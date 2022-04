Een sprookjesachtige maar iets te dromerige avond

Dirigent Antonio Pappano en violiste Lisa Batiashvili stonden al eens eerder samen voor het Concertgebouworkest; in 2017, toen Batiashvili er artist in residence was. Toen klonk er Tsjaikovski, deze week klinkt het Eerste vioolconcert van de relatief onbekende Karol Szymanowski; een technisch hoogstandje, waarin de violist moet kwinkeleren als een nachtegaal.

Hoewel Batiashvili het stuk regelmatig speelt, blijkt het lastig om er een lijn in te brengen of er een verhaal mee te vertellen. Het stuk duikelt alle kanten op, maar wilde woensdagavond maar geen geheel worden. Batiashvili zocht vooral de technische kant op. Elke hoge greep is zuiver, haar toon kraakhelder en zelfs zacht nog doordringend. Maar ook wat koud. Misschien is het juist omdát ze het vaker speelt, maar de nachtegaal floot hier en daar op de automatische piloot. Onwillekeurig deed het denken aan het gouden mechaniek in Hans Christian Andersens Chinese nachtegaal. Mooi, maar mechanisch.

Wegdroomgarantie

Sprookjesachtig was de rest van de avond zeker. Naast Szymanowski klonken Ravels Ma mère l’Oye en La Valse, en ook nog Debussy’s Ibéria. Drie prachtige hyperromantische stukken met wegdroomgarantie die probleemloos in elkaars straatje passen. Iets té probleemloos. Aan de musici lag het niet, maar de programmering miste tanden. Het is muziek die past op een broeierige zomeravond na een hete, concentratieluwe dag. Hoe mooi de contrafagot ook brieste in Ravel, hoe warmbloedig Spaans de strijkers ook plukten (violen op schoot als gitaren) in Debussy; op een harde aprildag is zo veel dromerigheid veel van het goede. Het wordt ongeloofwaardig, bij vlagen kitscherig. Dat het laatste stuk er één te veel was, bleek ook uit hoe snel de zaal uitliep; Pappano moest een sprintje trekken om zich op de lange rode trap nog fatsoenlijk door het weglopende publiek te kunnen manoeuvreren. Samen maakt dat een avond die je, ondanks het heus goed musiceren, binnen een paar uur alweer vergeten bent.

