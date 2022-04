Kabinet wil Rijksbegroting in voorjaar delen, in plaats van op Prinsjesdag

Als het aan het kabinet ligt worden begrotingsvoorstellen voor het lopende jaar en volgende jaren voortaan in het voorjaar gepresenteerd, zodat de Tweede Kamer meer tijd heeft om zich in de plannen te verdiepen. Dat schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wil het kabinet „fiscale voornemens” eerder bekendmaken.

Iedere derde dinsdag van september presenteert de regering, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, de Rijksbegroting en het Belastingplan. Vanaf dat moment heeft het parlement ongeveer drie maanden de tijd om zich over alle begrotingsplannen te buigen. Veel te kort, aldus de Raad van State en een speciale studiegroep. Het grondwettelijke budgetrecht van de Tweede Kamer komt daardoor onder druk te staan.

De Raad van State stelde vorig jaar dan ook voor om de Rijksbegroting voortaan in het voorjaar in te dienen, zodat de Tweede Kamer meer tijd heeft voor voor bestudering van de begrotingsplannen. Het demissionaire kabinet-Rutte III zegde afgelopen oktober tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen toe om te studeren op dit voorstel.

Voorkeursvariant

Het kabinet-Rutte IV heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat in het voorjaar niet alleen beleidsplannen aan de uitgavenkant zullen worden gedeeld (zoals dat altijd gaat), maar ook dat „op hoofdlijnen” plannen over de inkomsten worden gedeeld (waar doorgaans in augustus over wordt besloten). Kaag schrijft in de brief dat het kabinet drie varianten voor het begrotingsproces en twee voor het Belastingplan in kaart heeft gebracht, maar dat een duidelijke voorkeur bestaat voor een „meerjarige Voorjaarsnota”.

De Voorjaarsnota moet op uiterlijk 1 juni worden gepresenteerd. Normaal gesproken worden in deze nota alleen besluiten meegenomen voor het lopende jaar. De nota waar nu aan wordt gewerkt zal van iets andere aard zijn: niet alleen begrotingsplannen voor het lopende jaar, maar ook voor de jaren erna zullen in de komende nota te lezen zijn. In augustus wordt vervolgens „een update” van de eerder gedeelde besluitvorming gedeeld. Deze ziet toe op de koopkracht van Nederlanders op basis van een raming van het Centraal Planbureau.

Verder moet het zogenoemde Belastingplan — een overzicht van belastingwetten die gewijzigd moeten worden — eerder bekend worden gemaakt middels een brief in het voorjaar. Ook dit moet de Kamer meer tijd geven om zich te beraden op de voorgenomen belastingwijzigingen. Dit alles beoogt versterking van het grondwettelijke budgetrecht van de Tweede Kamer, zo stelt Kaag.

Het kabinet ziet twee nadelen: op Prinsjesdag wordt „minder nieuws bekendgemaakt” en „het karakter” van de Troonrede verandert, aangezien het parlement dan al heeft gedebatteerd over de beleidsplannen. Een woordvoerder van Financiën laat desgevraagd aan NRC weten dat het kabinet nog in gesprek wil met de Tweede Kamer over de gemaakte voorstellen die toezien op de verbetering van het begrotingsproces. Ook volgt er nog een evaluatie van de werkwijze die voor de huidige Voorjaarsnota wordt gevolgd.