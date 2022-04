Het Russische ministerie van Defensie stelt donderdagmiddag dat de brand op oorlogsschip Moskva onder controle is. Volgens het ministerie van Defensie zijn de bemanningsleden geëvacueerd richting andere schepen, aldus persbureau Reuters. Belangrijke raketbewapening zou onbeschadigd zijn gebleven en ontploffingen van munitie zouden ook zijn gestopt. De Russische autoriteiten kijken nu naar mogelijkheden om het schip terug naar de haven te slepen.

Het Oekraïense leger claimt dat het schip is geraakt met zogeheten Neptunus-raketten. Het vaartuig zou daardoor aanzienlijk beschadigd zijn en volgens een commandant zelfs begonnen zijn met zinken. Hiervoor leverde hij geen bewijs. De Oekraïense autoriteiten spreken van een „geslaagde” actie in de nacht van woensdag op donderdag. De Moskva lag op dat moment in de Zwarte Zee. Rusland heeft nog niet erkend dat het om een raketinslag ging en spreekt alleen van een brand.

Het oorlogsschip werd vlak na de Russische invasie ingezet om het Slangeneiland in de Zwarte Zee te veroveren op Oekraïne. Toen de daar gestationeerde Oekraïense militairen merkten dat de Russen hen naderden, maakten ze de opmerking „Russisch oorlogsschip, krijg de klere”. De audio-opnamen verwierven wereldwijde bekendheid en werden nadien duizenden keren gedeeld via internet en televisie.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Rusland: brand op oorlogsschip onder controle, bemanning geëvacueerd