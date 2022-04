Raad voor Cultuur: ‘Begrens het aantal omroepen’

Om te voorkomen dat het aantal omroepen steeds verder blijft toenemen, pleit de Raad voor Cultuur voor een maximum, waarboven geen nieuwe omroepen meer toegelaten mogen worden tot het bestel. Dat schrijft de Raad, een adviesorgaan van de regering, in een brief aan staatssecretaris Gunay Uslu (D66) van Cultuur en Media.

„Al sinds 2009 signaleren wij dat de bestuurbaarheid van het omroepbestel in het geding komt, omdat je steeds meer omroepen moet toelaten”, zegt Kristel Baele, voorzitter van de Raad. „De hoeveelheid zendtijd, en geld, is beperkt. En de koek moet verdeeld worden over steeds meer partijen. Maar de criteria om potentiële omroepen eventueel níet toe te laten, zijn niet helder en niet eenduidig.”

Dat laatste bleek vorig jaar. De Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de NPO, die de minister moesten adviseren over toelating van Ongehoord Nederland en Zwart als aspirant-omroepen, klaagden dat duidelijke criteria eigenlijk ontbreken. In de praktijk konden ze alleen toetsen of de twee nieuwkomers wel de vereiste 50.000 leden hadden – en die hadden ze. Op basis daarvan adviseerden ze om de twee tot het bestel toe te laten.

De Mediawet bepaalt dat ledenomroepen „een maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming” moeten vertegenwoordigen – zonder een duidelijke definitie te geven van wat een stroming precies is. „Het is een begrip uit de tijd van de verzuiling, uit de periode in de vorige eeuw waarin het bestel is ontstaan”, zegt Baele. „Toen was de samenleving óók verzuild, dat maakte het makkelijker. Maar inmiddels is de samenleving gefragmenteerd, en daar sluit dit bestel niet meer bij aan.”

Eind vorig jaar erkende toenmalig minister Arie Slob (CU) dat „het huis van de omroep wel erg vol is”. Op zijn verzoek deed adviesbureau AEF onderzoek naar een mogelijke aanscherping van de toelatingscriteria. Dat leverde wel enkele suggesties op, maar volgens Baele lijken die nog te veel op de bestaande criteria en kan haar Raad er niet mee uit de voeten.

„We moeten erkennen dat er geen bruikbare toelatingscriteria te vinden zijn die juridisch overeind blijven en waarmee je tegelijk de pluriformiteit én de bestuurbaarheid kan garanderen.”

Hoeveel omroepen zou wat u betreft het maximum zijn?

„Daar hebben we bewust geen uitspraak over gedaan. We willen vooral een denkrichting aangeven. Als de staatssecretaris voor deze richting kiest, dan zijn we bereid mee te denken hoe dat er verder kan uitzien.

„Het Nederlandse omroepbestel is goed van kwaliteit, en levert een goed en pluriform aanbod. Maar op een bepaald moment keert de wal het schip. Stel er komen nog eens tien omroepen bij, dan vrezen wij voor de bestuurbaarheid en de houdbaarheid van het bestel. Dan wordt het steeds ingewikkelder om bijvoorbeeld bij het programmeren met alle partijen rekening te houden.”

Als het afgesproken maximum aantal omroepen is bereikt, kan er een nieuwe beweging ontstaan die zich niet vertegenwoordigd voelt. Geldt dan: vol is vol?

„Als je een maximum afspreekt, moet je bedenken hoe je de pluriformiteit waarborgt. Wij denken dat de bestaande omroepen, onder regie van de NPO, de polsslag van de samenleving moeten blijven voelen en vertalen in hun programmering. Pluriformiteit wordt dan meer een kwestie van programma’s en genres, dan van veelheid van omroepen. En de regie komt dan meer bij de NPO te liggen.”

Hoe ziet u dat in de praktijk voor zich?

„Wij gaan niet invullen hoe de publieke omroep dat moet doen. Als er draagvlak blijkt voor onze denkrichting, kun je gaan nadenken over de uitvoering.”

Maar als de NPO nog meer regie krijgt, zijn de omroepen dan nog wel nodig? U schrijft dat ze „een betrokkenheid” dienen te hebben – dat klinkt erg zuinig.

„Zo is het niet bedoeld. We willen niet op de stoel van de omroepen gaan zitten. Maar stel dat we niets doen, en het aantal omroepen blijft stijgen, dan is dat ook voor de bestaande omroepen niet fijn.”

Naast de publieke omroep zijn er allerlei alternatieven gekomen: de commerciëlen, YouTube, de streamingdiensten. Is het belang van de publieke omroep daardoor afgenomen?

„Dat merken wij niet, ook niet uit de kijkcijfers. Maar je kan je nieuws en entertainment inderdaad op veel plaatsen halen en de publieke omroep moet daar rekening mee houden, en zijn werkwijze en aanbod op afstemmen. Dat kost ook tijd en energie en misschien ook geld, je moet schaken op twee borden. Ook daarom is het verstandig het niet zover te laten komen dat het bestel vastloopt.”

Elf omroepen Het publieke bestel Het Nederlandse publieke omroepbestel heeft, naast de taakomroepen NOS en NTR, negen volwaardige ledenomroepen: AvroTros, BNNVARA, EO, Human, KRO-NCRV, MAX, PowNed, VPRO, WNL, en de aspirantomroepen ON! en Zwart. Om de drukte te beperken opereren VPRO en Human als samenwerkingsomroep, net als MAX en WNL, en AvroTros en PowNed.