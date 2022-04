RIVM: schrap quarantaineadvies na contact met besmet persoon

Het advies om na contact met iemand die besmet is met het coronavirus in quarantaine te gaan, kan komen te vervallen. Dat schrijft het RIVM donderdag aan het kabinet in een advies over de nog geldende coronamaatregelen. Ook het aanraden om op drukke plekken nog een mondkapje te dragen, kan volgens het instituut worden geschrapt. Het afschaffen van het isolatieadvies bij een coronabesmetting komt wel te vroeg.

Wie in het vervolg in contact komt met een besmet persoon, moet wel extra alert zijn op klachten. Bij klachten wordt een test geadviseerd. Ook raadt het RIVM aan om contact met kwetsbaren gedurende tien dagen na het contact met een besmet persoon te vermijden. Wie zelf positief test op het coronavirus, wordt wel geadviseerd in isolatie te gaan. Dit „gezien de dalende, maar toch nog hoge aantallen besmettingen”, aldus het RIVM.

Naleving slecht

Het huidige advies om op drukke plekken een mondmasker te dragen kan komen te vervallen, omdat de infectiedruk inmiddels is afgenomen en op drukke openbare locaties vooral vluchtige contacten plaatsvinden. Volgens het RIVM neemt de toegevoegde waarde van het dragen van een mondmasker op drukke plekken daarmee af. Bovendien blijkt uit gedragsonderzoek dat de naleving van het dragen van mondmaskers op drukke plekken slecht is.

Het kabinet neemt volgende week dinsdag een besluit over de resterende coronamaatregelen, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) in een reactie. De verwachting is dat het RIVM-advies wordt overgenomen. Eerder adviseerde het OMT nog over de invoering of versoepeling van coronamaatregelen, maar vanwege de „beperkte zwaarte” van de te wegen maatregelen besloot het RIVM dat het zelf tot een advies kon komen.