Tentoonstelling Het is natuurlijk wel een mooie vondst om robots, wonderen der vooruitgang en technisch vernuft, vast te leggen met een 19de-eeuwse houten boxcamera. Fotograaf Wanda Tuerlinckx reisde sinds 2016 de wereld over om robots te fotograferen. Die foto's van die ultramoderne robots-die-steeds-meer-op-mensen-lijken worden nu in een tentoonstelling gecombineerd met een selectie zogeheten crayonportretten uit de collectie van wijlen Frido Troost, verzamelaar en foto-antiquair. Crayonportretten, een 19de-eeuws portretgenre waarbij een foto of negatief met de hand werd bewerkt met potlood, krijt of verf, was eigenlijk een soort photoshop avant la lettre. Net als in de androidportretten van Tuerlinckx zien we in de crayons een opgepoetste, geperfectioneerde versie van de mens. Net echt, maar toch niet helemaal.

Androids & Crayons, t/m 29 mei elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13-16 uur in de Portrait Gallery Studio in Amsterdam.