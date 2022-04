Rabiës, strenge importregels: bij de opvang van Oekraïense huisdieren komt heel wat kijken

Een bench met een kalmerend middel - getraumatiseerde katten uit Oekraïne worden er gelijk rustig van. „Ze beginnen zich meteen schoon te maken”, zegt Eline Lauret, woordvoerder van Stichting Hulp aan dieren uit Oekraïne en adviseur van de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO). In het aanmeldcentrum in de Utrechtse jaarbeurs zijn bij aankomst van Oekraïense vluchtelingen ook dierenartsen aanwezig, die de baasjes helpen hun dieren te kalmeren.

De hulporganisatie ziet dat Oekraïners vaker huisdieren meenemen dan andere vluchtelingen. Net als bij de opvang van mensen, levert ook de opvang van gevluchte dieren nu praktische problemen op, zowel op medisch als logistiek gebied.

Inmiddels hebben Nederlandse dierenartsen driehonderd dieren uit Oekraïne behandeld. Het gaat veelal om honden en katten, maar ook vogels, konijnen en schildpadden zijn met Oekraïense vluchtelingen meegekomen. Omdat niet alle huisdiereigenaren uit Oekraïne zich melden bij een dierenarts, is niet bekend hoeveel Oekraïense huisdieren zich in Nederland bevinden. „Mogelijk liggen de aantallen een stuk hoger,” zegt Lauret.

Met name voor katten is de reis vaak stressvol geweest, ziet de hulporganisatie. „Zij reizen soms zonder mandje, in de armen van hun baasje.” De eigenaren krijgen daarom feromonen mee - die voor katten als anti-stressmiddel werken - om de nieuwe bench mee in te spuiten. Net als bij het gebruik van anti-depressiva bij mensen, kunnen de baasjes het gebruik van de spray langzaam afbouwen wanneer het beter gaat met hun kat.

Voor dieren uit niet-EU-landen gelden normaliter strenge importeisen. Vanwege de oorlog zijn deze regels voor Oekraïners nu versoepeld. Het grootste deel van de Oekraïense huisdieren in Nederland is dan ook door het baasje meegenomen. Maar voor Nederlanders die dieren uit Oekraïne ophalen, zijn de regels nog wel heel strikt. Wie bij een grenscontrole betrapt wordt op het vervoeren van ongedocumenteerde dieren uit Oekraïne, riskeert een „zeer hoge” boete, aldus een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA weet nog niet hoeveel boetes er tot nu toe zijn uitgedeeld.

Hondsdolheid

De dieren moeten naar de huisarts om te voorkomen dat ze virussen of anderen ziekten verspreiden. Rabiës, ook wel bekend als hondsdolheid, is hierbij de grootste zorg. „Die ziekte - te herkennen aan agressief gedrag, angst voor water, schuimbekken en koorts - komt in Nederland bijna niet meer voor,” zegt Lauret. „Maar Oekraïne is daarvoor een hoogrisicoland.” Dieren kunnen het virus overdragen met een beet, krab of lik. Mensen die besmet raken met rabiës en zich niet laten inenten voordat de symptomen beginnen, overlijden vrijwel altijd.

Huisdieren uit Oekraïne moeten daarom een maand in quarantaine. Dat is vooral belangrijk bij asieldieren, die vaak geen papieren hebben. „Die hebben vaak geen vaccinaties gehad. Dieren die symptomen van rabiës vertonen, moeten uiteindelijk ingeslapen worden.” Ze waarschuwt vooral Nederlanders die dieren uit Oekraïne willen opvangen die zelf al huisdieren hebben. „Het kan dat je op den duur al je huisdieren kwijtraakt.”

Oekraïense vluchtelingen die een huisdier bij zich hebben, kunnen dat niet altijd bij zich houden. Dit ondervond een Oekraïense vrouw onlangs in een opvanglocatie van het Leger des Heils in Zaanstad, waar huisdieren niet zijn toegestaan. De vrouw wilde niet van haar hond gescheiden worden en bracht een nacht door op straat. De volgende ochtend trof een medewerker van een beveiligingsbedrijf de Oekraïense en haar hond aan op een industerrein. Stichting Hulp voor dieren uit Oekraïne heeft de hond in overleg met de eigenaar bij een gastgezin ondergebacht.

Lauret ziet dat het vinden van een permanente verblijfplaats voor dieren soms moeilijker is dan voor mensen. Gastgezinnen die openstaan voor de opvang van zowel mensen als dieren kunnen zich daarom bij de stichting melden. „Het is belangrijk dat vluchtelingen en hun huisdieren bij elkaar kunnen blijven. Zij halen daar emotionele steun uit.”