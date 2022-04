Een ‘Frexit’ wil ze niet meer, maar Marine Le Pen wil wel Polen achterna

Je zult Marine Le Pen anno 2022 niet meer horen over een Frexit, het afschaffen van de euro of het opblazen van de Verdragen van Schengen. De nationalistisch-populistische presidentskandidaat, die het op 24 april in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen opneemt tegen zittend president Emmanuel Macron, lijkt haar Europabeleid op het eerste oog sterk te hebben afgezwakt ten opzichte van 2017.

Maar wie beter in het programma van de radicaal-rechtse politicus duikt, ziet dat ze nog altijd een forse koerswijziging bepleit als het om Europa gaat. De politica is stilletjes getransformeerd van een voorstander van het ‘Britse model’ – volledige terugtrekking uit de EU, wat ze in 2017 voorstond – naar een aanhanger van het ‘Poolse model’, waarbij een lidstaat gebruik wil maken van de lusten van de EU, maar zich niet aan alle regels en gemeenschappelijk vastgelegde waarden wil committeren. Een Europa à la carte.

Als Le Pen president wordt, wil ze de Franse bijdrage aan het EU-budget unilateraal verlagen – wat onmogelijk lijkt, omdat de begroting tot en met 2027 al is goedgekeurd – en het vrije verkeer van goederen en personen beperken. Dit om grenscontroles in te kunnen voeren voor fraudebestrijding en om Fransen een voorkeurspositie te kunnen geven op het gebied van onder meer werk en sociale huisvesting. Ze noemt dit priorité nationale.

Ook wil de voorvrouw van het Rassemblement National zich onttrekken aan een aantal artikelen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, om het mogelijk te maken buitenlanders uit te zetten naar voor hen levensgevaarlijke landen. En ze wil uit de Europese elektriciteitsmarkt stappen, omdat ze van mening is dat Frankrijk met zijn kernreactoren zijn eigen energie kan opwekken – hetgeen wordt tegengesproken door experts.

Om al deze veranderingen juridisch te kunnen doorvoeren, wil de presidentskandidaat onder meer het Franse recht boven het Europese plaatsen en uitspraken van het Europese Hof van Justitie negeren. „Zonder de EU te verlaten, zou Frankrijk opzettelijk de wetgeving van de Europese Unie schenden en de Europese normen enkel volgen als dat een onmiddellijk belang heeft”, concludeerde Marc-Olivier Padis van de progressieve denktank Terra Nova eerder deze maand.

Miljoenenboetes

De plannen doen sterk denken aan wat er de afgelopen jaren is gebeurd in het eveneens door nationalisten bestuurde Polen. Die kaapten eerst het Constitutioneel Hof met illegaal benoemde vrienden en lieten dat Hof eind vorig jaar beslissen dat nationale politici delen van het Europees recht mogen negeren en dat uitspraken van het Europees Hof van Justitie niet per se bindend zijn. Omdat de Europese Commissie de uitspraken van het Hof in Luxemburg (uiteraard) nog wel bindend acht, heeft ze Polen verschillende boetes opgelegd voor het overtreden van bindende Europese afspraken.

Zulke boetes staan Frankrijk ook te wachten als het présidente Le Pen lukt om haar beleid door te voeren – wat niet gezegd is, want dan moet het Franse volk onder meer via referenda instemmen met een aantal grondwetswijzigingen. Er zijn ook verstrekkende gevolgen voor de rest van de Europese Unie. Sommige analisten stellen dat een ‘Frexit’ met deze plannen onvermijdelijk is – sommigen denken zelfs dat Le Pen daar heimelijk nog steeds naar verlangt – omdat te veel van haar ideeën in strijd zijn met de Europese regelgeving en waarden. De keuze voor een vertrek uit de EU zou echter uit Frankrijk zelf moeten komen: de Unie kan geen lidstaten tegen hun zin uitzetten.

Zelf zegt Le Pen te dromen van een „Europese Alliantie van Naties”, waarbij lidstaten meer soeverein opereren. Een anonieme RN-politicus zei tegen Time dat Le Pen de EU wil veranderen door samen te werken met andere nationalistische leiders, zoals haar Hongaarse geestverwant Viktor Orbán. „Er zijn zoveel andere landen [sic] met dezelfde opvattingen in het Europees Parlement dat we denken dat we de EU van binnenuit kunnen veranderen.”

Le Pens bewondering voor politici als Orbán is al jaren geen geheim: zo bezocht ze de Hongaarse premier in oktober als onderdeel van haar verkiezingscampagne en was ze een van de eersten die hem feliciteerden met zijn herverkiezing, eerder deze maand. Omstreden wetswijzigingen als het Hongaarse verbod op ‘homopropaganda’ weigert Le Pen te veroordelen, onder het mom van nationale soevereiniteit.

Het lijkt erop dat présidente Le Pen zou zorgen voor een politieke herschikking in de EU. De presidentskandidaat wil meer samenwerken met Hongarije en Polen en de toenadering tot Duitsland terugdraaien. Als ze president wordt, kan dat als legitimering werken voor het nationalistisch-soevereine gedachtegoed: als ook een EU-oprichter en de tweede economie van de Unie zich eurosceptisch opstelt, kan deze stroming niet meer afgedaan worden als marginaal, maar moet zij beschouwd worden als een serieuze bedreiging voor het Europese project. „We moeten ons allemaal scharen achter Emmanuel Macron”, zei Michael Roth, de voormalige minister van Europa van Duitsland en nu voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Bondsdag. „Het is hem of de ondergang van een verenigd Europa. Het klinkt een beetje dramatisch, maar zo is het wel.”

Als meer lidstaten de Europese regels op hun eigen manier interpreteren, zou er de facto geen sprake meer zijn van EU-brede regelgeving. Volgens Marc-Olivier Padis van denktank Terra Nova zou daarmee de weg worden vrijgemaakt voor „ongelijkheden in rechten en behandeling tussen de lidstaten en de burgers van de EU, zozeer dat het eigenlijke project van Europese convergentie ernstig zou worden aangetast en in feite betekenisloos zou zijn”.

Geen verkiezingsthema

Opvallend genoeg is het onderwerp ‘Europese Unie’ in het naar binnen gekeerde Frankrijk nauwelijks een verkiezingsthema. Le Pens tegenstanders richten zich tot dusverre meer op haar plannen op nationaal niveau. Zo vrezen antiracismeorganisaties voor „apartheid à la française”, vanwege Le Pens voornemen om het recht op werk, sociale huisvesting en uitkeringen te koppelen aan nationaliteit. Klimaatactivisten waarschuwen voor haar voornemen om te stoppen met het bouwen van windmolens. En Franse moslims maken zich zorgen over Le Pens aangekondigde verbod op het dragen van een hoofddoek op straat.

Mogelijk heeft deze nationale focus te maken met het feit dat Le Pen zich zo weinig stellig uitspreekt over haar plannen voor Europa. Ze praat over het redden van Frankrijk uit supranationale handen, dat Frankrijk „controle verliest” en „onze nalatenschap” die in de uitverkoop gedaan wordt. Vaak spreekt ze niet over de EU of Brussel, maar over „de leiders”, de „zelfverklaarde elites” of „bepaalde machten”.

Haar pro-Europese concurrent Macron benoemt wat de gevolgen van présidente Le Pen op Europees en internationaal niveau zouden zijn. Zo zei de president deze dinsdag in het plaatsje Châtenois in de Elzas dat Le Pen een project voorstaat „waarbij de uitgang uit Europa verborgen is”. Om vervolgens te waarschuwen: „Ga je weg uit dit Europa van vrede, dat een resultaat is van de afgelopen tachtig jaar, dan ga je terug naar het nationalisme en naar de oorlog.”