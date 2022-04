De leescrisis is als de klimaatcrisis: er moet nú iets gebeuren. Maar wat?

De leescrisis is net de klimaatcrisis. We zijn het beu om erover te horen, maar we hebben geen keus. Er moet nú iets gebeuren, maar niemand weet precies wat. Het is ieders probleem, maar niemand neemt de verantwoordelijkheid. Sommigen opperen technische oplossingen, maar er bestaat geen quick fix. Het veranderende leesklimaat bedreigt onze democratie en cultuur. Maar evenmin als bij de opwarming van de aarde betalen wijzelf de rekening. Het tempo waarin we het lezen verleren, is pas echt een gevaar voor de generaties na ons, en dan vooral voor de meest kwetsbaren onder hen. Ten slotte zijn er ook in de leescrisis ontkenners, die zeggen ‘dat lezen er helemaal uit gaat’ en dat dat niet erg is.



Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel: De lezende mens. De betekenis van het boek voor ons bestaan. Atlas Contact, 350 blz. € 24,99 De lezende mens. De betekenis van het boek voor ons bestaan. Atlas Contact, 350 blz. € 24,99

Om zulke leessceptici van repliek te dienen is er nu het standaardwerk De lezende mens. Activistisch zijn hoogleraar Adriaan van der Weel en leesexpert Ruud Hisgen echter bepaald niet. In alle rust en redelijkheid, met veel wetenschappelijk bewijs in de eindnoten, tonen ze ‘de betekenis van het boek voor ons bestaan’, zoals de ondertitel luidt. In het duizelingwekkende overzicht bespreken ze niet alleen de geschiedenis van het ‘machtige instrument’ van het schrift, maar ook de sociale effecten van de verschillende dragers van tekst, de cognitieve uitdaging die lezen is en ook wat we kunnen doen om de leescultuur te redden. Waarom is lezen nu eigenlijk zo belangrijk?

Hun complexe betoog even samenvattend: lezen is de kern van onze samenleving. De cultuur is erop gebouwd (democratie, recht, onderwijs en wetenschap), ons kritisch denken is ervan afhankelijk, en we worden er betere mensen van.

Niet alleen dát we lezen is van belang voor het mens-zijn, maar ook hóe we lezen: bladerend, diep analytisch of ‘geabsorbeerd’. Het is geen verrassing dat de laatste twee soorten lezen het meest in gevaar zijn nu we vooral lezen via digitale media. Geabsorbeerd lezen wil zeggen dat je door een verhaal wordt meegesleept. Voor ‘diep lezen’ (waar een apart hoofdstuk aan gewijd is) laat je dat juist niet gebeuren, en houd je een zekere afstand tot de tekst omdat je je kritisch en analytisch opstelt: wat staat er nu echt en waarom staat het er zo?

Het is een leeshouding die in het onderwijs te weinig wordt geoefend en diep lezen is dan ook waar Nederlandse leerlingen slecht op scoren in internationale vergelijkingen. Van der Weel en Hisgen beschrijven hoe complex leren lezen is voor het brein en wat daarin allemaal moet gebeuren, en wat een ingewikkelde dingen we eenmaal kunnen als we ‘diep’ kunnen lezen. Precies omdat diep lezen zo moeilijk is, kiezen jongeren eerder voor het bekijken van beelden en korte tekstjes op hun schermen.

Ons brein is oververhit

Digitalisering is voor de leescrisis wat fossiele brandstof is voor de klimaatproblematiek. We kunnen niet meer zonder, maar computers en smartphones zijn ‘desastreus’ voor de aandacht die lezen en schrijven vergt. Terwijl ik deze eerste 471 woorden tikte op mijn laptop heb ik daarop nu alweer vier appjes gelezen (over het Boekenbal van vrijdag), websites bezocht (‘wie is Ruud Hisgen eigenlijk?’) en even gekeken of het vanmiddag gaat regenen want anders liet ik eerst de hond even uit. Ons brein is zo oververhit dat het een implosie nabij is: we lijden aan ‘collectieve ADHD, een systemisch, maatschappelijk probleem’, schrijven Van der Weel en Hisgen. Niet alleen tiktokkende kinderen lopen risico op kortsluiting in het brein, ook de niet digitaal geboren generatie kan zich veel minder goed concentreren en leest steeds minder boeken en lange, complexe teksten.

Deze recensie is een voorbeeld van zo’n rijke tekst, en het boek van Hisgen en Van der Weel natuurlijk vooral. Daarmee levert het een prachtig Droste-effect: terwijl je leest begint het te dagen wat een ingewikkelde dingen je brein aan het doen is met ogenschijnlijk gemak en word je je ook bewust van de centrale betekenis van lezen in je eigen wereld. De ironie is natuurlijk dat deze inzichten over lezen zijn voorbehouden aan mensen die überhaupt nog een populairwetenschappelijk boek kunnen en willen lezen. Het wakkert het heilig vuur aan in hen bij wie het al brandde. Pleidooien over verdwijnende geletterdheid worden immers niet gelezen door weigerachtige lezers.

Daarom zou je de 22 stellingen waarmee De lezende mens besluit wel op posters willen drukken en over alle (hoge)scholen en peuterspeelzalen verspreiden. Vooral het hoofdstuk ‘Waarom is lezen zo belangrijk’ zou verplichte kost moeten zijn voor alle docenten en studenten, maar ook politici. Hisgen en Van der Weel citeren onderzoek waaruit blijkt dat ook de neveneffecten van lezen enorm zijn: ‘ontspanning, welzijn, onderwijsprestaties, mentale gezondheid, en levensverwachting’.

Het hoofdstuk is één grote reclame voor de effecten van lezen, die zich ontwikkelen via een opwaartse spiraal. Het is met lezen net als met geld: hoe meer je het ‘bezit’, hoe sneller het groeit. Lezen zelf vergroot immers weer je leesvaardigheid, woordenschat en denkvermogen, en ook ‘cognitief geduld’: ‘het mentale proces dat de lezer in staat stelt voor langere tijd gedisciplineerd de aandacht te concentreren op iets wat niet beweegt, geen geluid maakt en het beloningscentrum in de hersenen alleen indirect prikkelt (door de inhoud)’. Dat geduld heeft natuurlijk weer grote invloed op je prestaties op andere gebieden.

Sociale betekenis van leesvaardigheid

Omgekeerd verloopt ontlezing langs een neerwaartse spiraal: zowel de lust om te lezen als het vermogen neemt rap af. De maatschappij reageert door steeds minder leeswerk te vragen van de scholier, de student en de consument, en teksten steeds verder te vereenvoudigen. Politici zouden volgens de auteurs dan ook een einde moeten maken aan ‘een onderwijspolitiek die lezen vooral ziet als informatieopname’ en geen oog heeft voor de ‘sociale betekenis’ van hogere dimensies van leesvaardigheid.

Die sociale betekenis schuilt in onze instituties en onze democratie, die gebaseerd zijn op een schriftcultuur, en de logica en objectiviteit die eruit voortkomt. ‘Als we onze leerdoelen voor het lezen naar beneden bijstellen’, schrijven de auteurs terecht, zou dat ‘de levensvatbaarheid van een democratische samenleving sterk aantasten’. Lezen is direct gerelateerd aan burgerschap, dat onderwerp waarmee scholen zo worstelen. Burgerschap is immers ook gebaat bij het feit dat verbeelding, denkkracht en ook ‘het vermogen om je in de gedachtegang van een ander in te leven’ ontstaan met lezen.

Dat empathisch vermogen wordt vooral geoefend door het lezen van fictie. Verhalen lezen lijkt op spelen, je kunt er scenario’s in uitbeelden en grenzen verkennen: ‘Daarmee brengen we ons zelfinzicht – inzicht in de eigen drijfveren en gevoelens – tot ontwikkeling en vergroten we het reservoir waaruit we kunnen putten om ons handelen te bepalen’. Lezen, zo concluderen de auteurs, leert ons niet alleen mens te zijn, maar ook een sociaal mens te zijn. En juist omdat het schrift zo verweven is met de fundamenten van onze westerse wereld (onderwijs, recht, wetenschap en religie, vatten ze samen), is het makkelijk over het hoofd te zien hoe belangrijk lezen is.

De kracht van De lezende mens is dat het onderzoek en argumenten bij elkaar brengt die doorgaans in aparte disciplines te vinden zijn, van media-studies tot neuropsychologie, en je zo werkelijk van de betekenis van lezen kan doordringen. Zo komt de lezer ook tot het besef dat we precies dat wat onze menselijkheid mogelijk maakt aan de industrie en de markt hebben weggegeven. Net als met het klimaat. Google, Facebook en de andere techbedrijven hebben ons iets fundamenteels afgenomen. In ruil voor opslagruimte, snelheid en ongekende verbondenheid, hebben we onze concentratie en analytisch vermogen en contact met onze eigen geletterde geschiedenis al vrijwel opgegeven. Van der Weel en Hisgen weigeren cultuurpessimisten te zijn en beschrijven ook de grote voordelen van digitale tekstopslag. Maar ze verbazen zich wel over de onverschilligheid van de samenleving onder de veranderingen in ons brein en gedrag en cultuur.

Hun doel is dus vooral bewustzijn creëren – bijvoorbeeld van de onbedoelde neveneffecten van digitalisering. Ze citeren onderzoek dat aantoont dat een digitale samenleving geletterdheid niet overbodig maakt, zoals sommigen lijken te denken, integendeel. Ook voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs of het kopen van een concertkaartje moet je tegenwoordig immers kunnen lezen. Daarmee ontstaat er een ‘digitale kloof’ in de maatschappij. Maar ook niet-laaggeletterden hebben meer te verliezen dan ze wellicht denken: ‘Wat digitalisering het meest ondergraaft, zijn mentale discipline, concentratie, het vermogen abstract te denken en te redeneren, en om betogen te begrijpen.’

De lezer is een kunstenaar

De lezer is zelf een kunstenaar, schreef Nobelprijswinnares Toni Morrison daarom in ‘The Reader as an Artist’. Ze beschrijft het lezen als het aan het werk gezet worden door de tekst, en het weer laten werken van het werk: ‘Sifting, adding, recapturing. Making the work work while it makes me do the same […] Sometimes the experience is profound, harrowing, beautiful; other times enraging, contemptible, unrewarding. Whatever the consequence, the practice itself is riveting. I don’t need to „like” the work; I want instead to „think” it.’

Helaas wordt haar mooie essay niet genoemd in De lezende mens, dat volstaat met citaten van schrijvers over lezen maar veel minder vol met schrijfsters. Echt storend wordt dat wanneer een van de weinige vrouwelijke auteurs een standje krijgt (‘Foei, Mira!’) en steeds bij haar voornaam wordt genoemd in plaats van haar achternaam (Feticu) zoals de andere auteurs. Een klassieke fout, naast andere (spel)fouten en een soms rommelige structuur. Zelfs bij de makers van dit boek wreekt het oprukken van de schermen zich blijkbaar soms.

Net als aan de opwarming van de aarde lijden we allemaal aan ontlezing. En zijn we er allemaal debet aan, met onze aangeboren drang naar sneller en meer. Dat is de belangrijkste overeenkomst tussen de crisissen: de oplossing ligt bij politieke wil, maar ook bij een stap terug zetten, wat nog nooit vertoond is door de mens. Vertragen in plaats van versnellen. Moeite doen, in plaats van kiezen voor het gemak. Zoals de thermostaat een graad lager kan, zo kan ook de laptop dichtgeklapt, een boek geleend, het kind voorgelezen worden. Nu, en iedere dag weer.