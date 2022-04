Hoe premier Modi erin slaagde om India grondig te ‘hindoeïseren’

Het mag een klein wonder heten dat de Indiase democratie het al bijna 75 jaar uitzingt op een continent waar die staatsvorm verder meestal met een lantaarntje was te zoeken en nog altijd niet floreert. Volmaakt was die Indiase democratie weliswaar nooit maar onder de huidige hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi kalft ook die in hoog tempo af. Freedom House, een Amerikaanse organisatie die de stand op dit terrein bijhoudt, constateerde vorig jaar al dat van de 25 volkrijkste democratieën van de wereld die in India (met zijn 1,4 miljard mensen) het hardst achteruit is gehold.

Wat een decennium geleden ondenkbaar was, is nu gewoon. Boekhandels die kritische boeken over Modi en zijn partij niet meer openlijk durven aanbieden uit angst voor represailles van militante hindoes. Academici die ontslag riskeren omdat ze wat over Modi hebben gezegd en worden vervangen door Modi-gezinden. Moslims die met koeien onderweg zijn en gelyncht worden door fanatieke hindoe-activisten. Moslims en hindoes in de grootste deelstaat Uttar Pradesh (in handen van Modi’s BJP) die wettelijk niet langer ongehinderd met elkaar mogen trouwen. Ook christenen hebben het onder Modi zwaarder te verduren dan voorheen. Van politie of rechters hoeven slachtoffers van geweld weinig steun te verwachten. Die zijn er in de praktijk vaak alleen nog om hindoes bij te staan.

De verwording van de Indiase democratie heeft in het Westen minder aandacht gekregen dan ze verdient. Gelukkig heeft de Franse India-specialist Christophe Jaffrelot, verbonden aan Sciences Po in Parijs en aan King’s College in Londen, er nu een uitstekend boek aan gewijd. Messcherp analyseert hij in Modi’s India dit proces, dat deels samenhangt met de persoon van Modi, deels met de conservatieve hindoe-ideologie van zijn BJP-partij en ten slotte ook met het populisme, de methode die Modi en de zijnen hanteren om India aan zich te onderwerpen. Als het aan hen ligt voorgoed.

Joodse staat

Nieuw zijn de ideeën van Modi en de BJP niet en evenmin allemaal van eigen bodem. Zo vormde het Israëlische model van de Joodse staat, waarbij de Joodse religie meer rechten worden toegekend dan andere, een belangrijke bron van inspiratie voor de hindoe-nationalisten. Net als in Israël streven Modi en de zijnen volgens Jaffrelot een systeem na dat hij aanduidt als ‘etnische democratie’, waarbij één groep het helemaal voor het zeggen heeft. In dit geval de hindoes.

De BJP (Bharatiya Janata Party), opgericht in 1980, was tot Modi’s komst vooral een partij van de hogere hindoekasten. Minder aanhang had ze onder de lagere kasten, die zich achtergesteld voelden. Modi bracht daarin verandering. Anders dan eerdere BJP-leiders behoort hij tot een lage kaste. Zijn vader dreef een theestalletje. Graag koketteert Modi daar nog mee en hij houdt er ook nog altijd een volkse stijl op na, die miljoenen hindoes uit de lagere kasten het gevoel geeft dat Modi een van hen is.

Voor oude Brahmanen was het slikken, zo’n ‘plebejer’ aan het hoofd van hun partij. Maar steunend op zijn electorale successen in Gujarat, zijn thuisstaat, en een enorm netwerk van loyale, veelal jonge medewerkers wist Modi hun verzet te breken. ‘Modi kon goed overweg met deze jongeren en de mensen in het algemeen omdat hij zich voor kon doen als slachtoffer zoals zij en tegelijkertijd als een superheld’, schrijft Jaffrelot.

Het legde de partij geen windeieren. In 2014 won de BJP voor het eerst een absolute meerderheid en in 2019 herhaalde ze dat kunststukje, met een nog ruimere meerderheid. Elke regeringspartij probeert natuurlijk een stempel op het land te drukken maar Jaffrelot laat overtuigend zien dat de BJP daarin veel verder ging dan gebruikelijk. Haar doel was de samenleving voor altijd grondig te ‘hindoeïseren’ en een keurslijf van conservatieve hindoe-waarden op te leggen.

Dit gebeurde deels door zich af te zetten tegen ‘de ander’, zoals Jaffrelot het noemt, met name moslims. Voor Modi een beproefd recept. Hij deed het al als deelstaatpremier in Gujarat in 2002, toen hij geen vinger uitstak om te voorkomen dat vele honderden moslims werden gedood tijdens een pogrom van hindoes tegen moslims uit wraak over een eerdere botsing tussen hindoes en moslims die 59 hindoepelgrims het leven had gekost.

Fascistische trekjes

De BJP werkt nauw samen met de RSS, een al bijna honderd jaar oude beweging van radicale hindoes. Modi zelf werd er op jonge leeftijd lid van. De RSS-denkbeelden rieken soms naar fascisme. Zo beschouwen RSS’ers moslims als inferieure indringers in hun land, die door hun vermeende agressie en hoge kindertal op den duur een bedreiging vormen voor hindoes. Dat lijkt ver gezocht. Volgens de census van 2021 bestaat 80 procent van de bevolking uit hindoes, tegen ruim 14 procent moslims en 2,3 procent christenen. Jaffrelot schrijft deze opstelling toe aan ‘een minderwaardigheidscomplex’ bij hindoes dat teruggaat tot de koloniale Britse tijd.

De autonomie voor het vooral door moslims bewoonde Jammu en Kashmir, die er formeel nog gold, trok Modi in 2019 in. Bovendien voerde hij een wet in die moslimmigranten expliciet uitsloot van naturalisatie. Aanhangers van andere religies konden wel de Indiase nationaliteit krijgen. Dit was een flagrante schending van de grondwet, die gelijkheid aan allen garandeert, ongeacht hun geloof.

De BJP heeft ook nog de Bajrang Dal achter de hand, een militie-achtige organisatie van jonge, vaak werkloze hindoes uit de lagere kasten die op zoek zijn naar een doel in het leven. Ze fungeren in de praktijk vaak als Modi’s stoottroepen bij de hindoeïsering en knappen het vuile werk op met fysieke aanvallen op tegenstanders. Politie en justitie laten hen meestal ongestoord hun gang gaan.

Lees ook: Radicale priester in India is rijzende ster in Modi’s BJP

Weinig illustreert de omslag die zich in India heeft voltrokken zozeer als het feit dat in BJP-kringen velen de moordenaar van Mahatma Gandhi, voor eerdere generaties een vader des vaderlands, nu vaak openlijk als een held beschouwen. De moordenaar, Nathuram Godse, was een radicale hindoe.

Veel meer dan voorgaande regeringen zet de BJP de instituties naar haar hand door systematisch overtuigde BJP’ers op sleutelfuncties te benoemen. Van inlichtingendiensten tot het Hooggerechtshof, dat decennia lang een steunpilaar vormde voor de rechtsorde in het land. Van politiecommissarissen tot de voorzitter van de kiescommissie. Vroeger durfden deze organisaties de regering zo nodig best op de vingers te tikken, maar na 2014 werd dat steeds zeldzamer. Ook liet Modi het parlement steeds meer links liggen.

De premier won de steun van miljoenen arme hindoes met de belofte hun welvaart te brengen en door zich als een van hen te presenteren. De programma’s die hij opzette vergrootten echter niet zozeer hun welvaart als wel hun eigendunk. Zo startte hij een campagne om wc’s in arme buurten te krijgen maar verzuimde het waterprobleem van veel armen aan te pakken. Hij liet bankrekeningen voor armen openen maar meer toegang tot krediet bij banken kregen ze niet.

Arme boeren

Dit soort maatregelen bezorgden armen het gevoel dat ze serieus werden genomen maar op de wereldhongerindex zakte India onder Modi juist enkele plaatsen op de ladder. De belangen van arme boeren, zo laat Jaffrelot zien, maakte Modi systematisch ondergeschikt aan die van de stedelijke bevolking waar het merendeel van zijn eigen aanhang zit. Grote bedrijven, die de BJP vaak gul steunen, kunnen op privileges rekenen. Onder Modi werden de rijken rijker.

Met een combinatie van intimidatie en financiële gunsten verlamde de regering-Modi ook de Indiase media goeddeels als tegenkracht. Het vergt steeds meer moed om kritische artikelen over Modi te publiceren. Op de internationale lijst van persvrijheid is India naar plaats 142 gezakt, van de 180. Een andere voor de hand liggende tegenkracht, de politieke oppositie, raakte onder Modi verder in verval. De Congrespartij, die maar geen afscheid kan nemen van de Nehru/Gandhi-dynastie, weet geen vuist meer te maken, zoals deze maand ook weer bleek bij de verkiezingen in Uttar Pradesh. Zo heeft Modi steeds meer vrij spel.

Soms schiet Jaffrelot door met zijn kritiek. Zo verwijt hij de BJP alle regeringsdaden als Modi’s persoonlijke verdiensten te presenteren, iets wat leiders over de hele wereld doen en de democratie ook niet per se hoeft te ondermijnen. Niettemin is Jaffrelots frustratie te begrijpen. Modi’s ondermijning van de Indiase democratie, die moslims en christenen tot tweederangsburgers reduceert, snijdt immers elke rechtgeaarde democraat door de ziel.



Christophe Jaffrelot: Modi’s India. Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy. Princeton University Press, 656 blz. € 35,99 Modi’s India. Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy. Princeton University Press, 656 blz. € 35,99 ●●●●●

