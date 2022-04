Mogelijk verlies van Russische kruiser na Oekraïense beschieting ‘symbolisch een enorme klap’

In de nacht van woensdag op donderdag is er brand uitgebroken op de Russische kruiser Moskva, het vlaggeschip van de Russische Zwarte Zee-vloot. Volgens het hoofd van de Oekraïense strijdkrachten in Odessa is de kruiser geraakt door twee Neptoen-antischipraketten. Volgens onbevestigde berichten is het schip gezonken.

Het Russische persbureau RIA Novosti meldt dat er brand is uitgebroken door onbekende oorzaken, waarna munitie aan boord geëxplodeerd is. De volledige bemanning, circa 500 man, zou het schip hebben verlaten. In een later bericht meldt RIA dat de brand onder controle is, en het schip nog drijft, en dat het naar een haven wordt gesleept.

Voorlopig uit de vaart

„Dat het gezonken zou zijn, is moeilijk direct aan te tonen, maar een brand zou wel een heel duidelijke rookontwikkeling geven die we op den duur zouden zien”, zegt Jaime Karremann, marinejournalist bij marineschepen.nl. „Dat de bemanning het schip verlaten heeft, is veelzeggend. Anders dan bij een koopvaardijschip verlaat je een marineschip alleen als het echt niet meer te redden is.” Op zijn minst is de Moskva voorlopig uit de vaart, denkt hij. Het is het tweede grote maritieme succes van Oekraïne. Eerder vernietigde het land een Russisch landingsschip in de haven van Berdjansk.

De Moskva (‘Moskou’) is (of was) de grootste kruiser van de Russische Zwarte Zeevloot, en een van de grootste Russische marineschepen, met een lengte van 186,4 meter en een waterverplaatsing van 12.500 ton. Russische kruisers zijn bedoeld om andere schepen te bestoken met supersonische antischipraketten. Maar aangezien Oekraïne geen marine meer heeft, was in dit geval de luchtverdediging die het schip bood relevanter. Het schip, bouwjaar 1982, had geen Kalibr-kruisraketten aan boord om doelen op land te bestoken.

„Het verlies is tactisch gezien dan ook niet heel groot, maar symbolisch is het een enorme klap”, zegt Karremann, „Dit is het vlaggeschip van de Russische Zwarte Zeevloot.” Het schip is uitgerust met een zeer uitgebreide verdediging tegen aanvallende raketten, wat het des te opmerkelijker maakt dat het geraakt zou zijn door Oekraïense antischipraketten.

Lastig te detecteren

De Neptoen is een Oekraïens antischipwapen dat pas in 2020 in dienst genomen is. De raket vliegt op drie meter hoogte over het zee-oppervlak, waardoor hij lastig te detecteren is. Volgens onbevestigde berichten was de verdediging van de Moskva afgeleid door een Oekraïense Bayraktar TB2-drone in de buurt, die mogelijk ook de positie van het schip heeft doorgegeven.

De Moskva haalde het wereldnieuws aan het begin van de Russische invasie toen het de verdedigers van Slangeneiland, een strategisch gelegen klein Oekraïens eiland, adviseerde om zich over te geven. Het antwoord („Russisch oorlogsschip, sodemieter op!”) ging de wereld over, samen met het bericht dat alle verdedigers gedood waren. Later bleek dat een deel gevangengenomen was. Na een gevangenenruil werd grenswacht Roman Hrybov, die de verwensing uitsprak, militair onderscheiden.