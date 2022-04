Oekraïne: gesprekken over militairen die werden vastgehouden in Tsjernobyl

Oekraïne en Rusland onderhandelen over 169 Oekraïense militairen die eerder gevangen zouden zijn gezet in de kerncentrale van Tsjernobyl. Oekraïne wil de militairen terug en zet in op een uitwisseling. Dat meldde het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken woensdagavond in een verklaring op Telegram.

Volgens minister Denis Monastirski zijn de militairen niet meer in de kerncentrale, maar is het onduidelijk waar ze nu precies zijn. „Volgens onze informatie bevinden sommigen van hen zich in Wit-Rusland en Rusland”, aldus de minister. Hij levert geen bewijsmateriaal voor de claims.

De minister stelt dat de gevangenen onder zeer beroerde omstandigheden zijn vastgehouden. Er was geen daglicht en het was onmogelijk om met de buitenwereld te communiceren. Monastirski stelt dat het onduidelijk is of ze ooit terugkeren naar Oekraïne. Mogelijk kan dat pas „na het einde van de actieve fase van vijandelijkheden”.