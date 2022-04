Rusland dreigt met maatregelen als Finland en Zweden NAVO-lid worden

Als Zweden en Finland zich aansluiten bij de NAVO, ziet Rusland zich genoodzaakte maatregelen te nemen. Dat zegt de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad Dmitri Medvedev donderdag volgens verschillende persbureaus. Bij een Zweeds en Fins NAVO-lidmaatschap zal Rusland het „evenwicht” van de internationale orde „herstellen”, aldus Medvedev. Van een eventuele kernwapenvrije zone in de Baltische regio, door experts al jaren genoemd als een mogelijke manier om het risico op een kernoorlog tussen de NAVO en Rusland te verkleinen, kan volgens Medvedev dan geen sprake meer zijn.

Medvedev reageert op het voornemen van Zweden en Finland. De premiers van beide landen maakten woensdag bekend op korte termijn te zullen besluiten of ze zich voegen bij de westerse militaire alliantie. Directe aanleiding daarvoor is dat zij zich door Rusland bedreigd voelen. Er is een Europa van voor 24 februari en er is een Europa van na de invasie van Rusland in Oekraïne, stelden de leiders van beide landen. De grens tussen Rusland en Finland is zo’n 1.300 kilometer. Sinds de oprichting van de NAVO na de Tweede Wereldoorlog hebben Zweden en Finland zich met een neutrale status buiten het bondgenootschap gehouden.

Donderdag kwam de premier van Litouwen Ingrida Simonyte al snel met een reactie op Medvedevs uitspraken. Simonyte noemde diens toespelingen op het plaatsen van kernwapens rondom de Baltische staten „niets nieuws” en wees volgens Reuters op de Russische kernwapens die al jaren honderd kilometer van de Litouwse grens liggen opgeslagen. De Russische exclave Kaliningrad is een „gemilitariseerd gebied” in de Baltische regio, aldus de Litouwse premier.

