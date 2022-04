Magere coronasteun stelt verschraling van openbaar vervoer uit tot 2023

Het kabinet verlengt opnieuw de coronasteun aan het openbaar vervoer in Nederland. De vergoeding was al toegezegd tot september van dit jaar en wordt nu uitgebreid tot het einde van het jaar.

De vervoerbedrijven zijn blij met de steun, maar zijn ook verbolgen dat structurele afspraken voor 2023 en later uitblijven. Zij stellen dat ze vanaf volgend jaar 20 tot 30 procent minder treinen, bussen, trams en metro’s moeten laten rijden, omdat de kaartverkoop nog steeds tegenvalt.

Met de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BV-OV) bewerkstelligde het Rijk de afgelopen twee jaar dat het openbaar vervoer in Nederland kon doorrijden, ook al waren er door de coronabeperkingen veel minder reizigers. In het voorjaar van 2020 lag het aantal reizigers op 15 procent van 2019. Nu is dat 70 tot 80 procent. De zakelijke forens neemt nog steeds minder de trein.

Tijdens de pandemie zorgde de BV-OV ervoor dat vrijwel iedereen die afhankelijk was van het ov toch naar zijn werk kon, boodschappen kon doen en de dokter kon bezoeken. Kaartverkoop is de belangrijkste inkomstenbron voor de meeste vervoerbedrijven – naast de subsidie van provincies aan streekvervoerders.

Voor de periode september tot en met oktober 2022 reserveert het kabinet nu 140 miljoen euro. Dat is veel minder dan voorgaande jaren. Net als in 2020 en 2021 is de regeling flexibel: de vervoerders krijgen meer geld als minder mensen een kaartje kopen en minder bij meer reizigers.

Lees ook: OV-bedrijven: scenario van 40 procent krimp van vervoersaanbod dreigt

Meeste geld naar NS

In 2020 kregen vervoerders 1,2 miljard euro aan vergoeding, in 2021 1,4 miljard euro. Het gaat om elf bedrijven; het meeste geld ging naar NS.

De BV-OV is een van de weinige coronasteunpakketten die het kabinet in stand houdt. Per 1 april staakte het Rijk onder meer de loonkostenmaatregel NOW. De samenleving is weer open, is de redenering, de beperkende maatregelen om corona eronder te krijgen zijn vervallen, steun is niet meer nodig.

De vervoerbedrijven hebben altijd benadrukt dat zij langer dan dit jaar steun nodig hebben om hun dienstverlening op niveau te houden. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat pas vanaf 2024 of 2025 het aantal reizigers weer op het niveau van voor de pandemie zal zijn. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) neemt in een toelichting het gunstigste scenario van het KiM over; 97 procent van de passagiers terug in 2023.

De opdrachtgevers van de regionale vervoerbedrijven – provinciale en lokale bestuurders – stuurden vorige week een brandbrief aan het ministerie. Als de steun zou vervallen moeten de vervoerders volgens hun opdrachtgevers veel minder treinen, trams, metro’s en bussen laten rijden. In de brief spraken zij van een afschaling van 20 tot 30 procent. Dat zou mogelijk honderden arbeidsplaatsen kosten. Wie nu snijdt in personeel en materieel is nooit klaar als de reizigers terugkeren, benadrukten ze. Besparingen zijn „onuitlegbaar, juist nu duurzame mobiliteit urgenter is dan ooit”. Zij wijzen onder meer op de bouw van woningen, de bereikbaarheid van die nieuwe wijken, de klimaatdoelen, de energietransitie en het stikstofdilemma.