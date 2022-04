Ook Russen vluchten: ‘Ik heb daar geen toekomst meer’

Georgy Datsysjen uit Krasnojarsk wil niet terug naar Rusland, want dan moet hij meteen het leger in. Hij is 27 jaar en dienstplichtig. „Ik wil niet vechten tegen mijn familie. Mijn roots liggen in Oekraïne.”

Begin maart meldde Georgy, manager bij een internationaal handelsbedrijf, zich bij het aanmeldcentrum in Ter Apel om asiel aan te vragen. Daar is hij bevriend geraakt met twee andere Russen die ook asiel in Nederland hebben aangevraagd. Freelance digitaal kunstenaar Iana (26) uit Rostov aan de Don is een van hen: „Het is onmogelijk voor mij om in een fascistisch land te leven”, zegt ze. Ze wil haar achternaam niet in de publiciteit brengen op aandringen van haar schoonfamilie. Die denkt dat dat onveilig is.

De andere is internetmarketeer Mariia Zavtur (25) uit Sint-Petersburg. „Ik ben bang gearresteerd te worden als ik terugga.”

Voor de inval in Oekraïne zochten vooral Russen met een lhbti-achtergrond asiel in Nederland. Nu zijn het ook Russen die zich uitspreken tegen president Poetin en de oorlog, en mannen die niet willen vechten in het Russische leger, zegt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland. Het aantal Russen dat in Nederland asiel vraagt, is de afgelopen weken toegenomen. In januari waren het er 16, in februari 19. En in maart 83, maakte de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag bekend.

Tussen twee vuren

Georgy, Iana en Mariia zijn in het opvangcentrum vrienden geworden. Daar hebben ze ongeveer een maand gezeten tot ze werden overgeplaatst naar drie verschillende opvangcentra. Ze gaan nu samen naar protesten tegen de oorlog.

De drie twintigers waren niet in Rusland tijdens de Russische inval in Oekraïne op 24 februari. Georgy was op zakenreis, de twee vrouwen hebben een geliefde in Nederland en waren daar op bezoek. Ze zijn tegen de oorlog, tegen Poetin en tegen de propaganda.

Iana: „Ik ben bang in Rusland.” Foto Roger Cremers

Iana woonde met haar oma in het zuiden van Rusland. Ze heeft zich er nooit thuis gevoeld, zegt ze. „Er wonen daar veel pro-Poetin-mensen. Na elke like op een post van oppositieleider Aleksej Navalny was ik bang dat ik opgepakt word. De overheid die we nu hebben, is geen overheid. Het zijn criminelen. Ik ben bang om daar te zijn.”

Contact met familie in Rusland heeft ze nauwelijks nog. „Sinds ik op sociale media de waarheid over de oorlog post, belt mijn moeder me op dat mensen haar ‘dingen’ over mij vertellen. Hoe ik zoiets kan doen, vraagt ze mij.”

Georgy Datsysjen: „Ik wil niet vechten tegen mijn familie.” Foto Roger Cremers

Ook Georgy’s familie praat niet meer met hem. „Ik heb altijd contact gehad met mijn familieleden in Oekraïne én in Rusland. Dat is nu gestopt. Mijn Russische familie roept dat Oekraïners gek zijn. En dat de soldaten voor rechtvaardigheid vechten. En mijn familie in Oekraïne roept dat ik uit de buurt van mijn Russische familie moet blijven. Ik zit tussen twee vuren.”

Georgy vreest voor zijn leven. „Ik word verrader genoemd, omdat ik Rusland heb verlaten en niet in dienst wil. Bovendien ben ik tegen Poetin. Ik heb geen toekomst meer in Rusland.” Hij is nerveus, slaapt al weken slecht en denkt aan niets anders dan de oorlog. „Ik volg de hele dag het nieuws op Telegram.”

Wit-blauw-witte vlag

Hulporganisatie VluchtelingenWerk vindt het huidige ambtsbericht over Rusland van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan de IND gebruikmaakt bij de beoordeling van asielverzoeken, „achterhaald”. „Hierin staat bijvoorbeeld niks over de jarenlange gevangenisstraffen op het verspreiden van nieuws over de oorlog”, zegt de woordvoerder van VluchtelingenWerk. Buitenlandse Zaken laat via een woordvoerder weten dat een nieuw ambtsbericht eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht kan worden.

VluchtelingenWerk denkt dat Russische mannen die dreigen in dienst te moeten, wel asiel zullen krijgen: „Het zou natuurlijk absurd zijn als Nederland Russen op het vliegtuig zet om te gaan vechten in Oekraïne.”

Mariia Zavtur: „Zelfs mijn ouders geloven niet wat ik hen stuur over de oorlog.” Foto Roger Cremers

Mariia zegt dat ze „altijd tegen Poetin is geweest”. Maar de inval in Oekraïne was voor haar de druppel. Ze koos voor een asielaanvraag in Nederland, omdat ze een relatie heeft met een Nederlander die ze twee jaar geleden ontmoette op vakantie in Estland. „Wat Rusland nu doet met Oekraïne is een misdaad.” Ze schrijft en deelt veel over de oorlog op sociale media. „Het is nu is strafbaar en gevaarlijk om over de oorlog te praten. Zelfs met mijn ouders. Ze geloven niet wat ik hun stuur over de oorlog.”

Mariia staat achter de wit-blauw-witte vlag die gebruikt wordt bij anti-oorlogsprotesten. De vlag staat symbool voor vrede en vrijheid van denken.

Ze wil zich graag nuttig maken nu ze hier is. Doordat haar grootouders uit Oekraïne komen, spreekt ze de taal. „Ik ga als vertaler aan de slag voor Oekraïense vluchtelingen. Mochten ze mij niet als vertaler willen omdat ik Russisch ben, dan begrijp ik dat.”

In het asielzoekerscentrum vertellen ze niet snel uit zichzelf dat ze uit Rusland komen. Mariia: „Ik was bang toen ik voor het eerst sinds de oorlog andere Russen tegenkwam. Je weet niet wie voor of tegen Poetin is.”