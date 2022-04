Vier vragen over de verdeling van Oekraïners over Europa. Oost-Europa zet zich vast schrap voor nog meer vluchtelingen

Het tempo waarin Oekraïners naar Europa vluchten is wat afgezwakt. Maar nog altijd komen er per week een half miljoen de grens over. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR telt inmiddels, zeven weken na het begin van de Russische invasie, ruim 4,6 miljoen Oekraïners die hun land hebben verlaten.

Ruim de helft, meer dan 2,6 miljoen, is in eerste instantie naar Polen gegaan, van wie er zo’n half miljoen ook alweer terug zijn in Oekraïne.

Niettemin zit Polen aan de grenzen van zijn opvangcapaciteit, zoals ook Tsjechië volgens premier Petr Fiala medio maart al het „maximumaantal” naderde. En Moldavië riep al de hulp van Europese landen in om vluchtelingen over te nemen.

Overigens wordt niet bijgehouden hoeveel van die ruim 2 miljoen Oekraïners ook in Polen gebleven zijn. Oekraïners kunnen visumvrij reizen door de EU en hebben dus de vrijheid om vanuit Polen naar Duitsland of Spanje te gaan – of weer terug, als ze zich in Polen toch meer thuis voelen. Tot nog toe hebben 846.000 Oekraïners de Poolse variant van het burgerservicenummer aangevraagd.

Duitsland riep eind maart op tot een meer gelijkmatige verdeling van vluchtelingen. En de Tsjechische minister Vit Rakusan (Binnenlandse Zaken) zei te rekenen op „de solidariteit van andere EU-landen”. Vier vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Europa.

1.Heeft de Europese Commissie een besluit genomen over de herverdeling van Oekraïense vluchtelingen?

Ondanks de wens van Duitsland komen er geen verplichte herverdelingsquota. Wel heeft de Commissie een ‘Solidariteitsplatform’ aangekondigd. Dit moet een ‘technische oplossing’ worden, bijvoorbeeld een app, waarmee de behoefte van vluchtelingen op de capaciteit in verschillende landen afgestemd kan worden. Speciale aandacht wil de Commissie besteden aan het onderbrengen van kwetsbare vluchtelingen en minderjarigen.

Er wordt ook Europees geld voor beschikbaar gesteld. De Europese Raad maakte begin april een wetswijziging bekend waarmee het mogelijk wordt om geld dat eigenlijk ergens anders voor bestemd was, zoals infrastructuur of regionale ontwikkeling, te besteden aan bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze manier komt er in totaal zo’n 17,5 miljard euro vrij.

De Commissie spreekt apart over Moldavië, buurland van Oekraïne maar geen EU-lidstaat, waar de opvangcapaciteit „onder grote druk” staat. Sommige EU-landen nemen op vrijwillige basis Oekraïners uit Moldavië over. Nederland ontving er tot nu toe vijfhonderd.

2. Waarom komen er geen quota?

De Europese regeringsleiders konden het hier niet over eens worden. Volgens Galina Cornelisse, universitair hoofddocent internationaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, komt dit mede doordat er nu juist veel welwillendheid is om überhaupt Oekraïners in Europa op te vangen. „Die goodwill willen ze niet op de spits drijven door over verplichte herverdeling te kibbelen.”

Dat gekibbel over herverdelingsquota inderdaad destructief kan zijn, bleek in 2016. Destijds kwam er Europees beleid om Syrische vluchtelingen over de lidstaten te verspreiden, maar dat was fel omstreden. Door deze onenigheid tussen lidstaten stortte uiteindelijk het gezamenlijke Europese asielsysteem in. Twee jaar geleden kwam er een nieuw Europees migratiepact, dat Cornelisse omschrijft als „solidariteit à la carte”: landen mogen kiezen of ze vluchtelingen opnemen, of een andere bijdrage aan het migratiebeleid willen leveren, zoals hulp bij het uitzetten van migranten uit Europa.

3. Wie stribbelen er deze keer tegen?

Opmerkelijk genoeg komt het verzet tegen quota onder meer uit het toch zwaar belaste Polen. Zo zei de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski tegen de Polska Times over Oekraïense vluchtelingen in zijn land: „Als iemand hier wil blijven, blijft hij, en als hij weg wil, gaat hij weg. We dwingen niemand tot iets. [...] Natuurlijk vinden we dat we wat hulp verdienen, maar we gaan niet op een verzoek in. We zijn een land in prima staat, meer dan drie keer rijker dan in het begin van de jaren negentig en meer dan drie keer zo rijk als Oekraïne, per hoofd van de bevolking.” Volgens Kaczynski kan Europa Oekraïense vluchtelingen niet dwingen om in een bepaald land te blijven terwijl er open grenzen zijn.

Vluchtelingen rusten in maart uit in een sporthal in de Poolse grensplaats Medyka. Inmiddels is de vluchtelingenstroom iets afgenomen. Foto Petros Giannakouris/AP

Achter het Poolse verzet schuilt ook de angst voor precedentwerking. Toen Europese landen verplicht werden om Syriërs op te nemen, wilde de conservatief-nationalistische Poolse regering daar niets van weten. Het vocht deze verplichting tot bij de hoogste rechter aan en was zelfs na een negatieve uitspraak nog weigerachtig. De Polen vrezen dat de vluchtelingen uit toekomstige crises weleens minder gewenst kunnen zijn dan de cultureel op Polen lijkende Oekraïners. Door met een quotum in te stemmen, zou Polen in de toekomst geen nee meer kunnen zeggen.

Racisme speelt hierbij een rol, aldus Cornelisse. „Je ziet dat Polen Oekraïense migranten die op hen lijken van harte verwelkomt, maar niet-Oekraïense migranten in detentiecentra plaatst. Maar het zou verkeerd zijn om Polen alle schuld te geven. Er zijn wel meer lidstaten die niet zo happig zijn op de herverdeling van vluchtelingen. Een land als Nederland heeft in het verleden ook vaak dwarsgelegen. Toen het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in brand had gestaan, ving Nederland slechts honderd van de dertienduizend vluchtelingen op.”

4. Wat staat de landen in Oost-Europa nog te wachten?

Met een nieuw Russisch offensief in aantocht riep de gouverneur van Loehansk, Serhiy Gaidai, burgers in deze Donbas-provincie op om zo snel mogelijk te evacueren. „Het is veel gevaarlijker om te blijven en in je slaap te verbranden door een Russische granaat. Evacueer, de toestand wordt elke dag slechter.”

Als de strijd in de Donbas inderdaad een nieuwe exodus veroorzaakt, zal de druk op sommige landen te groot worden. „Als het aantal vluchtelingen verdubbelt of verdrievoudigt, zullen Polen, Roemenië, Slowakije, Hongarije en andere landen dit niet meer aankunnen”, zo citeerde persbureau Reuters eind maart een hoge EU-diplomaat.

Nederland verwacht begin mei vijftigduizend Oekraïners te moeten opvangen. Dat aantal wordt ook gehaald, zei het Veiligheidsberaad deze week.