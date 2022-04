Met een ‘vrijwillige dienstplicht’ kan de krijgsmacht flink groeien

Een bierbrouwer die duizenden flesjes gebruikt om molotov-cocktails te (laten) maken. Een vrouwelijke parlementariër die een machinegeweer leert bedienen. Studenten die camouflagenetten maken. Het zijn voorbeelden van het ‘meevechten’ door Oekraïense burgers in de oorlog met Rusland.

De tv-beelden daarvan hebben indruk gemaakt in Nederland, zo leren de reacties op een oproep van NRC op het socialemediaplatform LinkedIn. Daarin stellen nogal wat burgers voor om de dienstplicht te reactiveren – in het besef dat die sinds 2020 ook geldt voor vrouwen. Zo willen burgers hun steentje kunnen bijdragen, voor het geval Nederland in een oorlog verzeild raakt.

„De oorlog in Oekraïne laat zien, dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend meer zijn”, zegt bijvoorbeeld arbeidsmarktadviseur Koos Gloudemans, „en dat we onvoldoende weerbaar zijn.” Een actieve dienstplicht, waarbij jaarlijks (vele) duizenden jongeren militaire training krijgen, vergroot volgens hem de weerbaarheid van de samenleving. „Als je er een tussenjaar van maakt, zullen studenten minder vaak een verkeerde studiekeuze doen.”

Dienstplicht kan volgens Gloudemans daarnaast ook werken als „cement tussen de bakstenen van de samenleving”, omdat mensen uit alle lagen van de bevolking samenkomen: „Toen ik zelf in dienst zat, leerde ik zo jongens uit heel andere milieus kennen.”

Een enkele militair ziet dienstplicht om dezelfde reden als „iets dat onze individualistische maatschappij heel goed kan gebruiken”, zoals hij in een e-mail schrijft. Hij voegt eraan toe: „In discussies met (oud-)collega’s sta ik vaak alleen met dit standpunt.”

Over deze serie Dit is het vierde en laatste deel van een korte serie over extra investeringen in defensie.

Gebrek aan instructeurs

Militairen lopen inderdaad niet erg warm voor een hernieuwde dienstplicht, met meerdere argumenten. De toestroom van (vele) duizenden jongeren zou de krijgsmacht transformeren in een groot opleidingsinstituut met een enorm gebrek aan instructeurs. Moderne oorlogsvoering is met het gebruik van hoog-technologisch materieel te ingewikkeld geworden voor rekruten die per definitie een beperkte training krijgen. En het leger mogen dan allerlei ‘verbindende’ kwaliteiten worden toegedicht, het blijft een instituut dat eerst en vooral geweld toepast.

„Dergelijke argumenten passen bij het beroepsleger zoals Nederland dat in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld”, zegt René Moelker, universitair hoofddocent aan de Nederlandse Defensie Academie. Na de val van de Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd de opkomstplicht in 1997 opgeschort. De massale krijgsmacht, met naast beroepsmilitairen veel dienstplichtigen, werd een veel kleinere organisatie met professionele, vaak sterk gespecialiseerde militairen.

Dit beroepsleger is veelvuldig op uitzending gestuurd, onder meer naar Afghanistan. „Nederland had de laatste jaren dus vooral een ‘expeditionaire’ krijgsmacht”, zegt Moelker.

„Met een dreiging van een grote Russische buurman komt de nadruk te liggen op territoriale verdediging. Daarvoor heb je boots on the ground nodig. Die hebben we te weinig.” Van de ruim veertigduizend Nederlandse militairen zijn er naar zijn schatting zestienduizend landmacht-militairen, die een grondoorlog als in Oekraïne zouden kunnen uitvechten. Moelker: „Vergelijk dat eens met de ruim tweehonderdduizend mensen die in geval van nood te mobiliseren waren in de Koude Oorlog.”

Zwitserland wordt in de reacties veelvuldig genoemd als land, waar met de dienstplicht en oefeningen een volksleger is opgebouwd – en waar „elke burger thuis in de kast een geweer heeft”. Andere voorbeelden zijn Noorwegen en Zweden, die een ‘vrijwillige dienstplicht’ hebben. Daar worden alle jonge vrouwen en mannen rond hun achttiende opgeroepen, maar alleen wie wil hoeft echt op te komen.

Goed betaald

„In Zweden is die dienstplicht behoorlijk geliefd, ook al omdat die behoorlijk goed betaalt”. vertelt Moelker. Zweden heeft de eerste keer zesduizend mensen voor een jaar in dienst genomen en voert dat aantal elk jaar met duizend op, zodat in 2024 tienduizend mensen per jaar worden opgeleid. Moelker: „Zo bouw je aan een reserve-leger met getrainde burgers, die enkele weken per jaar oefenen. Zou Nederland zoiets doen, inclusief marktconforme salarissen, dan heb je op een gegeven moment tweehonderdduizend getrainde mannen en vrouwen die er kunnen staan als je hen nodig hebt.”

Mede door het personeelsgebrek – 20 procent van de vacatures is onvervuld – kijkt het Nederlandse ministerie van Defensie met interesse naar het Zweedse ‘dienstrecht-model’. Het doet denken aan een nooit uitgewerkt idee waarmee de krijgsmacht al langer speelt voor het geval de dienstplicht actief wordt. Daarin roept defensie maar 5 tot 10 procent van de pakweg honderdvijftigduizend schoolverlaters op: verpleegkundigen, ict’ers, monteurs. De rest wordt ‘buitengewoon dienstplichtig’ en hoeft niet te komen.

Door jonge burgers tijdelijk in dienst te nemen, kun je ook een stevige nationale reserve (Natres) van deeltijdmilitairen opbouwen. Nu telt de krijgsmacht ongeveer zesduizend reservisten, mensen die een baan in de burgermaatschappij combineren met een functie bij defensie. Dat is ongeveer één reservist op zeven voltijd-militairen – weinig in vergelijking met bijvoorbeeld de VS. Daarom pleit een militair in een e-mail voor „uitbreiding van de Natres”.

Hoeveel reservisten heeft Nederland nodig naast de ruim veertigduizend voltijds-beroepsmilitairen? „Idealiter staan achter elke beroepsmilitair drie reservisten”, zegt reserve-kolonel Dick Scherjon, tot voor kort hoofd van de organisatie van reservisten. De voltijds-militairen doen volgens hem de dagelijkse bedrijfsvoering: „De pieken vang je op met parttimers, reservisten die een civiele baan combineren met militaire taken.”

Zo zijn bij oefeningen en uitzendingen altijd orthopedisch chirurgen nodig voor kwetsuren aan benen. „Chirurgen in een regulier ziekenhuis kunnen perfect een paar weken per jaar voor defensie werken.”

Dergelijke combinatiebanen zijn de toekomst, zegt Scherjon en verwijst naar het rapport Het betere werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 2020. „Daarin staat dat mensen niet al hun talenten kwijt kunnen in hun hoofdbaan en steeds vaker kiezen voor een baan erbij. Defensie hééft dat soort banen.”

Defensiebusjes

Een voorbeeld is het onderhoud van wielvoertuigen, waar defensie nu een groot tekort aan monteurs heeft „Waarom laat je monteurs die bij een bedrijf busjes onderhouden niet op vrijdag aan defensiebusjes sleutelen?” Omdat, zo zegt Scherjon, het beroepsleger dan de hele organisatie moet omgooien.

Om (jonge) burgers toch bij de krijgsmacht binnen te loodsen, ziet Scherjon niets in een hernieuwde dienstplicht. Hij is voor een dienstrecht zoals in Noorwegen: „Daar klop je aan bij de poort van een kazerne en kun je vrijwillig als militair aan de slag. Defensie betaalt de opleidingskosten, en in ruil werk je na je diensttijd een paar weken per jaar voor de krijgsmacht. De civiele werkgevers werken daar graag aan mee, omdat ze militaire ervaring waardevol vinden. Die samenwerking tussen defensie en bedrijven heet school of nation en werkt voor alle partijen goed.”

In Nederland bestaat geen wettelijke basis voor een dienstrecht, zegt Stan Meuwese, expert in de juridische kanten van de dienstplicht. „Behalve dan dat iedere Nederlander in beginsel benoembaar is voor iedere baan bij de overheid.” Eerder is het omgekeerde het geval, zegt hij. „Wie in de gevangenis had gezeten wegens dienstweigering, kon als bijkomende straf het recht verspelen om te dienen in de krijgsmacht. Dat wetsartikel is ooit toegepast om te voorkomen dat totaalweigeraars na het uitzitten van hun straf weer voor de dienstplicht zouden worden opgeroepen.”

Derk Boswijk, Tweede Kamerlid voor het CDA en oud-militair, wil het dienstrecht wettelijk gaan regelen. Jammer dat dit nu pas gebeurt, vindt Scherjon: „Waren we er tien jaar geleden mee begonnen, dan hadden we nu enkele stevige eenheden kunnen neerzetten.”