Kamerleden, laat je vaker informeren door ‘de uitvoering’

Toen ik eind 2018 afscheid nam van de actieve politiek deed ik de belofte geen orakel te worden. Die belofte schort ik even op. Inmiddels ben ik twee en een half jaar werkzaam in ‘de uitvoering’, als algemeen directeur van het CBR. Een fantastische ervaring. Mijn kantoor zit letterlijk boven onze bedrijfsvoering. Elke dag zie ik het lief en leed dat komt kijken bij het doen van een rijexamen. De helft zakt en de helft slaagt. Grappend zeg ik wel eens dat wanneer je bij het CBR werkt, je moet houden van de benzinelucht van examenauto’s en de zweetgeur van kandidaten.

Alexander Pechtold is algemeen directeur van het CBR. Van 2006 tot 2018 was hij fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.

Maar soms denk ik met enig schaamrood terug aan mijn jaren in de Tweede Kamer. Vaak heb ik meegestemd met de vele goedbedoelde moties. De Tweede Kamer kan moties aannemen om de regering ergens toe te bewegen, ze kunnen een sterk politiek signaal zijn. Maar vaak gingen ze over de details van de uitvoering van het beleid. Hielp dat nou? Want wat wist ik eigenlijk van al die uitvoerende instanties van de overheid?

Zelf spreek ik nu liever van publieke dienstverleners. Honderden zijn er daarvan. Van de Belastingdienst tot het Kadaster en van het UWV, de Dienst Justitiële Inrichting tot inderdaad het CBR. Zelfstandige bestuursorganen, agentschappen of directoraten van ministeries. Niet altijd even bekend.

Geen interesse in briefings

Sinds mijn aantreden bij het CBR probeer ik Kamerleden te interesseren voor een werkbezoek. Een aanbod namens vier uitvoerders van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Rijkswaterstaat, ProRail, RDW en CBR) om na de verkiezingen een gecombineerd kennismakingsbezoek af te leggen leverde twee aanmeldingen op. En voorafgaand aan Kamerdebatten bieden wij geregeld een technische briefing aan. Tevergeefs. Afgelopen week werd wederom een voorgestelde technische briefing niet geagendeerd, omdat er een harde ondergrens blijkt te zijn van vier (van de inmiddels twintig) fracties. Die werd niet gehaald.

Volgende week vergadert de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Met enige vrees zie ik dat tegemoet. Ongetwijfeld komen de wachttijden bij het CBR aan bod. De oorzaken daarvan liggen dit keer (gelukkig) niet bij het CBR maar in de buitenwereld. Na in totaal vijf maanden coronalockdown en bijna 800.000 niet uitgevoerde examenmomenten kregen we het toch voor elkaar de wachttijden in 2021 beperkt te houden. Maar het hoge ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt voor nieuwe examinatoren spelen ons nu flink parten. Ongetwijfeld zullen er tijdens het debat hierover veel vragen worden gesteld aan de minister. Die betrokkenheid is mooi. En begrijp me goed, de Kamer staat het volledig vrij om in tijden van crisis vragen te stellen over onze aanpak. Uiteraard. Maar ik vermoed dat veel vragen te voorkomen waren geweest als er eerder en vaker contact was geweest tussen de Kamerleden en mijn organisatie.

Lees ook: Als Renske Leijten appt welke kritiek op de Kamer zij niet meer wil horen

Wij weten wel ‘hoe’

Waarom deze publieke hartenkreet? Er wordt sinds de Toeslagenaffaire veel gesproken en geschreven over de menselijke maat van de uitvoerende overheidsorganisaties. En terecht. Ook ik ben gehoord door de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties onder leiding van inmiddels oud-Kamerlid André Bosman. Het rapport met scherpe conclusies, die ook naar de rol van de politiek zelf wijzen, is onlangs, ruim een jaar na de presentatie, eindelijk in de Kamer behandeld. Maar wat verandert er daadwerkelijk? Praten over een nieuwe bestuurscultuur is belangrijk, maar beter: handel ernaar. Bepaal als politiek ‘wat’ er moet gebeuren, laat de uitvoering aangeven ‘hoe’ dat het beste kan.

Bij het CBR werken zo’n 1.800 toegewijde professionals. We nemen jaarlijks 1,5 miljoen examens af en hebben alle kennis in huis. Praat meer mét ons en minder over ons. Laat ons vertellen hoe we burgers in de knel kunnen helpen, hoe wij denken de wachtlijsten op te lossen, maar ook hoe wij werken aan innovatie en de examinering van de toekomst. Nodig ons uit, of kom een keer op werkbezoek in Rijswijk of op een van de andere 53 CBR-locaties. Met veel plezier regel ik alsnog een bustour voor Kamerleden langs ‘de uitvoering’.

Als oud-politicus is het voor mij misschien makkelijker om aan een podium te komen, maar ik weet zeker dat ik dit schrijf namens vele publieke dienst-verleners in Nederland.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven