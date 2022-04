‘Seksueel geweld wordt zelden bestraft’

Het aantal beschuldigingen van seksueel geweld in Oekraïne neemt met een alarmerend tempo toe, ziet Pramila Patten, speciaal vertegenwoordiger conflictgerelateerd seksueel geweld van de VN. De schattingen lopen uiteen, van driehonderd tot duizenden slachtoffers. Pattens team onderhandelt momenteel met Oekraïne over het opbouwen van de opsporingscapaciteit bij de Oekraïense politie, zodat verkrachtingszaken onderzocht en vervolgd kunnen worden. Patten wil erop toezien dat slachtoffers naast een medische behandeling ook gespecialiseerde psychologische ondersteuning kunnen krijgen. „Seksueel geweld wordt vaak gezien als bijkomende schade door de wetteloosheid van de oorlog”, zegt zij. „Maar ik kan je vertellen dat verkrachting in conflicten nooit per ongeluk gebeurt en ook niets te maken heeft met seksueel genot. Het wordt strategisch ingezet om specifieke doelen te bereiken.”

Wat zijn die doelen?

„Domineren, vernederen door gedwongen naaktheid, bang maken, mensen naar een andere locatie forceren. Maar daar blijft het niet bij. Vrouwen worden ook doelbewust zwanger gemaakt als machtsvertoon en signaal naar de rest van de gemeenschap: ‘Zij draagt ons kind, jullie zijn nergens veilig.’ Die verkrachtingen worden steeds gewelddadiger. Vrouwen worden zodanig verminkt dat zij geen kinderen meer kunnen krijgen of nooit meer van seks kunnen genieten. Wanneer een vrouw wordt verkracht door vijftien militairen noem ik dat geen seksueel geweld meer, maar seksuele wreedheden.”

Hoewel het moeilijk is dit soort verhalen te verifiëren, wordt dat wel van allerlei kanten geprobeerd. De Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova heeft een onderzoek aangekondigd en het Internationaal Strafhof opende begin maart per direct een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne, waar conflictgerelateerd seksueel geweld onder valt.

Waarom zijn deze zaken zo moeilijk te verifiëren?

„Er is een VN-team ter plaatse om de gebeurtenissen te onderzoeken, maar vanwege de oorlog zijn niet alle plekken toegankelijk of veilig genoeg. Dat geldt ook voor de slachtoffers, die rapporteren dit soort incidenten nauwelijks. Zou jij naar buiten durven als je bent verkracht in je eigen huis? Als slachtoffers wel melding maken, doen ze dit uit schaamte vaak anoniem. En een telefonische beschuldiging is niet voldoende om de zaak te bevestigen. Daarvoor is ook (medisch) bewijs nodig.

Ook is er te weinig capaciteit om de vele meldingen te onderzoeken. Die nemen dagelijks exponentieel toe er is een groot tekort aan politie en dokteren. Al met al is seksueel geweld een makkelijk en effectief oorlogswapen dat zelden berecht wordt en ook nog eens gratis is.”