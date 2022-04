Oorlogsschip Moskva alsnog gezonken, volgens Rusland ‘tijdens storm’

Het oorlogsschip Moskva is toch gezonken, meldt het Russische ministerie van Defensie volgens het Russische persbureau RIA. Eerder op de dag stelden de Russen nog dat het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot „beschadigd was door een brand”, maar dat van zinken geen sprake was en het schip naar een haven zou worden versleept. Nu zou het vaartuig alsnog zijn gezonken, doordat het „tijdens een storm” als gevolg van de reeds opgelopen schade zijn stabiliteit verloor.

De Oekraïense autoriteiten claimden woensdagavond al het schip tot zinken te hebben gebracht. Het vaartuig zou zijn geraakt met Neptunus-raketten, waardoor het aanzienlijke schade zou hebben opgelopen. Bewijs voor de aanval leverden de Oekraïners niet, terwijl Rusland alleen sprak van een brand. Ook satellietbeelden van de Zwarte Zee, waar het schip op dat moment lag, brachten tot nu toe geen uitsluitsel.

Volgens The Wall Street Journal is de Moskva het grootste oorlogsschip dat sinds de Tweede Wereldoorlog is vernietigd. Aan het begin van de Russische invasie werd het schip ingezet om het Slangeneiland in de de Zwarte Zee te veroveren op Oekraïne. De daar gestationeerde Oekraïense militairen kregen van de Russen de oproep zich over te geven, waarop zij reageerden met de inmiddels wereldwijd bekende opmerking „Russisch oorlogsschip, krijg de klere”.

