Ingrijpen bij ruzie op straat helpt

Het is één over tien ‘s avonds en Mike wil nog even snel iets kopen bij de supermarkt in Amsterdam-Oost. Alleen: die is nét gesloten. Een beveiliger komt voor hem staan en maakt duidelijk dat hij er niet meer in komt. Mike wordt boos, de beveiliger ook. Er wordt met vingers gepriemd, geduwd en getrokken. Er valt een klap. Maar uiteindelijk komen beide mannen tot bedaren – dankzij herhaaldelijk ingrijpen van omstanders.

Dagenlang bekeek socioloog Peter Ejbye-Ernst de videobeelden van deze confrontatie, die een minuut of vijf duurde – soms seconde voor seconde. Woensdag promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over het ingrijpen door omstanders bij straatruzies in Amsterdam. Zijn conclusie: interventies hebben absoluut nut. In de meeste gevallen leiden ze tot het voorkomen of beëindigen van geweld.

Ingrijpen bij geweld heeft geen goede naam: veel mensen denken dat vrede proberen te stichten bij andermans conflicten contraproductief is – en bovendien levensgevaarlijk. Denk aan het lot van bekende ‘zinloos geweld’-slachtoffers als Joes Kloppenburg en Meindert Tjoelker, die respectievelijk in 1996 in Amsterdam en in 1997 in Leeuwarden om het leven kwamen na hun reactie op een incident op straat. Ook wordt aangenomen dat de meeste mensen niets doen bij geweld in de publieke ruimte.

Derde partij

Een studie uit 2020, ook gebaseerd op camerabeelden, constateerde al dat dit ‘omstandereffect’ (hoe meer omstanders, hoe kleiner de kans op ingrijpen) het onderzoek naar straatgeweld jarenlang onterecht heeft gedomineerd. In negen van de tien gevallen, zo zagen de auteurs, probeert een ‘derde partij’ het conflict op straat te sussen.

Ejbye-Ernst, ook verbonden aan het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), heeft nu ontdekt dat die interventies vaak ook succesvol zijn. Uit camerabeelden van de Amsterdamse politie selecteerde hij 165 situaties waarin mensen op straat met elkaar in conflict raakten en fysiek geweld op de loer lag. Veel uitgaansruzies, maar bijvoorbeeld ook een conflict rond iemand wiens scooter geraakt werd door een rolkoffer. Of de supermarktruzie rond ‘Mike’ – de naam verzon Ejbye-Ernst voor de leesbaarheid.

Na een gedetailleerde analyse van de beelden en het lezen van stapels politierapporten concludeerde Ejbye-Ernst dat de bemoeienis van voorbijgangers in zes op de tien gevallen leidt tot het beëindigen of voorkomen van geweld.

Er bestaat, zegt Ejbye-Ernst, veel onderzoek naar waarom mensen wel of niet ingrijpen bij geweld. Ook is er vaak gekeken naar wie geneigd is om in te grijpen en wie niet. Maar over hoe mensen interveniëren, is eigenlijk nauwelijks iets bekend. Die wetenschappelijke leemte wil hij met zijn proefschrift vullen.

De ideale interventie bij een straatruzie bestaat uit drie fases, zo zag Ejbye-Ernst. Stap één: je afkeuring laten blijken. „Mensen spreken de agressor aan of maken afkeurende bewegingen met hun handen. Soms is dit al genoeg om een einde te maken aan het conflict. Een voordeel is ook dat je andere omstanders attendeert op wat er gebeurt.”

Werkt roepen of gesticuleren niet, dan is een fysieke interventie nodig. „De twee partijen uit elkaar halen, proberen oogcontact te verhinderen, zorgen dat ze op afstand geraken van elkaar.” Lijfelijk tussenbeide komen, zag Ejbye-Ernst, werkt zeker in de helft van de gevallen.

Is het eenmaal gelukt om de strijdende partijen te scheiden, dan volgt stap drie: kalmeren. „Je ziet dat mensen over hun gezicht worden geaaid, of over hun schouders. Afleiding werkt ook goed, zoals iemand een sigaret aanbieden.”

‘Empathie werkt, ook op straat’

Vaak zijn er meerdere mensen betrokken bij het sussen van een straatconflict, zag Ejbye-Ernst. In het ideale geval werken die samen – zoals bij de supermarktruzie met ‘Mike’. „De omstanders begonnen elkaar te coachen. De een maande de ander tot rust, even later was dat omgekeerd.”

Dat de ‘derde partij’ geen van beide kemphanen kent, is geen nadeel – integendeel. „Uit onderzoek dat ik eerder deed met collega’s blijkt dat ingrijpen door een bekende van een van de partijen riskanter is. Je loopt een grotere kans om partij te worden in het conflict. Als buitenstaander heb je een andere positie.”

Een andere opmerkelijk bevinding van Ejbye-Ernst: de ‘derde partij’ richt zijn aandacht meestal op de meest agressieve van de twee. Logisch, maar ook gevaarlijk. „Toch gebeurt het. Mensen zijn echt dapper.”

Zijn onderzoek deed hem „het vertrouwen in de mensheid herwinnen”, zegt Ejbye-Ernst. „Mensen stappen van hun fiets om iemand te hulp te schieten die ze niet kennen. Met gevaar voor hun eigen gezondheid. Iedere keer als ik het zie, ben ik weer onder de indruk.”

Het succes van interventies bij straatgevechten toont ook het ongelijk van somberaars over de huidige maatschappij, vindt Ejbye-Ernst. „Er wordt veel gepraat over verval van normen en waarden, dat mensen in de stad elkaar niet meer kennen en vertrouwen. Maar mijn beelden lieten zien: empathie werkt, ook op straat.”