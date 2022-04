Feyenoord door naar halve finale in de Conference League

Feyenoord heeft de laatste vier bereikt in de Conference League. In Praag werd Slavia Praag met 1-3 verslagen nadat het eerste duel in 3-3 was geëindigd. Cyriel Dessers (2x) en Luis Sinisterra scoorden, de laatste viel geblesseerd uit.

Dessers opende de score al in de 2de minuut. Orkun Kökçü mocht zich aanrekenen dat Slavia in de 14de minuut op gelijke hoogte kwam. De international van Turkije speelde de bal veel te zacht terug richting zijn doelman. Ibrahim Traoré schatte de situatie goed in en kon vervolgens eenvoudig scoren. Dessers scoorde in de 59e minuut opnieuw, na een enorme blunder van doelman Aleš Mandous van Slavia Praag. Luis Sinisterra tekende in de 78e minuut voor de 1-3.

Na de zege in Praag wordt Olympique Marseille in de halve finale de laatste hindernis op weg naar de eindstrijd van 25 mei in Tirana. Feyenoord ontvangt de Fransen op 28 april. De return staat voor een week later op de agenda. De andere halve finale gaat tussen AS Roma en Leicester City.