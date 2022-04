Nieuw album van Father John Misty is tijdloos en meeslepend

„Een vulgair experiment voortgekomen uit een teveel aan vrije tijd.” Zo omschrijft Father John Misty de achtergrond van zijn vijfde album. Misty, pseudoniem van de Amerikaanse singer-songwriter Josh Tillman, trekt graag een rookgordijn op als het gaat om zijn artistieke drijfveren. Interviews gaf hij dit keer niet. In plaats daarvan mocht NRC hem een e-mail sturen met vijf vragen waarop twee weken later een vrij summier antwoord kwam.

Hollywood en filmmuziek lijken belangrijke inspiratiebronnen voor Chloë and the Next 20th Century. Het album werd door producer Jonathan Wilson opgetuigd met luxueuze orkestpartijen en weidse, nostalgische arrangementen. De invloed van Glen Campbell en Harry Nilsson, artiesten uit het gouden tijdperk van de orkestpop, spreekt uit songs als ‘Goodbye Mr. Blue’ en ‘Buddy’s Rendezvous’. Met de bossanova van ‘Olvidado (Otro Momento)’ neemt Misty de luisteraar mee op een trip naar een vergeten Los Angeles waar filmsterren aan exotische cocktails nippen. Melancholie is de overheersende stemming van een meeslepend album.

Een nieuwe richting

Zijn vriend Jonathan Wilson speelde een belangrijke rol, mailt Tillman. „In het voorjaar van 2020 begon ik aan een serie songs waarmee ik een nieuwe richting in wilde slaan. Jonathan wist al welke plaat ik wilde gaan maken voordat ik daar zelf een beeld van had. De songs zijn grotendeels verhalend. Dat is waarschijnlijk waar ze hun filmische kwaliteiten aan danken. De link met Hollywood heb ik zelf niet gelegd.”

Nostalgie speelde geen rol, schrijft Tillman. „De muziek ontleent haar kracht aan het feit dat ze de luisteraars mee terug kan nemen naar hun eigen verleden, oude relaties et cetera. Persoonlijk luister ik niet naar muziek van vroeger.” Bij een eerdere ontmoeting noemde Tillman wel het orkestrale A Little Touch of Schmilsson in the Night van Harry Nilsson als zijn favoriete album aller tijden. „Oude muziek heeft alleen bestaansrecht als het raakt aan hedendaagse kwesties”, zegt hij nu. „Dan pas is muziek tijdloos, onsterfelijk.”

Het album Chloë and the Next 20th Century.

Met songs als ‘Funny Girl’ en ‘Kiss Me (I Loved You)’ voegt Father John Misty een tijdloos album toe aan een klein maar fijn oeuvre. Zijn woordrijke teksten vergen concentratie als hij ze voor een zaal vol mensen zingt, zegt Tillman over de tournee die hem op 4 maart 2023 naar de AFAS in Amsterdam brengt. „Mijn publiek vindt het prachtig als ik mijn tekst kwijtraak. Het succes van een show hangt af van de mate waarin een zaal vol mensen bereid is om je door dat soort ongelukken heen te helpen.”

Pop Father John Misty – Chloë And The Next 20th Century. Inl: fatherjohnmisty.bandcamp.com ●●●●●