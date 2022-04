Nederlandse Patriot-eenheid vertrokken naar Slowakije ter versterking van NAVO-oostgrens

Donderdagochtend is een eenheid van 150 Nederlandse militairen met Patriot-luchtafweersystemen vertrokken richting Slowakije. Daar moeten militairen onder NAVO-bevel de oostflank van het bondgenootschap versterken. De eenheid gaat samenwerken met Duitse collega’s en blijft zes maanden in Slowakije gestationeerd. De noodzaak voor versterking van het Slowaakse luchtverdedigingssysteem was ontstaan nadat de regering in Bratislava onlangs haar eigen S-300 raketten aan buurland Oekraïne had geschonken.

In maart had minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) naar aanleiding van een Duits verzoek in NAVO-verband al toegezegd de eenheid naar Slowakije uit te zenden. Afgelopen week kondigden de Verenigde Staten ook al aan een Patriot-eenheid naar Slowakije te sturen.

Een Patriot-raket kan ballistische raketten, helikopters en vliegtuigen uit de lucht schieten. Nederland, dat sinds 1987 over het luchtafweersysteem beschikt, heeft de Patriots eerder opgesteld in Israël en Turkije.

