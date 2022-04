Uitstoot steenkool neemt toe, door hoge gasprijzen

In Nederland is in 2021 weer meer energie opgewekt uit steenkool. Volgens donderdag gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), die deze data voor de overheid bijhoudt, is de uitstoot van kooldioxide door de vier Nederlandse kolencentrales daardoor met bijna 70 procent gestegen.

De centrale van RWE in de Eemshaven, de grootste van Nederland, stootte vorig jaar 5,3 megaton (Mton) CO 2 uit. Dat is ruim het dubbele van het jaar daarvoor, toen de centrale bleef steken op 2,5 Mton. In totaal zijn de vier kolencentrales verantwoordelijk voor 11,6 Mton CO 2 , zo’n 7 procent van de Nederlandse CO 2 -uitstoot.

Tegelijkertijd is de uitstoot van CO 2 door gasgestookte centrales in 2021 juist fors minder dan in 2020, waardoor de emissies van de energiesector uiteindelijk toch nog iets zijn gedaald.

In deze cijfers van de NEa wordt de uitstoot door het gebruik van biomassa zoals houtsnippers niet meegerekend. De NEa heeft deze uitstoot (in 2021 7,6 Mton) dit jaar voor het eerst apart gepubliceerd. In de Europese Unie wordt biomassa beschouwd als klimaatneutraal, omdat voor iedere boom die in een centrale wordt verbrand een nieuwe wordt gepoot. Die nieuwe bomen nemen weer CO 2 uit de atmosfeer op, waardoor er – in theorie – een gesloten cyclus ontstaat.

Biomassa ligt echter onder vuur. Het duurt tientallen jaren voordat een boom volwassen is, en dus ook voordat de CO 2 van een boom die in een energiecentrale wordt opgestookt weer volledig is geabsorbeerd. Bovendien is het de vraag of er voldoende grond beschikbaar is voor alle bossen die moeten worden aangeplant om die uitstoot op te vangen. Ook industrie en luchtvaart willen hun CO 2 -uitstoot deels compenseren door bomen te planten. De EU probeert een deel van die kritiek weg te nemen door vanaf volgend jaar strenge duurzaamheidseisen te stellen aan het gebruik van klimaatneutrale biomassa.

De energiesector moet, net als de zware industrie, voor iedere ton CO 2 die wordt uitgestoten emissierechten kopen. Deze rechten worden langzaam duurder – hoewel de prijs nog schommelt. Die lag een paar maanden geleden op ongeveer 100 euro per ton CO 2 maar is gedaald naar 80 euro. Dat moet bedrijven ertoe aanzetten hun uitstoot te verlagen. Dure emissierechten maken het gebruik van steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof, onaantrekkelijk.

De opvallende verschuiving in 2021 van gas terug naar steenkool heeft te maken met de ongekend snelle prijsstijging van gas, zeker na de zomer, toen Rusland de gasleveranties aan Europa in de aanloop naar de oorlog in Oekraïne begon af te knijpen. Gas werd zoveel duurder, dat steenkool ineens weer een aantrekkelijk alternatief werd. Ondanks goede bedoelingen en groene beloftes, stuurt de energiesector nog steeds voornamelijk op prijs, en niet op CO 2 -uitstoot.

De zware industrie – zoals olieraffinaderijen, chemie, kunstmestproductie – heeft in 2021 meer CO 2 uitgestoten, een groei van ruim 1 procent. Dat komt doordat veel bedrijven weer opkrabbelen na coronajaar 2020. Het niveau van de uitstoot is nog niet terug op dat van 2019.

Gas uit de mottenballen

Volgens Marjan Minnesma, directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda, laten de cijfers zien dat er nog steeds geen structurele maatregelen zijn genomen om de klimaatdoelen te halen. Urgenda won in 2015 een rechtszaak waarin de staat werd verplicht zijn uitstoot in 2020 met 25 procent te reduceren ten opzichte van 1990 – een uitspraak die tot twee keer toe in hoger beroep werd bevestigd.

„Het klimaatbeleid hangt van toevalligheden aan elkaar”, zegt Minnesma in een telefonische reactie. „In 2020 werden alle gascentrales uit de mottenballen gehaald, doordat de gasprijs extreem laag was. Daardoor heeft de staat in dat jaar het vonnis [in de Urgendazaak] per ongeluk gehaald.”

In de industrie ziet Minnesma enige vooruitgang. Maar „het laaghangende fruit” is volgens haar nu wel geplukt. „Het gaat nu om nieuwe manieren van produceren. Dat vraagt grote investeringen. Gelukkig heeft het kabinet 20 miljard euro klaarliggen om dat de doen. Maar voordat de resultaten van die investeringen zichtbaar worden in dalende emissies is het 2030.”