Met ‘amice-briefjes’ probeert de burgemeester van Enschede woning voor statushouders te regelen

‘Amice-briefjes’ waren het. Afkomstig van Roelof Bleker, burgemeester van Enschede, gericht aan vijftien ambtsgenoten. Met het dringende verzoek hun verantwoordelijkheid te nemen en vluchtelingen aan een huis te helpen in hun gemeenten. Hij had het over statushouders, die keurig de procedures hebben doorlopen en een Nederlandse verblijfsvergunning hebben. 150 mensen die nu nog in barakken op de voormalige vliegbasis Twenthe bivakkeren. De noodopvang werd in januari geopend en staat op de nominatie om medio juni te sluiten.

Vandaar dat Bleker huisvesting zoekt voor – in ieder geval – die statushouders, veelal Afghaanse vluchtelingen, die vorig jaar halsoverkop uit Kabul zijn geëvacueerd, na de machtsovername door de Taliban. Maar de respons op zijn briefjes is tot nu toe mager. Van de vijftien burgemeesters reageerden er tien. Een daarvan stelde een woning in het vooruitzicht. De overige burgemeesters hielden een slag om de arm: te weinig woningen, andere woningzoekenden die ook op wachtlijsten staan, en oh ja, de Oekraïners die ook geholpen moeten worden.

Amice-briefjes noemt Bleker het, want formeel zijn die statushouders zijn verantwoordelijkheid niet. Dat is aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) én die van de gemeenten waar die statushouders thuis horen. Díe gemeente staat in de verstrekte papieren, niet Enschede. Die zijn wettelijk verplicht huisvesting te regelen, en onderwijs, en werk.

Met zijn zevenen op een kamer

Zaltbommel is zo’n door Bleker aangeschreven gemeente. Want op de voormalige vliegbasis bij Enschede bivakkeert de familie Hotak op één kamer: twee ouders en vijf kinderen, waarvan vier minderjarig. Allemaal beschikken ze over een door de gemeente Zaltbommel uitgegeven paspoort. Vader Hotak werkte mee aan Nederlandse veiligheidsoperaties in Afghanistan. Totdat de Taliban de macht overnam. Het hele gezin wist, met hulp van de Nederlandse ambassade in Kabul, te ontkomen, vertelt Qader Hotak, de oudste zoon van het gezin. Via Pakistan en Turkije kwamen ze uiteindelijk op Schiphol aan.

Sindsdien wachten ze af. Tussen meer dan vierhonderd andere vluchtelingen. Contact met de gemeente Zaltbommel verloopt via VluchtelingenWerk op het kamp en het COA. Maar concrete toezeggingen zijn er niet, zegt Qader. De kinderen gaan intussen in Enschede naar school, hij leert Nederlands en wacht op werk.

Zaltbommel is bezig, maar heeft nog geen woning beschikbaar, heeft de gemeente ook aan Bleker laten weten. Net als de gemeente Den Haag. Het amice-briefje van Bleker is aangekomen, bevestigt een woordvoerder. Twee gezinnen zitten in Enschede, die eigenlijk in Den Haag thuishoren. Gezinnen die daar ook „in de procedure” zitten. Van één gezin is het dossier inmiddels compleet, aldus de woordvoerder. Beide gezinnen zijn ook aangemeld bij Haagse woningcorporaties. Maar net als in Zaltbommel geldt volgens de woordvoerder ook in Den Haag: „Het is helaas lastig om snel passende huisvesting te vinden, vooral voor grote gezinnen.”

Zo zijn de meeste reacties op de briefjes van Bleker: waardering voor zijn betrokkenheid, maar oplossingen zijn er niet zomaar. „Het is niet mijn directe verantwoordelijkheid waar die mensen terechtkomen”, benadrukt Bleker. „Ik hoef ze niet uit te plaatsen. Maar bij die statushouders schuurt het echt. Dat zijn gezinnen met een toegewezen gemeente.”

Bleker kent een aantal van hen persoonlijk. „Gezinnen die met zes kinderen op één kamer zitten. Die ’s nachts wakker worden van elkaar. Moeten die straks weer verhuizen naar een volgende noodopvang, in plaats van naar een woning waar ze recht op hebben?”

Hotel of vakantiepark

De opvangcentra zitten vol met vluchtelingen zoals de familie Hotak: meer dan 13.000 zijn het er inmiddels. Eind maart kondigde staatssecretaris Van der Burg drastische maatregelen aan om daar een einde aan te maken. Desnoods onvrijwillig, door statushouders vanuit de opvangcentra onder te brengen in hotels of recreatieparken, verspreid over het land.

Alle gemeenten krijgen ermee te maken, gemeenten met te weinig statushouders als eerste. Een half jaar op kosten van het COA, daarna moeten gemeenten de opvang zelf regelen. Voorlopig gaat het om 2.500 statushouders. In overleg met die gemeenten, maar als dat niet lukt, dan zonder.

Bleker was daar zelf pleitbezorger van in het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s met de staatssecretaris. En steun heeft Van der Burg volgens hem ook, in ieder geval bij de grote gemeenten. „Daar is echt draagvlak om die statushouders onder te brengen waar ze thuis horen. Er zitten meer dan 13.000 statushouders in de COA-opvangcentra , terwijl die opvang een gemeentelijke basistaak is. Dan kun je als staatssecretaris beter op een gegeven moment niet meer vragen of afstemmen, maar duwen en doen. Die trein is nu in gang gezet.”

