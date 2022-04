Elon Musk brengt ‘eenmalig’ bod van 43 miljard dollar uit op Twitter

Techondernemer Elon Musk brengt een vijandig bod uit op sociaalberichtennetwerk Twitter. De topman van Tesla en SpaceX had de afgelopen maanden al een aandeel van ruim 9 procent vergaard in Twitter. Donderdag maakte hij bekend de rest van het bedrijf te willen kopen voor een bedrag van 54,20 dollar per aandeel – 43 miljard dollar (39,4 miljard euro) in totaal.

Musk wil Twitter van de beurs halen en als privaat bedrijf bestieren. Zijn bod ligt 38 procent boven de waarde van verleden week, toen Musk zijn belang in Twitter openbaar maakte. Musk zegt dat het zijn „best and final” bod is. Als de vijandelijke overname niet lukt, zal hij zijn huidige aandeel van 9,2 procent waarschijnlijk verkopen. Het is de vraag of aandeelhouders akkoord gaan; Twitter was vorig jaar nog 70 dollar per aandeel waard.

Musk, die zelf 81 miljoen Twitter-volgers heeft, ergerde zich al een tijdje publiekelijk aan de manier waarop Twitter volgens hem de vrijheid van meningsuiting beperkt. Hij bestookt de leiding van Twitter al een tijdje met ongevraagde adviezen.

Lees ook deze column: Elon Musk wil zijn muilkorf kwijt

Zelf ziet de topman – met een geschat vermogen van 260 miljard dollar tevens rijkste persoon op aarde – zich gedwarsboomd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Hij raakte verwikkeld in een conflict over speculatie via Twitter-berichten. Met suggestieve tweets manipuleerde hij de koers van Tesla. Musk mag niet meer lukraak koersgevoelige informatie over zijn bedrijven twitteren, hij moet zulke berichten eerst voorleggen aan een onafhankelijke advocaat.

Musk kocht zich stapsgewijs, onder de radar, in bij Twitter. Door zijn groeiende deelname te laat te melden vergaarde hij meer dan 150 miljoen dollar aan koerswinst.

Eerdere gesprekken tussen het Twitter-bestuur en Musk verliepen stroef. Musk weigerde een plek in het bestuur – zo’n positie zou hem verbieden om meer dan 14,9 procent van de aandelen te verzamelen en om openlijk kritiek te geven op het bedrijfsbeleid.