Schrijfster Carmien Michels wint BNG Bank Literatuurprijs

De Belgische schrijfster Carmien Michels is de winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs 2021, een grote onderscheiding (15.000 euro) voor schrijvers die de 40 jaar nog niet gepasseerd zijn. Ze won de prijs voor haar verhalenbundel Vaders die rouwen, zo werd donderdagavond bekendgemaakt in Amsterdam. De jury sprak van „een bundel die je van de ene verbazing in de andere laat vallen, tijdens het lezen verveel je je geen moment”.

Met de bekroning van de 31-jarige Carmien Michels ging de literaire aanmoedigingsprijs voor het eerst sinds 2008 weer naar een Vlaamse auteur. Ook is het voor het eerst sinds 2007 dat de prijs niet naar een roman ging maar naar een verhalenbundel. Voor de prijs waren dit jaar drie schrijvers genomineerd: naast Michels waren dat Persis Bekkering met haar roman Exces en Roos van Rijswijk met de verhalenbundel De dwaler.

„Het is fijn als er veel beweging in literatuur zit: leven, consternatie, feestelijke taal, ontregeling, verrassingen, spanning, afwisseling en dichterlijkheid in het proza”, zo begint de jury van de BNG Bank Literatuurprijs haar rapport over de winnende bundel. De verzameling van zes (lange) verhalen werd afgelopen najaar lovend besproken in NRC: „[Michels] proza biedt, zoals haar poëzie, heel veel tegelijk – het heeft de buitelende volheid van gedichten, en tegelijk schrijft Michels met het gevoel voor tempo en de helderheid van een prozaïst.”

Vaders die rouwen is de vierde publicatie van Michels: eerder schreef ze twee romans en een dichtbundel. Haar nieuwste boek werd eerder dit jaar ook genomineerd voor de J.M.A. Biesheuvelprijs, die specifiek voor verhalen bedoeld is – die werd gewonnen door Een modern verlangen van Hanna Bervoets. Carmien Michels maakte eerder naam als slamdichter, ze won in 2016 het Nederlands en Europees Kampioenschap Poetry Slam en werd derde op het Wereldkampioenschap in Parijs. De BNG Bank Literatuurprijs, die dit jaar voor de 17de keer wordt uitgereikt, ging afgelopen jaar naar Merijn de Boer, voor zijn roman De Saamhorigheidsgroep.