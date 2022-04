Liefdesrelaties zijn altijd een product van hun tijd

Op nu.nl viel onlangs te lezen wat de corona-pandemie heeft betekend voor het liefdesleven van jongeren. Alleen al de kop boven het stuk was fascinerend. ‘Jongere had in coronatijd een relatie uit verveling en behoefte aan intimiteit’. Dat van die intimiteit was nog niet zo verrassend, maar dat jongeren het massaal met een ander aanknoopten omdat er gewoon niks opwindenders voorhanden was is toch wel even schrikken. Clubs dicht, winkels gesloten, games uitgespeeld, Schiphol op non-actief… verkering dan maar? Aan de andere kant: waarom zou je de liefde inderdaad niet gewoon als een vorm van vrijetijdsbesteding zien?

Dirk van Weelden (1957) zal zeker in zo’n vraag geïnteresseerd zijn, want hij heeft met Het voorbeeld van hun liefde een heel boek gewijd aan wat de liefde de liefde maakt. Of beter: hoe de liefde, dus de manier waarop we een liefdesrelatie definiëren, altijd een product is van haar tijd. In 1950 verwachtte men iets heel anders van een relatie dan nu. Maar verwachtingen van een relatie hebben, betekent uiteraard ook dat je verwachtingen hebt van degene met wíé je die relatie hoopt aan te gaan. Want je man of vriend moet toch eigenlijk wel dít bieden, je vrouw of vriendin wel dát. En zoeken en vinden we dat in de ander of stimuleren we de ander om zo te wórden?

Reconstructie van een huwelijk

Van Weelden behandelt dit door te schrijven over zijn ouders, Ank de Goede en Gerrit van Weelden. Beiden al niet meer onder ons, maar hier op papier weer even tot leven gebracht in iets wat zich laat typeren als een reconstructie van een huwelijk. Van Weelden put hiervoor uit een teruggevonden briefwisseling, zijn verbeelding doet de rest.

Het boek roept wel wat vragen op. Ten eerste richt Van Weelden zich al verhalend tot zijn dochter. Dat is op zich nog niet zo gek, maar deze Chris komt zelf nauwelijks aan het woord, direct noch indirect. En het is dan best vreemd om zo’n lange monoloog aan haar adres te lezen zonder te weten waarom ze er nood aan heeft. Zit ze in de problemen? En is de informatie uit de brieven echt helemaal nieuw? Voor Chris, maar ook voor Van Weelden zelf? Er zal toch wel iets van een oral history in de familie leven? En Van Weelden heeft het erg vaak over zichzelf. Over de totstandkoming van zijn relatie met de moeder van Chris (waardoor je inderdaad de fundamenten van de twee liefdes kunt vergelijken), maar ook ‘gewoon’ over zichzelf. Het boek bevindt zich dan, als het gaat over allerlei periodes in zijn leven, niet meer in het sociologische vaarwater van ‘de’ liefde. Het is kortom wat ongericht.

Gelukkig is het leeuwendeel prettig leesvoer. Niet zozeer als prikkelende, suggestieve literatuur, maar als de analyse van een paar generaties en als de ontleding van mannelijkheid én vrouwelijkheid. De krampachtige invulling ervan! Het is misschien een beetje precair om te zeggen, maar je gaat echt vermoeden dat vader Van Weelden in een depressie belandde (en een diepe ook) omdat hij zich jarenlang zo keurig aan de mannelijke voorschriften hield. Dirk en zijn Katherina pakten dat heel anders aan toen ze elkaar eind jaren zeventig ontmoetten. ‘Vanaf het begin konden we een utopische erotische ruimte stichten waarin ik tijdelijk een vrouw, een hond, een hengst of een jongen kon zijn. En zij een amazone, een teef, een jongen of een vrouw. Een man hoefde ik niet te zijn.’