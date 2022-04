In een hobbelig PSV-jaar vervliegt vlak voor tijd de hoop op Europees succes

De meer dan vijftig duels dit seizoen waren een uitgebreide voorbereiding geweest op de wedstrijd deze donderdag, zei PSV-trainer Roger Schmidt voorafgaand aan het duel met Leicester City. Die voorbereiding, in combinatie met de internationale ervaring die zijn ploeg de afgelopen jaren had opgedaan, gaf de Duitser vertrouwen op een goede afloop. Een helft lang, misschien wel zestig minuten, leek dat geloof donderdag terecht. Maar in het laatste kwartier kwam de Eindhovense club toch te kort. De kwartfinale als eindstation voor PSV in de Conference League, het derde Europese niveau.

Lang lijkt Leicester City, de huidige nummer tien van de Engelse Premier League, onmachtig. Schmidt had de defensieve kwaliteiten van de tegenstander voor het duel nog geprezen, zeker na de 0-0 in Leicester van een week geleden. Maar net als in dat duel, brengt het team van manager Brendan Rodgers in de eerste helft in Eindhoven haast niets.

Niet onlogisch is het dat Brits balverlies het doelpunt van PSV inleidt. Zomaar een bal in de voeten bij een PSV-speler, de juiste voeten ook nog. Die van Mario Götze, deze wedstrijd lange tijd op dreef. Met de juiste snelheid geeft de Duitser de bal mee aan spits Eran Zahavi, die hij in zijn rug al heeft horen vertrekken. De Israëlier kan de bal teruggeven aan Götze, moet dat misschien wel doen. Zahavi besluit in de split second die zijn balbezit duurt anders. Toch een schot. Een teen van een verdediger maakt de verrassing voor Leicester-doelman Kasper Schmeichel compleet.

Eerste kwartfinale sinds 2011

PSV op voorsprong, terecht ook. Dat in een vol Philips Stadion, in de eerste Europese kwartfinale voor PSV sinds het seizoen 2010-2011. Toen werd de Eindhovense club in de strijd om de Uefa Cup, de voorloper van de Europa League, over twee duels uitgeschakeld door Benfica uit Portugal.

Leicester toont de eerste helft slechts zelden een teken van leven. Alleen een gekraakt schot van James Maddison, dat door Jordan Teze van de lijn wordt gehaald, brengt PSV-fans enige schrik.

Het was geen aanloop zonder hobbels, de tocht die PSV aflegde naar de kwartfinale van de Conference League. Een goede weerspiegeling van het huidige seizoen, zei Schmidt in een interview met tv-zender Veronica vlak voor het duel. Hij doelde ook op de zware blessure van Olivier Boscagli, waardoor de Fransman maanden is uitgeschakeld. Een cruciale speler was hij dit seizoen, vond Schmidt.

De trainer moest er zijn opstelling tegen Leicester door omgooien. Het kan een geluk zijn dat de Duitser heeft laten zien daar geen problemen mee te hebben. Meer dan eens verraste Schmidt in de afgelopen twee seizoenen. Soms met zijn basisopstelling, door belangrijke spelers te passeren, vaker nog door wissels tijdens een duel zelf.

Meest recent is de keeperswissel. Ook tegen Leicester City stond de Zwitser Yvon Mvogo in het doel en niet Joël Drommel. Die werd geslachtofferd na een zeer matig optreden tegen FC Twente. Ook Schmidt, die PSV na dit seizoen verlaat, was op zoek naar zekerheid in de belangrijkste fase van het seizoen.

Een blauwdruk van het seizoen

De Duitser zal hopen dat de wedstrijd van donderdag in dat opzicht niet volledig een blauwdruk zal zijn van het seizoen 2021-2022. Juist in de cruciale fase van het duel met Leicester lukt het PSV niet om door te drukken.

De Engelse ploeg komt weliswaar sterker de kleedkamer uit, maar dat resulteert tot de zeventigste minuut vooral in afstandsschoten. PSV hoeft niet te vrezen, de grootste kans op de 2-0 moet dan nog komen. Maar de verder goed spelende Ibrahim Sangaré is een kwartier voor tijd te onrustig voor doelman Schmeichel. Een vangbal voor een fan, de kans om de wedstrijd in het slot te gooien is verkeken.

Het blijkt de olie te zijn die op het Leicester-vuur ontbrak. Na de misser van Sangaré toont de Engelse ploeg kracht. Meer beweging, dynamiek, snellere aanvallen. De eerste over de rechterflank is PSV al te machtig.

Het geloof ebt na de 1-1 van James Maddison snel weg. PSV komt er niet meer uit, Leicester schakelt bij. Twee minuten voor tijd redt Mvogo eerst nog op een inzet van de ingevallen spits Patson Daka, de rebound van Ricardo Pereyra is hem en zijn verdediging te machtig.

Een klap is het voor PSV, de uitschakeling. Eén die het team van trainer Schmidt snel te boven zal moeten komen. In de strijd om de landstitel liep PSV eerder deze maand tegen lelijk puntverlies aan bij FC Twente. Daardoor is de achterstand op koploper Ajax met vijf duels te gaan vier punten.

Zondag wacht in De Kuip in Rotterdam daardoor misschien wel het meest cruciale duel van het seizoen. In de bekerfinale tegen Ajax moet PSV laten zien dat de 52 voorgaande wedstrijden een meer dan nuttige voorbereiding zijn geweest.