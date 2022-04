Gps-gegevens wijzen op groeiend botsrisico voor Europese trekvogels

Onderweg tussen hun broed- en overwinteringsgebieden komen Europese broedvogels steeds meer obstakels tegen. Op maar liefst 14 procent van hun route over land lopen ze risico op een botsing met een windturbine, op 9 procent van de route zijn het hoogspanningskabels die een gevaar vormen. En die energie-infrastructuur zal tot 2050 nog eens een factor vijf intensiever worden. Dat schrijft een groot internationaal onderzoeksteam deze week in het Journal of Applied Ecology.

De onderzoekers uit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Rusland, Duitsland, Nederland en Israël legden 65 studies bij elkaar die grote trekvogels hadden gevolgd met gps-trackers. Het ging om bijna 1.500 individuen van 27 vogelsoorten, waaronder roofvogels, watervogels en ooievaars. Zij vliegen langs twee hoofdroutes: een westelijke, van Noordwest- en Centraal-Europa via het Iberisch Schiereiland richting West-Afrika; en een oostelijke, van Oost-Europa via de Zwarte en de Rode Zee naar Oost-Afrika. Op beide routes zijn er talrijke hotspots van botsingsgevaar, vooral in ‘flessenhalzen’ zoals de Straat van Gibraltar, de Bosporus en de Sinaï, maar ook bijvoorbeeld in de noordelijke Alpen en de Franse Rivièra.

Kwetsbaarheidskaarten

De gps-data verraden niet alleen waar de vogels langs vlogen, maar ook op welke hoogte. Zo konden de onderzoekers voor elke soort in kaart brengen waar de vogels binnen bereik van windmolenwieken vlogen (op 15 tot 135 meter hoogte) of ter hoogte van hoogspanningskabels (10 tot 60 meter hoog). Die informatie combineerden ze met de locaties van windmolens en hoogspanningsleidingen. Dat leverde ‘kwetsbaarheidskaarten’ op, die de genoemde hotspots laten zien.

Voor elke soort rolde daar een eigen kwetsbaarheid uit, die van plek tot plek verschilt. Maar sommige soorten bleken overál langs hun route precies op windmolen- of hoogspanningshoogte te vliegen. Dat gold bijvoorbeeld voor de oehoe, keizerarend, wilde zwaan, kolgans, lepelaar, kraanvogel en ooievaar.

„Voor het eerst is er voor dit doel nu een hele berg gps-data bij elkaar gevoegd, van allerlei soorten trekvogels uit allerlei studies”, zegt Willem Bouten, hoogleraar computationele geo-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam, die meedeed aan de studie. „Juist nu wordt dat steeds relevanter, omdat er zo ongelooflijk veel windparken en hoogspanningskabels bij komen.”

Bouten legde zelf de basis voor UvA-BiTS (Bird Tracking System), een grootschalig project dat gegevens verzamelt over de vliegbewegingen van vogels in tijd en ruimte. Voor de internationale studie hielp hij mee bij het bijeenbrengen van de databases. „Het initiatief begon klein, maar breidde zich uit als een olievlek”, vertelt Bouten. „Nu hebben we een dataset waarmee je ook echt kunt zien wanneer vogels door windparken vliegen.”

Geen simpele boodschap

Bouten is niet verbaasd dat de vogels onderweg zo veel gevaarlijke hotspots tegenkomen. „Maar nu zien we voor het eerst de hele kaart, en ook kwantitatief onderbouwd”, zegt hij. „Eigenlijk zouden we ook nog meer soorten willen volgen. Dit onderzoek is wat mij betreft vooral methodologisch belangrijk: we laten zien dat het goed is dat je al die data bij elkaar brengt en dat er dan zo’n duidelijke conclusie uit volgt.”

Die conclusie is simpel, aldus het artikel: houd rekening met vogeltrekroutes bij de planning van energie-infrastructuur. „Maar dat is niet zo’n simpele boodschap”, merkt Bouten op. „Vogels maken in bergachtige gebieden gebruik van wind, maar dat zijn ook de plekken waar bedrijven graag turbines plaatsen. Het gaat altijd om een belangenafweging.”

Ook in Nederland spelen dat soort afwegingen, merkt Bouten op. Daar zijn gebieden, zoals de Veluwe, expres zonder windmolenparken. En er zijn windmolenparken met een vogeldetectiesysteem, dat de wieken snel kan stilzetten als er een grote vogel aankomt. „Zo helpen ecologische kennis en nieuwe techniek bij de transitie naar duurzame energie. Met deze data weten we waar extra voorzichtigheid is geboden.”