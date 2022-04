In Rotterdam krijgen verdachten met een laag IQ een speciaal proces

Sabrina Sterrenburg (41) smokkelde in 2014 drie kilo cocaïne in het vliegtuig van Aruba naar Nederland. „Zó dom”, zegt ze terugblikkend. Ze heeft een man, vier kinderen, twee gekko’s en een kat – dat stond allemaal op het spel. Ze had niet nagedacht over de consequenties. „En degenen die me vroegen te smokkelen zeiden: de douane weet ervan en pakt je niet. Prima, dacht ik. Ik wilde een keer een extraatje.”

Ze werd gepakt op Schiphol. Aangehouden door de douane, de drugshonden drentelden om haar heen. Ze moest voor de rechter komen in Rotterdam.

Sterrenburg heeft een laag IQ, vertelt ze: „63 kwam er uit de laatste test.” Niet dat dit alles goedpraat, maar mensen als zij zijn soms goedgelovig, zegt ze. Ze gaan makkelijk mee. Als kind was ze degene die de snoepjes telkens kocht. „En veel mensen met een licht verstandelijke beperking willen ook hun eigen geld verdienen.”

Op initiatief van het Rotterdamse Openbaar Ministerie (OM) begon eind 2019 een proef op Zuid in de wijken Carnisse, Wielewaal, Oud-Charlois en Tarwewijk. Het OM wilde hun werk en dat van andere betrokkenen afstemmen op mensen met een licht verstandelijke beperking. Een speciale OM-hoorzitting die twee keer zo lang duurt (40 minuten) als een normale, met begrijpelijker taalgebruik en een verhoor met een speciaal getrainde advocaat, maakten deel uit van de proef.

Van de mensen in detentie heeft 35 tot 45 procent een licht verstandelijke beperking (LVB), bleek in 2018 uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum. Mensen met een LVB hebben een IQ tussen de 50 en 70. Of tussen de 70 en 85 in combinatie met moeite om mee te draaien in de maatschappij.

Overweldigend

Sterrenburg vond de rechtbank overweldigend. Toen ze dik twee uur in „zo’n schommelbusje” vanuit de vrouwen-gevangenis in Ter Peel zat, sloegen haar raderen „helemaal op hol”. „Ik moest huilen”, vertelt ze. „Het liefst had ik iemand die me vantevoren vertelde wie wie was, en wie wanneer iets zou zeggen. Er komt zoveel informatie in een keer op je af.”

Dat is waar de instanties met de pilot aan willen bijdragen. De proef, die draaide tussen november 2019 en juni 2021, is inmiddels een vast project. Al doende probeerden de organisaties het strafrecht zo dicht mogelijk bij de verdachten te brengen. Ze wilden zo vroeg mogelijk in het strafproces testen of iemand mogelijk een licht verstandelijke beperking heeft, vertelt politie-beleidsmedewerker Frank van Riet.

Concreet begint dat op het politiebureau bij Zuidplein na een aanhouding. Het gaat vaak om relatief eenvoudige misdrijven, legt adjunctofficier van justitie Letty van Uden uit. Diefstal, mishandeling, vernieling. Uit cijfers van criminoloog Jossian Zoutendijk en lector Ineke van den Berg van Hogeschool Inholland, die de pilot volgden en evalueerden, blijkt dat 318 verdachten in aanmerking kwamen voor de proef vanwege de aard van het misdrijf en de wijk waar zij vandaan kwamen.

Doel is dat onze boodschap aankomt en degene die tegenover ons zit, begrijpt wat er gebeurt Frank van Riet politie-beleidsmedewerker

Idealiter wordt met een test, of op basis van al bestaande informatie uit het dossier van de verdachte, nog voor het eerste verhoor vastgesteld of iemand mogelijk een LVB heeft. „Doel is dat onze boodschap aankomt en degene die tegenover ons zit, begrijpt wat er gebeurt. We hopen daarmee de kans op recidive te verlagen”, zegt Van Riet.

Bijna de helft van de 318 verdachten die in aanmerking kwamen voor de proef, kon niet afgedaan worden met een hoorzitting door het OM. Zij vielen af omdat zaken binnen de proef alleen behandeld konden worden door het OM. De rechtbank maakte geen deel uit van het traject. Andere verdachten spraken geen Nederlands, bij hen kon geen test worden afgenomen om een LVB vast te stellen. Weer anderen bleken geen LVB te hebben. Ook wilden niet alle verdachten, of hun advocaten, meewerken aan de proef.

Extra controlevragen

Uiteindelijk bleven 38 van de 318 verdachten over. Zij kregen een speciale advocaat, getraind in het begeleiden van cliënten met een LVB, en een aangepast verhoor. De politie stelt dan extra controlevragen en vermijdt moeilijke woorden, verklaart advocaat Hein Vogel, één van de gespecialiseerde advocaten.

Vogel heeft al langer te maken met verdachten met een LVB en is betrokken bij de proef. „Ze zijn vaak streetwise”, merkt hij, „waardoor je hun beperking niet meteen opmerkt en ze zich lijken te redden. Op bepaalde vlakken lukt ze dat ook. Maar je ziet dat velen van hen ook de techniek beheersen om gewenste antwoorden te geven, terwijl ze de vraag lang niet altijd begrijpen. Zo kan er miscommunicatie ontstaan.”

Dat professionals niet altijd merken dat verdachten een laag IQ hebben, merkte Sterrenburg ook. Zij zat twee maanden vast. Toen zij bij de reclassering kwam, geloofden ze eerst niet dat haar IQ laag was, vertelt ze. „Maar Sabrien, je praat zo lekker met ons! We merken niets, zeiden ze tegen me.” Nadat uit een test bleek dat zij een LVB had, reageerden ze verbaasd. Zelf was ze opgelucht. „Ik voelde altijd dat er iets was, en nu wist ik het.”

Als iemand met een LVB op het politiebureau belandt en de advocaat en agent niet getraind zijn om dit te herkennen, kan het voor de professional lijken alsof alles naar wens gaat, vertelt advocaat Vogel. De verdachte beantwoordt toch de vragen? „Terwijl het gewenste antwoord niet de waarheid hoeft te zijn.”

Criminoloog Zoutendijk zegt dat zo het risico op valse bekentenissen en kans op recidive toeneemt. En dat het gevaar ontstaat dat de verdachte met een LVB geen eerlijk proces krijgt. „Daarom is het van belang dat de tijd wordt genomen, goed gecontroleerd wordt of alles begrepen is.”

Passende antwoorden

Vogel is soms ook nog verbaasd. Zo had hij een cliënt die zich telefonisch kon voordoen als iemand van de politie en zo mensen belazerde. Diezelfde man gaf op de daarop volgende zitting waar hij als verdachte terecht stond, zo leek het, passende antwoorden. „Daarna vroeg hij me: wat zijn we eigenlijk aan het doen? Waar zijn we? Wie stelden mij precies vragen?”

Het OM wilde de aangepaste hoorzittingen, onderdeel van de proef, aanvankelijk in de wijk houden. Dat ging niet door vanwege de coronamaatregelen. Adjunctofficier Van Uden heeft twee keer zoveel tijd om de zaak af te doen. Ook vermijdt ze zoveel mogelijk moeilijke woorden en stelt ze veel controlevragen om te controleren of de verdachte alles snapt. „Dat kost extra voorbereiding. Ik merk dat ik meer zinnen die ik wil gebruiken tijdens een zitting van tevoren uitschrijf, bijvoorbeeld.”

Van Uden heeft ook de mogelijkheid een straf op maat op te leggen. De veroordeelden konden een taakstraf in de wijk krijgen. „Een reis naar een onbekend stadsdeel is voor sommige mensen met een LVB een hele onderneming”, zegt Zoutendijk. „Sowieso reizen met het OV en rekenen met tijd. Sommige jongeren op Zuid zijn nog nooit de brug over geweest. Als je de weg weet, reduceert het stress.”

Zo probeert de hele ‘keten’ zich in de vier wijken af te stemmen op mensen met een LVB. Maar werkt het? Vermindert het de recidive? Dat konden de onderzoekers niet vaststellen. „Daarvoor moet je veroordeelden langer volgen”, zegt lector Van den Berg. De kennis over LVB werd bij de betrokken instanties wel vergroot, zegt Zoutendijk, waardoor zij beter kunnen omgaan met dit type verdachten.

De verschillende organisaties willen de werkwijze voortzetten. Van Uden zegt dat het OM tegenwoordig maandelijks een hoorzittingsdag voor mensen met een LVB heeft, waarop gemiddeld vijf verdachten langskomen.

Preventie

Anjana Koendan-Pandaij van welzijnsorganisatie DOCK Charlois ziet ineens veel meer mensen met een LVB om zich heen. Koendan-Pandaij nam onder andere tests af op het politiebureau, maar was ook betrokken bij de preventieve kant van de proef, waarbij organisaties zoals het Praktijkcollege en het Jongerenloket van de gemeente Rotterdam casussen van jongeren bespraken die eventueel hulp nodig zouden hebben. Bij deze jongeren kon een LVB-test worden afgenomen en voor hen gingen de organisaties gezamenlijk op zoek naar passende hulp.

„LVB is zoveel meer aanwezig in ons werkgebied dan ik vóór deze proef dacht”, zegt Koendan-Pandaij. Het heeft de hele werkwijze van DOCK Charlois veranderd. „We doen nu standaard een test op LVB in de aanmeldingen bij ons. En ik geef mijn kennis door aan de andere medewerkers bij ons.”

En Sabrina Sterrenburg? Zij beterde haar leven. Ze geeft nu als ervaringsdeskundige trainingen. Over wat haar overkwam en wat mensen met een LVB helpt. „Het contact is verbroken met degenen die me overhaalden te smokkelen.”

Aantal LVB’ers Schatting: 1,1 miljoen Het Sociaal en Cultureel Planbureau schreef in een onderzoek uit 2019 dat er naar schatting ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland zijn met een licht verstandelijke beperking (LVB). Volgens de officiële definitie hebben zij een IQ tussen de 50 en de 70, of een IQ tussen de 70 en 85 waarbij ze op minimaal twee leefgebieden niet goed functioneren; school, wonen, werk, sociaal netwerk, relatie of mediagebruik. Naast deze groepen zijn er ook nog zo’n 1,2 miljoen mensen met hetzelfde IQ die wel zelfredzaam zijn. Hoe je deze groepen mensen moet aanduiden, is een „dilemma”, zei de directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland onlangs in NRC.

