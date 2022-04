Rekenkamer: aanpak zorgfraude werkt niet, ‘is vooral vergaderen’

De bestrijding van zorgfraude werkt in de praktijk „niet of nauwelijks”. Dat meldt de Algemene Rekenkamer donderdag in een rapport naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding. Zelfs in gevallen waarbij de signalen van fraude sterk zijn, slaagt de overheid er niet in de vermeende fraudeurs aan te pakken. De pakkans voor fraudeurs is „laag”. De Rekenkamer spreekt van „een zorgelijk gebrek aan daadkracht”.

Toezichthouders en opsporingsorganisaties wisselen wel veel informatie uit met zorgverzekeraars en gemeenten over vermeende gevallen van zorgfraude. Maar uiteindelijk wordt er weinig gedaan om goed vast te stellen of er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd en blijft het vooral bij vergaderen, constateert de Rekenkamer.

De Rekenkamer bestudeerde in het onderzoek veertien zaken met sterke fraudesignalen, in drie sectoren die in het bijzonder kwetsbaar zijn voor fraude: de wijkverpleging, de jeugdzorg en beschermd en begeleid wonen. Deze sectoren bleken de afgelopen jaren veel ondernemers aan te trekken die er op oneerlijke manieren snel geld dachten te kunnen verdienen. Volgens de onderzoekers is dat zorgelijk, omdat hulpbehoevende burgers zo slachtoffer kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat ze minder zorg krijgen dan zorgfraudeurs in rekening brengen.

Prioriteit

De aanpak van zorgfraude is een prioriteit in het regeerakkoord van het huidige kabinet. De Rekenkamer adviseert het kabinet beter toezicht te houden op de naleving van afspraken met organisaties als de Inspectie Gezondheiszorg & Jeugd en de Arbeidsinspectie. Dat geldt ook voor afspraken met de Belastingdienst, de FIOD en het OM. Ook moet duidelijker worden wie de regie bij de aanpak van fraude op zich moet nemen.

In een reactie op het rapport laat minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (VVD) weten de resultaten van het onderzoek „zorgelijk” te vinden en de aanbevelingen van het onderzoek te willen gebruiken om de aanpak te verbeteren. Ze zal de plannen daartoe voor het zomerreces met de Tweede Kamer delen.