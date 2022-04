‘Het is de taak van de intellectueel om moedig te zijn’

‘Zeg, ik heb een vraag.” De Duitse filosoof en schrijver Wolfram Eilenberger zit in de zonovergoten tuin van het Goethe Instituut in Amsterdam. Het interview over Het vuur van de vrijheid, zijn nieuwe boek waarin hij de levens van Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand en Simone Weil beschrijft, loopt bijna ten einde als hij ineens de rollen omdraait. „Wat denk jij? Heb ik deze vrouwen recht gedaan vanuit mijn mannelijke blik?”

Hij schiet in de lach en, ja, wat vindt hij zelf eigenlijk? „Nou, ik maakte me tijdens het schrijven wel zorgen. In deze tijden kan het gecompliceerd zijn om als man over vrouwen te schrijven. Maar, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het voor deze vier eigenzinnige filosofen niet veel had uitgemaakt, dus misschien moet ik me er ook niet druk om maken.”

Cv

Wolfram Eilenberger (Freiburg im Breisgau, 1972) is filosoof, schrijver en presentator van het tv-programma Sternstunde Philosophie. Van 2011 tot 2017 was hij hoofdredacteur van Philosophie Magazin. Daarvoor werkte hij als columnist voor Die Zeit en Der Tagesspiegel. In 2018 publiceerde hij Het tijdperk van de tovenaars – Het grote decennium van de filosofie, 1919-1929. Zijn nieuwste boek Het vuur van de vrijheid stond op de shortlist van de Tractatus-prijs.



Wolfram Eilenberger: Het vuur van de vrijheid. De nieuwe wereld van Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand en Simone Weil. De Bezige Bij, 400 blz. € 36,99 Het vuur van de vrijheid. De nieuwe wereld van Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand en Simone Weil. De Bezige Bij, 400 blz. € 36,99

Het onderwerp ‘onafhankelijkheid in denken’ is al eerder in het gesprek naar voren gekomen. Het is ook een van de redenen dat Eilenberger zich in Het vuur van de vrijheid richt op deze denkers. „Uiteraard speelt hun vrouwzijn een belangrijke rol. Al is het maar omdat ze behoren tot de eerste groep vrouwelijke filosofen die rond 1930 aan de universiteit afstudeerden. Maar vooral interessant is hoe ze filosofeerden. Ze schreven geen academische stukken met lange voetnoten maar pamfletten, essays, toneelstukken, dagboeken en romans. Deze vrouwen lieten zien dat er meerdere genres zijn waarbinnen je de filosofie kunt beoefenen. Het waren geen academische denkers maar filosofen en activisten die leefden naar hun revolutionaire ideeën. Via hen wilde ik laten zien dat filosofie een radicale activiteit is en radicale consequenties kan hebben.”

In zijn eerdere boek, Het tijdperk van de tovenaars (2018), richtte Eilenberger zich al op vier mannelijke denkers: Wittgenstein, Heidegger, Benjamin en Cassirer. Op een verhalende, inlevende manier – overspringend van het ene personage op het andere – beschreef hij de levensloop van deze denkers die, kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog, een filosofisch antwoord probeerden te formuleren op de desillusie van de massaslachting.

In Het vuur van de vrijheid gebruikt hij dezelfde methode. Dit keer richt hij zich op de periode tussen 1933 en 1943 en beschrijft hij welke uitwerking de dictatuur en terreur van de nazi’s en de communisten, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, hadden op het denken van De Beauvoir, Arendt, Weil en Ayn Rand.

U kiest voor de ‘zwarte periode’ van 1933 tot 1943. Maar waarom eindigt uw boek niet na de oorlog?

„Ik begin in 1933 omdat dit het jaar is dat Hitler aan de macht komt en eindig in 1943 omdat toen al duidelijk was dat de Tweede Wereldoorlog een beslissende fase in zou gaan. Het was geen kwestie meer of Duitsland de oorlog zou verliezen maar hoe het de oorlog zou verliezen. Ik had uiteraard ook voor 1945 kunnen kiezen, maar Simone Weil, toch een beetje de hoofdpersoon in mijn boek, sterft al in 1943. Bovendien vinden in datzelfde jaar de andere filosofen echt hun stem. De eerste roman van De Beauvoir komt uit en Ayn Rand publiceert The Fountainhead. Het leek het me een mooi kader om daarbinnen het verhaal te vertellen.”

In dit boek probeert u wel heel verschillende levens met elkaar te verbinden. Doet u de werkelijkheid daarmee geen geweld aan?

„Zeker. Het is een vorm van biografische geweldpleging, daar kan ik niet omheen. Mijn aanpak kan je ook het beste omschrijven als ‘narratieve non-fictie’. Het is een vorm waarin biografie, geschiedenis en filosofisch denken met elkaar worden verenigd. Binnen dit genre probeer ik recht te doen aan de verschillende hoofdpersonen. Dat is een gecompliceerde taak, zeker omdat het vier ingewikkelde denkers betreft. Maar nogmaals, dit is een literair en geen academisch werk. Ik doe de werkelijkheid geweld aan, maar doe dat ook bewust.”

Toch is uw aanpak ook journalistiek: u bekijkt de geschiedenis en achtergrond van de hoofdpersonen, kruipt bijna in hun lichaam.

„Ja, het is een vorm van ‘belichaamde filosofie’. Daarmee zet ik me af tegen Plato: ik geloof niet dat er eeuwige vragen en antwoorden zijn. Ideeën staan niet op zichzelf maar worden ontwikkeld vanuit de situatie en tijd waarin iemand zich bevindt. Ik hoop dat dit duidelijk wordt via de vier heldinnen in dit boek: er bestaat een nauwe band tussen hun leven en theorieën.”

Kunt u dat uitleggen?

„Alle vier groeiden op in de jaren twintig, een vruchtbare periode met artistieke en politieke vrijheden. Een nieuwe manier van leven leek mogelijk maar ineens, alsof de samenleving terugschrok, kwam daar de tegenaanval. In de jaren dertig ontstonden nieuwe, totalitaire systemen, het dwong deze filosofen om na te gaan denken onder welke voorwaarden ze als individu weer vrij konden zijn.

„Drie van hen waren Joods en moesten hun thuisland achterlaten. Hannah Arendt werd, naar haar gevoel, door haar omgeving tot Jood gemaakt. Ayn Rand ontkent lange tijd haar Joodse afkomst en als Simone Weil onder het Vichyregime geen les meer mag geven, schrijft ze zelfs een brief waarin ze stelt dat ze nooit een Jood is geweest. Wie waren zij dan in de ogen van een ander? En hoe konden ze dan vrij zijn? Dat zijn fundamentele vragen wanneer een samenleving gaat bepalen wie je bent en wat je zou moeten doen. Hoeveel ben je een ander eigenlijk verschuldigd? Dat wordt de centrale kwestie in de jaren dertig.”

Ayn Rand vluchtte uit bolsjewistisch Rusland en vertrok in 1926 naar de Verenigde Staten. In 1943 publiceert ze ‘The Fountainhead’ waarin ze wijst op de gevaren van het socialisme en hartstochtelijk pleit voor individualisme. Welke uitwerking had haar verleden op haar denken?

„Rand meende dat je nooit te veel op anderen moet rekenen. Ze zocht naar een ultieme vorm van onafhankelijkheid en wilde af van de normatieve druk die door de ander kan worden opgelegd. Volgens haar was het niet mogelijk om vrij te zijn met anderen, je kon alleen vrij zijn zonder anderen. Wie de vraag ‘wat denk je van mij?’ een bepalende factor in zijn of haar leven laat zijn, is volgens haar verloren.”

U schrijft dat Rand het kapitalisme ziet als de enige ware vorm van het streven naar vrijheid en zelfbeschikking.

„Ze is tegen het categoriseren van mensen in maatschappelijke groepen. Ze zou nu ook tegen identiteitspolitiek zijn. Wanneer je eenmaal deel uitmaakt van een groep, zal deze je ook beperken in de wijze waarop je kunt handelen en denken. Ze is dan ook een zeer uitgesproken soort feminist. Wat voor haar telt is het zelfstandige denken, en dat pure denken heeft volgens haar geen sekse, het heeft niets met gender te maken.”

Daar denkt De Beauvoir heel anders over.

„Zeker. Ik wil met dit boek ook laten zien dat over grote kwesties als vrijheid en autonomie verschillend gedacht kan worden. Alle vier menen overigens dat liefde heel gevaarlijk kan zijn voor de autonomie. Het kan bevrijden maar ook de eigen ontwikkeling in de weg staan.

„Wanneer bijvoorbeeld Simone de Beauvoir Sartre ontmoet, denkt ze dat ze op geestelijk niveau haar gelijke heeft gevonden. Ze kan daardoor dingen doen, zoals vrij experimenteren in de liefde, die haar vrijheid geven. Terwijl Hannah Arendt het juist gevaarlijk vindt om verliefd te worden, omdat ze zichzelf daarin verliest. Iedereen die weleens verliefd is geweest kent die ervaring: dat je je in het begin heel vrij voelt en tegelijkertijd weer in een nieuwe gevangenis terechtkomt.”

In uw boek krijgt de sociaal-revolutionaire mysticus Simone Weil een centrale rol. Zij werkte in haar korte leven als ongeschoold arbeider in fabrieken, streed in de Spaanse Burgeroorlog en stierf in 1943 aan ziekte en uitputting. Waarom is zij zo belangrijk?

„Weil is de verborgen held van dit boek. Ik beschouw haar als een van de groten van de twintigste eeuw. Ze is ook vergeten omdat ze nergens bij hoorde. Ze was Joods, maar had ook katholieke opvattingen. Ze was links, maar had tegelijkertijd sterke kritiek op links. Ze was een existentialist, maar geloofde er niet in dat je, om echt vrij te zijn, als mens de keuze hebt om je eigen leven vorm te geven.”

Waarom zijn haar ideeën belangrijk?

„We zouden echt nu naar haar moeten luisteren. In 1930 kaartte Weil problemen aan waar we nog steeds mee worstelen. Ze schreef over de nutteloosheid en leegheid van de moderne arbeid en over hoe mensen zich vervreemd kunnen voelen van hun werk. En ze dacht veel na over oorlog en vrede. Ze beschrijft bijvoorbeeld de mentale toestand waarin je terechtkomt tijdens een oorlogssituatie en stelt dat in sommige gevallen, wanneer de vijand de reïncarnatie van het kwaad is, het te rechtvaardigen valt de vijand te doden. Maar, zo waarschuwt ze, een volk moet niet gaan denken zoals de vijand denkt. Dat schreef ze toen de Duitsers in 1940 Frankrijk binnenvielen: we moeten onszelf verdedigen, maar niet op dezelfde manier als we worden aanvallen, anders hebben we de oorlog bij voorbaat al verloren.”

En als we nu naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kijken?

„Het gemak waarmee het Westen de keuze maakt om weer te militariseren vind ik stuitend. Dat is precies die dynamiek waar Weil op wijst. Als Poetin van het Westen weer een gemilitariseerde zone maakt, dan heeft hij al gewonnen omdat we daarmee worden zoals hij.”

Wat zou dan de ideale houding zijn?

„Weil zou in ieder geval al de grens zijn overgestoken om mensen in Marioepol te helpen. Wat dat betreft zou zij zeggen dat het eerste slachtoffer in oorlog niet de waarheid is, maar de wil om een verschil te maken. Daarnaast ziet ze het ook als de taak van de intellectueel om direct en moedig te zijn en te praten over de dingen waar we het liever niet over hebben. Duidelijk maken dat dit soort oorlogen gebaseerd zijn op totaal lege concepten – zoals nationaliteit of fascisme – is een activiteit die volgens haar ook mensenlevens kan redden. Filosoferen kan een vorm van interventie zijn. Je moet je actief mengen in het debat.”

Geldt dat ook voor de drie anderen? Is hun filosofie activistisch?

„Ja, dat vind ik wel. Alle vier tonen existentiële moed door zich vrij te uiten maar ze zijn ook daadwerkelijk activist. Rand maakt deel uit van een politieke beweging, Arendt helpt de vluchtelingen in Parijs, Simone Weil neemt deel aan de Spaanse Burgeroorlog en helpt vluchtelingen. Kant noemde dat al een vereiste voor de filosoof: de moed hebben om je verstand te gebruiken. Deze vier vrouwen laten zien dat je zelfs in de meest donkere perioden filosofie kunt blijven beoefenen. Het kan de duisternis overwinnen.”

