus en opiniemaker Rutger Bregman gepopulariseerde gedachte dat ‘de burger deugt’. Hij verzette zich tegen het institutionele wantrouwen dat de overheid voorop was gaan stellen in de strijd tegen fraude, waarin de burger als potentiële fraudeur werd bejegend, iemand wiens bureaucratische fouten zonder pardon afgestraft moesten worden. In NRC zei hij in 2012, aan het begin van zijn tweede termijn en ruimschoots voor de Toeslagenaffaire: „De bureaucratie kijkt naar binnen en ziet de gewone mensen niet meer, waar het over gaat.”

Na zijn periode werd Brenninkmeijer benoemd tot Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, waarvoor hij tot aan zijn dood actief was. Ook vervulde hij bij de Universiteit Utrecht een leeropdracht ‘institutionele aspecten van de rechtsstaat’. In 2019 onderzocht hij in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Journalisten de veiligheid van verslaggevers. Meer dan 60 procent van de ondervraagden bleek persoonlijke ervaringen met geweld te hebben en ruim een derde gaf aan wel eens het werk om die reden vroegtijdig te hebben moeten afbreken. De conclusies van het onderzoek waren aanleiding voor de oprichting van PersVeilig.

MinPres Mark Rutte Het plotselinge overlijden van Alex Brenninkmeijer is intens verdrietig. Een kritisch denker die stond voor het recht en rechtvaardigheid, wat terug te zien was in zijn werk als Nationale Ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer. Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte toe. 14 april 2022 @ 16:28 Volgen

Met medewerking van Folkert Jensma.