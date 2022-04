Een instrument met smalle schouders

Voordat ze gaat spelen, legt Yanna Pelser de altviool even op haar vingertoppen. Ze zoekt het balanspunt. Ook de strijkstok laat ze rusten op één vinger zodat die in evenwicht is. Zo voorkomt ze dat ze krampachtig gaat tillen met links, of duwen met rechts. En dan is er nog haar lijf. Dat moet kunnen meetrillen met het instrument. Dan voorkomt ze blessures.

Elf jaar geleden nam ze deze altviool over van haar docent. Het instrument heeft smalle schouders waardoor ze makkelijk hoog op de hals kan spelen. De klank mengt mooi, is ideaal voor kamermuziek. Maar ze speelt steeds meer jazz en ze zou wel eens iets luider, iets solistischer willen klinken. Eigenlijk zoekt ze al jaren naar een nieuwe. Bovendien passen de korte snaren niet goed bij haar vingers.

Foto’s Andreas Terlaak

Toch kwam het niet daardoor dat ze langdurig haar schouder blesseerde. Dat lag aan haar spelbenadering. Tijdens haar opleiding gaf ze haar lichaam niet de ruimte om aan nieuwe technieken te wennen. „Ik forceerde zodat ik goed kon voorspelen aan mijn docent. Het was duwen en trekken. Maar als die spanning te lang aanhoudt, mentaal en fysiek, val je door de mand.” In haar derde studiejaar kon ze de alt niet meer aanleggen, ze kreeg haar linkerarm niet meer omhoog. De gebruikelijke therapieën hielpen niet, ze moest op zoek naar iets anders.

Volgens de Resonanzlehre is het van belang met welke intentie je speelt. Als je ruimtevullend wilt klinken, zullen je spieren zich daarnaar voegen. „Het lichaam is onderdeel van de klank. De ruimte bepaalt het geluid al voor een groot deel, vervolgens het lijf en op de derde plaats pas het muziekinstrument.” Ze leerde zich bewust te zijn van de geluidstrillingen die door haar spieren en skelet gaan. Haar blessure genas door te spelen. „Mijn arm heeft niet alleen de functie om mijn instrument te dragen, maar om alle trillingen van de snaar door te geven aan alle spieren in het lichaam. De geblesseerde spieren gingen meetrillen, als een soort massage.”

Zoals ze het balanspunt van de altviool zoekt, zo doet ze dat ook met haar ledematen. „Als het lijf naar alle kanten vrij is, beweeg je eigenlijk geluidsgolf-overeenkomstig. Geluid verspreidt zich kogelvorming vanuit de bron.” Ze speelt met een ongebruikelijke kinsteun waardoor het instrument in een loodrechte lijn van haar sleutelbeen naar haar hand loopt, want ook dan vind je makkelijker de balans van het instrument.

Ze is, vindt ze, mooier gaan klinken door de Resonanzlehre. Op dezelfde altviool klinkt ze nu voller en aanweziger. Misschien is de zoektocht naar het perfecte instrument dus niet zo belangrijk en keert ze daarom steeds weer terug naar deze altviool. Die speelt licht, ze hoeft niet zo „in de snaar te zitten” om goed te klinken. „Hij heeft een notige, houtige klank. Een beetje wollig. Ik zing ook terwijl ik speel en ik ben geen enkele andere alt tegen gekomen die zo goed mengt met mijn zangstem.”

Toch kan ze de zoektocht niet laten rusten, want die vingerzetting kan echt beter, net als de scherpte van de klank. „Misschien laat ik er wel een bouwen die helemaal is afgesteld op mijn lichaam.”